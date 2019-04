HongKong Land ra mắt dự án căn hộ hạng sang mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Thị trường từ lâu đã mong đợi một dự án là tổng hòa của các yếu tố quan trọng trong đầu tư bất động sản gồm: vị trí đắc địa, nội thất sang trọng và được phát triển bởi một chủ đầu tư danh tiếng trong khu vực. Vì vậy, The Marq ngay lập tức thu hút sự quan tâm của khách hàng và giới chuyên môn. Chỉ trong hai ngày cuối tuần trước khi The Marq chính thức mở cửa nhà mẫu vào tháng 3/2019 vừa qua, The Marq đã trở thành chủ đề được bình luận sôi nổi trên mạng xã hội với sự phấn khích và tò mò. Trong hai ngày đó, “The Marq” là từ khóa chính được giới đầu tư bất động sản TP. Hồ Chí Minh liên tục chia sẻ và thảo luận trên mạng xã hội.

Với vị trí trung tâm đắc địa tại 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, cách các tòa nhà văn phòng hạng A, các công trình mang tính biểu tượng của thành phố, các trung tâm mua sắm và giải trí không xa, The Marq lập tức trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả khách hàng mua để cho thuê lẫn khách hàng mua để ở.

Phòng khách và phòng ăn với thiết kế thông tầng tại một số căn hộ của dự án Để xứng đáng với vị trí trung tâm đắc địa của The Marq, Hongkong Land đã quyết định sử dụng những vật liệu, thiết bị với chất lượng và thương hiệu hàng đầu. Không gian nội thất sang trọng được thể hiện qua các chi tiết đắt giá như trần nhà cao, khung cửa sổ lớn, những tấm đá cẩm thạch được lắp đặt tỉ mỉ trên mặt quầy bếp, sàn nhà, sàn và tường phòng tắm. Điểm nhấn đặc biệt của mỗi căn hộ The Marq là màn hình gương thông minh sử dụng công nghệ “nhà thông minh” tiên tiến. Nhờ có các ứng dụng cài vào điện thoại di động, khi vắng nhà, khách hàng vẫn có thể điều khiển máy điều hòa, đèn và màn cửa bên trong căn hộ. Đặc biệt, một số căn hộ lớn có phòng khách được thiết kế thông tầng, sảnh thang máy riêng, lối đi dịch vụ riêng và tủ bếp nhập khẩu – những chi tiết cuối cùng hoàn thiện trải nghiệm phong cách sống sang trọng và tinh tế. Chất lượng vật liệu và thiết bị nội thất của The Marq tương đương với các dự án hạng sang khác của Hongkong Land tại Bangkok, Jakarta, Singapore, Manila, Thượng Hải và Hong Kong. Với bề dày kinh nghiệm 130 năm cùng danh mục các dự án bất động sản chất lượng cao đã phát triển khắp châu Á, Hongkong Land có một số lượng lớn khách hàng trung thành trong khu vực. Tại Việt Nam, khách hàng đã biết đến Hongkong Land từ năm 2015 qua dự án The Nassim tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, khách hàng đang đăng ký tham dự sự kiện ra mắt chính thức của The Marq dự kiến vào tháng 05/2019.

Phát triển bởi Hongkong Land, The Marq là dự án nhà ở cao tầng sang trọng bậc nhất với vị trí đắc địa giữa trung tâm Quận 1 dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2019. Dự án bao gồm 515 căn hộ hạng sang có diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ và căn hộ penthouse với tầm nhìn thành phố tuyệt đẹp và một không gian sống thực sự đẳng cấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.themarq.com.vn hoặc gọi 0978 488 988.

P.V