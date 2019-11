Hơn 1.000 khách hàng tham dự lễ khởi công công viên Eden Park

Đô thị tiềm năng

Việc đông đảo khách hàng tham dự lễ khởi công công viên Eden Park không quá bất ngờ bởi The Eden City đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý đặc biệt tại Bình Dương. Sau gần một tháng công bố ra thị trường, đã có gần 500 khách hàng xác nhận giữ chỗ sẵn sàng giao dịch sản phẩm khi dự án chính thức mở bán.

The Eden City có quy mô 8,8 ha với các sản phẩm nhà phố vườn, shophouse và căn hộ chung cư nằm trên đường ĐH 619 và ĐT 749, cách trung tâm hành chính thị xã Bến Cát 4km. Đây là khu vực đang phát triển sôi động và giàu tiềm năng bậc nhất tại Bình Dương với hành lang kinh tế Bến Cát - Bàu Bàng tập trung hơn 10.000 ha diện tích khu công nghiệp. Nhiều tiện ích cao cấp cũng tập trung tại đây như bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, trường Đại học Việt Đức, trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bến Cát, chợ Bến Cát, trung tâm hành chính Bến Cát, đô thị - công nghiệp Bàu Bàng, trung tâm Thương mại Thế giới Becamex…

Theo quy hoạch, thời gian tới hành lang kinh tế Bàu Bàng – Bến Cát sẽ là khu vực phát triển công nghiệp và thương mại – dịch vụ trọng điểm của Bình Dương với hàng chục ngàn kỹ sư, chuyên gia và doanh nhân đến sinh sống, làm việc. Chính vì thế, hiện nay Bình Dương đang ưu tiên phát triển hệ thống giao thông để tăng cường tính kết nối cho Bến Cát và Bàu Bàng. Bên cạnh quốc lộ 13, đường ĐT 240, ĐT 749, ĐT 774, quốc lộ 14, Vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, sắp tới các dự án như cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa, cao tốc TPHCM - Chơn Thành, metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên… cũng sẽ được triển khai đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư The Eden City và các nhà phân phối thực hiện nghi thức khởi công công viên Eden Park.

Đặc biệt, một khu công nghệ cao quy mô 900 ha và cảng cạn IDC Bàu Bàng cũng sẽ được xây dựng nhằm biến khu vực này thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và trung chuyển hàng hóa từ phía Bắc Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên xuống TPHCM cũng như miền Tây Nam Bộ. Tất cả mở ra cho Bến Cát, Bàu Bàng cơ hội bứt phá về kinh tế, đô thị hóa theo hướng hiện đại và mang đến cơ hội rất lớn cho thị trường bất động sản.

Sức hút về giá

Giàu tiềm năng nhưng giá bất động sản Bến Cát, Bàu Bàng hiện nay vẫn còn thấp xa so với nhiều khu vực khác của Bình Dương như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An hay thậm chí là Tân Uyên. Vì vậy mà từ 2018 đến nay thị trường bất động sản Bến Cát, Bàu Bàng thu hút dòng vốn đầu tư rất lớn.

Theo giới đầu tư, Bình Dương là địa phương có hệ thống hạ tầng hiện đại và tốc độ phát triển công nghiệp, thu hút vốn FDI hàng đầu cả nước. Do vậy, dù giá bất động sản có tăng trong thời gian vừa qua nhưng vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng trên thực tế.

Ông Nguyễn Hữu Tạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu, chia sẻ: “Không chỉ phát huy nội lực mạnh mẽ, Bình Dương còn được hưởng lợi khi quỹ đất phát triển công nghiệp và dự án bất động sản của TPHCM đã gần như cạn kiệt. Hiện nay đang có hiện tượng nhiều doanh nghiệp TPHCM tìm đến Bình Dương mở nhà máy trong các khu công nghiệp hoặc tìm đất làm dự án bất động sản. Đây cũng là nguyên nhân giúp bất động sản Bình Dương còn phát triển mạnh trong nhiều năm tới”.