Hỗn loạn đất, rừng Tây Nguyên: Ðất rừng ai bán, ai cho?

Bán đất rừng làm giàu

Vào năm 2008, ông Hoàng Minh Thành (nguyên cán bộ Sở Nội vụ Ðắk Nông, con trai ông Hoàng Duy Chuyển - nguyên Bí thư Huyện ủy Ðắk G’long, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Ðắk Nông) được Công ty TNHH Gia Nghĩa giao khoán hơn 80 ha rừng và đất rừng (trong đó có hơn 62 ha rừng) ở tiểu khu 1675 (thuộc lâm phần xã Quảng Sơn, huyện Ðắk G’long) dù ông này không hề thuộc diện giao đất. Theo một cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Ðắk G’long, hơn 62 ha rừng được giao cho hộ ông Thành, hiện chỉ còn lại khoảng 5 ha rừng, vì hầu hết đã bị chặt phá để lấy đất chia chác, bán cho người khác.

Ðất rừng xã Quảng Sơn đã biến thành nương rẫy.



Khu đất giao cho hộ ông Thành nằm cách trung tâm xã Quảng Sơn khoảng 5 km, có hẳn một con đường bê-tông từ xã dẫn vào và điện lưới cũng được kéo vào tận nơi.

Ông N.V.D ở xã Quảng Sơn cho biết: ông mua 5 sào đất cao su của ông H.M.C cùng xã năm 2015 với giá hơn 200 triệu đồng. Hiện ông D đã chặt bỏ cao su để trồng bầu bí. Ông D kể: “Khu đất này ông C đã bán cho nhiều người, sau đó họ được cấp sổ đỏ nên tôi mới dám mua. Ông C công khai bán đất, nhưng ai cũng biết thực ra đất là của ông Hoàng Minh Thành”.

Theo người dân địa phương, ông C tự xưng là cháu ông Hoàng Duy Chuyển nên không hề sợ bất cứ cán bộ nào của xã Quảng Sơn. Hiện ông C ngang nhiên đem bán nhiều diện tích đất rừng được giao cho mình và cho ông Hoàng Minh Thành. Trong số đó, có 7 sổ đỏ được ông Phạm Ðặng Quang (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Ðắk G’long, hiện là Phó trưởng ban Thi đua-khen thưởng tỉnh Ðắk Nông) ký cấp sai quy định. Ông Quang cũng vừa bị Thường trực Tỉnh ủy Ðắk Nông ra quyết định cách hết các chức vụ trong Ðảng và đang bị Công an tỉnh Ðắk Nông điều tra sai phạm thời làm Phó chủ tịch huyện. Nhiều cán bộ huyện cho biết bố con ông Thành đã chuyển vào sống ở TPHCM.

Ðất rừng: Giao đâu, mất đó!

Từ năm 2007 - 2015, Công ty TNHH Gia Nghĩa đã giao khoán ồ ạt rừng và đất rừng cho nhiều cán bộ huyện Ðắk G’long. Hàng loạt cán bộ và thân nhân họ tranh thủ trục lợi từ chủ trương tỉnh giao đất, giao rừng phát triển kinh tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số. Trong số này có gia đình ông Trần Hữu Dương, Ðinh Sỹ Tuệ và Bùi Ðình Lĩnh (đều là cán bộ công an huyện Ðắk Glong lúc bấy giờ); gia đình ông K’Ðộ (nguyên Phó bí thư Ðảng ủy xã Quảng Khê), gia đình ông K’Tang (nguyên Chủ tịch xã Ðắk Som)…

"Xử lý nghiêm mọi cán bộ sai phạm" Ông Ngô Thanh Danh trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong

Trong khi nhiều người dân thiếu đất sản xuất, công ty này lại giao khoán đất rừng cho cán bộ theo kiểu “giao như… cho”. Một lãnh đạo UBND huyện Ðắk G’long kể: Cách đây hơn 5 năm, lãnh đạo Công ty TNHH Gia Nghĩa dễ dàng lập hợp đồng giao khoán hàng chục hécta đất rừng cho cán bộ nào muốn nhận. Nhiều cán bộ trong huyện cứ ký nhận giao khoán đất rừng trên giấy tờ mà không kiểm tra thực địa, không biết rừng còn hay mất. “Hồi đó, mấy anh lãnh đạo công ty hỏi tôi có muốn nhận đất rừng canh tác hay không, để họ làm hồ sơ cho. Tôi thấy mình không phải đối tượng được giao nên không nhận. May hồi đó mà nhận thì bây giờ mình bị kỷ luật rồi”, một vị cán bộ huyện chia sẻ.

Theo kết quả kiểm tra của Ðoàn kiểm tra liên ngành số 500, tổng diện tích rừng đã được giao khoán cho các tổ chức, cá nhân tại Ðắk G’long đến nay tới hơn 5.400 ha, trong đó đất có rừng 4.400 ha. Hầu hết hồ sơ giao đất, giao rừng tại huyện này đều thực hiện không đúng theo quy định của Luật đất đai, Bảo vệ và phát triển rừng; diện tích rừng được huyện này giao khoán đã bị mất tới hơn 3.640 ha.

Huyện khó thu hồi đất giao khoán sai quy định Ông Ðoàn Văn Phương - Chánh văn phòng UBND huyện Ðắk G’long, cho rằng: Việc UBND tỉnh giao UBND huyện Ðắk G’long ra quyết định thu hồi đất giao khoán sai đối tượng rất khó thực hiện. Công ty TNHH Gia Nghĩa (đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Ðắk Nông - PV) là người ký các hợp đồng giao khoán với người dân và gia đình các cán bộ trong tỉnh. Vì thế, UBND tỉnh phải ra quyết định hủy các hợp đồng này thì UBND huyện mới có cơ sở thu hồi đất của các cá nhân, tập thể được giao khoán sai đối tượng. Thu hồi 4 sổ đỏ cấp sai cho nguyên Thường vụ Tỉnh ủy Ông Trần Nam Thuần - Phó chủ tịch UBND huyện Ðắk G’long, cho biết: UBND huyện Ðắk G’long vừa ra quyết định thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở xã Quảng Khê cấp sai quy định cho hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Bí thư Ðảng ủy khối các cơ quan tỉnh Ðắk Nông). Ông Sơn đã chấp hành trả lại sổ đỏ nhưng đề nghị cho thuê lại 4 thửa đất này để người nhà canh tác. Hiện huyện đang chờ tỉnh quyết định có cho phép gia đình ông Sơn thuê lại đất hay không.

Lữ Hồ