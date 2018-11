Imperia Sky Garden đi tìm chủ nhân giải thưởng căn hộ 2,1 tỷ đồng

Bên cạnh giải thưởng giá trị “khủng” là chính căn hộ cao cấp tại Imperia Sky Garden, khách hàng còn có cơ hội nhận được nhiều quà tặng khác như 02 chuyến du lịch Châu Âu, 02 chuyến du lịch Singapore – Malaysia và 20 chuyến du lịch Phú Quốc dành cho 02 người.

Giờ “G” sắp điểm

Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa Lễ mở bán chính thức dự án Imperia Sky Garden sẽ diễn ra. Theo ghi nhận của các đơn vị môi giới, BĐS khu vực quận Hai Bà Trưng nói chung và khu vực đường Minh Khai nói riêng những ngày vừa qua rất nóng. Bởi thực tế, đây là thời điểm cuối năm và nhu cầu mua BĐS thời gian này luôn tăng mạnh. Thêm vào đó, khu vực phía Nam Hà Nội hiện có khá nhiều dự án nhà ở đang được thi công, xây dựng. Lại cộng thêm “cú huých” từ chính sách bán hàng “có một không hai” của Imperia Sky Garden lại càng làm cho người mua nhà “sôi sục”.

Anh Phan Văn Trường (38 tuổi, quận Long Biên), một trong những khách hàng vừa đặt mua thành công căn hộ tại Imperia Sky Garden hào hứng cho biết, anh vừa đặt cọc vào cuối tuần vừa qua do thấy đây là thời điểm và dự án thích hợp nhất để “xuống tiến”. Căn hộ của anh cũng đã “lọt” vào danh sách sẽ được tham gia bốc thăm may mắn để trúng thêm 1 căn hộ nữa, trị giá 2,1 tỷ đồng tại chính dự án này. “Thật sự là rất hồi hộp và rất hi vọng mình là sẽ là khách hàng may mắn nhất”. Anh Trường hào hứng chia sẻ thêm.

“Quá tuyệt vời nếu tôi mua 1 căn mà được sở hữu tới 2 căn. Tôi nghĩ bất kể khách hàng đã mua căn hộ ở Imperia Sky Garden cũng đang mong chờ ngày diễn ra sự kiện như tôi”. Chị Mai Thanh Vân (35 tuổi, quận Hoàng Mai) không giấu được sự háo hức khi chia sẻ suy nghĩ của mình.

Và theo thông tin từ chủ đầu tư, tất cả những khách hàng đặt mua thành công căn hộ từ nay đến khi diễn ra sự kiện sẽ được tham dự bốc thăm phần quà đặc biệt trị giá lên tới 2,1 tỷ đồng này. Cơ hội đang ở rất gần và khách hàng hãy nhanh tay đặt mua căn hộ đẳng cấp tại Imperia Sky Garden để có cơ hội trở thành người may mắn nhất.

Dự án “Vườn chân mây” – Tuyệt tác bất động sản trên đường Minh Khai