Hợp long cầu dây văng nối liền Sky Park 5.000m2 ở TPHCM

Chùm ảnh: nối nhịp đầu tiên cầu dây văng Block B và C

Sự kiện nối cầu dây văng Sky Park lần thứ 2 đánh dấu những hoạt động hoàn thiện cuối cùng của dự án Diamond Lotus, chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện Block C- Block cuối cùng của dự án sau khi Block A, B đã vận hành thành công và đi vào ổn định.

Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là một không gian sinh hoạt cộng đồng, một “Penhouse khổng lồ” cho mọi cư dân. Đây là món quà mà nhà Phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation dành tặng cho khách hàng. Tại Vườn thiền trên không Sky Park, cư dân sẽ được đắm mình trong không khí trong lành, thiền định với khung cảnh bình minh rạng rỡ hay những buổi chiều tà với view nhìn 360 độ - thu trọn Sài Gòn hoa lệ vào tầm mắt. Và đây cũng là tín hiệu dự báo giá trị bất động sản gia tăng không ngừng cho những chủ nhân nơi đây.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án Diamond Lotus Riverside cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi dự án Diamond Lotus Riverside đang hoàn thành đúng tiến độ. Lễ nối cầu dây văng Block B và C – nhịp cầu cuối cùng của dự án Diamond Lotus Riverside đã đánh dấu sự hoàn chỉnh về hình ảnh biểu tượng của Bức tường xanh khổng lồ, đồng thời bước vào giai đoạn tiếp theo là hoàn thiện và chào đón cư dân về sinh sống.”

Là dự án tiên phong phát triển Công trình xanh (CTX) theo tiêu chuẩn chính phẩm Quốc tế, Diamond Lotus Riverside đã gây ấn tượng với đông đảo khách hàng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Khu phức hợp của dự án Diamond Lotus Riverside nằm trong bán kính 5 km của khu vực trung tâm TP.HCM, một vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp với sông nước hai bên và thiết kế kiến trúc độc đáo, nổi bật nhờ 300m tiếp giáp mặt sông, tất cả căn hộ đều có view sông thoáng đãng… cùng những tiện ích hiện đại, đáp ứng những nhu cầu khắt khe, được xây dựng, quản lý vận hành theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn LEED của Hoa Kỳ (USGBC) – một tiêu chuẩn công trình xanh uy tín và phổ biến tại 150 quốc gia trên thế giới, tiêu chuẩn Lotus (VGBC) cùng công nghệ xây dựng Nhật Bản.

Cầu dây văng nối Block A và B đã hoàn thành

Bên cạnh những ưu điểm về tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu xây dựng khắt khe, tối ưu chi phí sử dụng điện nước cho cư dân và độ bền cao, không gian sống tại dự án được tiếp cận 100% nguồn năng lượng nắng gió tự nhiên. Đặc biệt hơn, kết hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu Coteccons đã thiết kế xây dựng đa dạng các loại căn hộ và đưa vào dự án nhiều tiện ích khác như: bể bơi hiện đại, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em và khu thể thao cho người cao tuổi, công viên ven sông, khu vực thiền… đưa cuộc sống cư dân đến gần hơn với thiên nhiên.

Phối cảnh về đêm tổng thể dự án khi hoàn thiện

Không chỉ tiên phong về phát triển CTX tại Việt Nam và với thiết kế mang tính biểu tượng của mình, Dimond Lotus Riverside còn mang về những giải thưởng cao quý cho Nhà phát triển CTX Phúc Khang Corporation nói chung và dự án nói riêng như: BCI Top Ten Developers 2016, Top 20 dự án bất động sản có “Không gian sống chuẩn mực” năm 2018 do Báo Đầu tư tổ chức, Thiết kế BĐS tiêu biểu 2017 - giải thưởng BĐS Việt Nam tiêu biểu 2017 do Báo Nhịp cầu đầu tư tổ chức và Dự án công trình xanh đáng sống nhất - Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam do Hiệp hội BĐS VN tổ chức.

Nối tiếp thành công này với biểu tượng xanh, sông nước Diamond Lotus Riverside, Phúc Khang tiếp tục mang đến những sản phẩm ngày càng tốt hơn khi kiến tạo biểu tượng xanh nhân văn mới tại Quận 2. Rome by Diamond Lotus sẽ là một không gian sang trọng theo phong cách phương Tây qua hình thái kiến trúc Heritage - di sản kiến trúc Châu Âu tráng lệ, kết hợp hài hòa phong cách cổ điển sang trọng và resort xanh mát hiện đại: Thành Rome tráng lệ đậm chất Heritage – Boutique – Resort. Rome by Diamond Lotus hứa hẹn tiếp tục mang đến cho thị trường những thành công vượt bậc như Diamond Lotus Riverside mang đến cho khách hàng trải nghiệm phong cách sống châu Âu với những tiện ích đẳng cấp quốc tế.