Jack Ma tậu biệt thự 191 triệu USD ở khu phố đắt giá nhất hành tinh

The Peak, viết tắt của Victoria Peak, là khu vực giàu có, sang trọng và đẳng cấp bậc nhất Hong Kong từ thời thuộc địa hơn 100 năm trước. Những người giàu có chuyển tới khu vực này vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn so với những đường phố ngột ngạt ở trung tâm thành phố. Ảnh: BI.

Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt nhất thế giới. Ở một số thời điểm, đường Pollock, đường Barker và đường Severn tại The Peak được mệnh danh là những con đường đắt giá nhất hành tinh. Ảnh: BI.

The Peak là khu vực xung quanh Victoria Peak, điểm cao nhất trên đảo Hong Kong với độ cao gần 552 m. Ảnh: BI.

Ở một nơi chật hẹp như Hong Kong, khu phố này giống như một thế giới tách biệt với những con đường quanh co, thảm thực vật nhiệt đới dày đặc và quang cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Reuters.

The Peak từ lâu đã là nơi cư trú của nhiều người nước ngoài giàu có làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Theo Li, ngay cả một căn hộ ở đây cũng đáng giá cả một gia tài với giá từ khoảng 5 triệu USD (~113,5 tỷ đồng) đến 13 triệu USD (~295 tỷ đồng). Ảnh: BI.

Giá của một căn nhà tầng là khoảng 20 triệu USD (~454 tỷ đồng). Một cư dân mô tả trải nghiệm sống ở The Peak là “rất dễ chịu” vì “càng lên cao, càng yên tĩnh” và “không khí thì vô cùng mát mẻ”. Ảnh: BI.

An ninh tại The Peak rất chặt chẽ với hàng rào dây thép gai, bảo vệ ngồi gác trước mỗi khu chung cư và các ngôi nhà nằm cách xa đường, phía sau những cổng an ninh lớn. Ảnh: BI.