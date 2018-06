HoREA: 'Cò' chuyên nghiệp 'thổi giá' đất nền TPHCM

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ Tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), thị trường bất động sản hơn 5 tháng đầu năm 2018, có biểu hiện sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Số dự án đủ điều kiện huy động vốn đưa ra thị trường là 29 dự án giảm 9,4%. Số căn nhà đưa ra thị trường là 9.174 căn (gồm có 8.690 căn hộ chung cư và 484 căn nhà thấp tầng), giảm 44,5%.

Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp có 3.828 căn, giảm 25,9% so với 5.164 căn cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ căn hộ cao cấp lại chiếm đến 41,8% thị trường, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 31,3%).

Phân khúc căn hộ trung cấp có 3.465 căn, giảm 32,6% so với 5.136 căn cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ căn hộ trung cấp chiếm 37,7% thị trường, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 31,1%);

Phân khúc căn hộ bình dân có 1.881 căn, giảm mạnh đến 69,7% so với 6.206 căn cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ căn hộ bình dân chỉ chiếm 20,5%, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 37,6%);

Ngược lại, 5 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào TPHCM là 3,2 tỷ USD, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm 2017, đứng đầu vẫn là Hàn quốc, thứ 2 là Trung quốc, thứ 3 là Singapore. Trong đó, có 354 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký 402,99 triệu USD (giảm so với cùng kỳ năm 2017). Lĩnh vực bất động sản xếp thứ 3 trong thu hút dòng vốn FDI;

Cũng theo người đứng đầu HoREA, cuối năm 2013 thị trường bất động sản hồi sinh, năm 2015, đạt mức tăng trưởng cao, năm 2016 có sự sụt giảm nhẹ, Năm 2017 tăng trưởng nhẹ trở lại, mức tăng khoảng 4,07% so với năm 2016, nhưng trong hơn 5 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, không có khả năng xảy ra “bong bóng” do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng kịp thời,

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lệch pha cung - cầu trong phân khúc bất động sản cao cấp, phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng (condotel), và vẫn còn hiện tượng “sốt giá ảo” đất nền, đất nông nghiệp tại một số khu vực; cò đất chuyên nghiệp làm giá, thổi giá, tạo sóng, lướt sóng. đẩy giá ảo đất nền,

Dự báo thị trường bất động sản các tháng cuối năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng, Trong đó, phân khúc thị trường căn hộ vừa túi tiền có 1-2 phòng ngủ, có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn vẫn là phân khúc chủ đạo và có tính thanh khoản cao nhất. Phân khúc thị trường condotel, đất nền phân lô sẽ tiếp tục được kiểm soát và hạ nhiệt; tranh chấp tại các chung cư tiếp tục diễn biến ngày càng gay gắt, phức tạp, cần được kiểm soát và xử lý hiệu quả, kịp thời.

- Đình Du