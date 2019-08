Kênh đầu tư sinh lời hiệu quả nào đang được săn đón hiện nay?

Quảng cáo

Gửi tiết kiệm, đầu tư vàng: An toàn, lợi nhuận chưa đủ hấp dẫn

Gửi tiết kiệm được xem là lựa chọn an toàn nhất do luôn có sự đảm bảo của hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, mức độ sinh lời của tiền gửi tiết kiệm không cao, không đột phá, nếu gửi trên 12 tháng, mức lãi suất sẽ duy trì ở mức 7 - 8%.

Đối với thị trường vàng, thời gian qua, giá vàng thế giới liên tục tăng, thậm chí có thời điểm đã vượt ngưỡng cao nhất trong 6 năm qua, kéo giá vàng trong nước tăng theo. Dù giá tăng và dao động ở mức cao, nhưng các chuyên gia liên tục khuyên nhà đầu tư vàng trong nước nên thận trọng, thay vì tham gia đầu tư bởi khả năng sinh lời không cao, trong khi rủi ro giá vàng quay đầu giảm hoàn toàn có thể xảy ra. Thì thời điểm này lại là cơ hội của một số nhà đầu tư đã có sẵn lượng vàng lớn (mua vào lúc giá giảm), có thể tranh thủ bán ra chốt lời.

Do đó, sinh lợi từ gửi tiết kiệm, đầu tư vàng vẫn khá mong manh so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản (BĐS).

Đầu tư chứng khoán: thanh khoản thấp

Nhìn lại diễn biến của thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay, có thể thấy, thị trường đã có bước khởi động khá chậm chạp, với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Đà giảm điểm mạnh vào cuối năm 2018 khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng trong những phiên giao dịch từ đầu năm đến nay.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, thanh khoản thị trường trong 6 tháng đầu năm 2019 trên sàn này ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 172,3 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị bình quân đạt 3.930 tỷ đồng/ngày, giảm khoảng 14,6% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với năm 2018.

Từ đầu tháng 7, thanh khoản thị trường cổ phiếu có sự cải thiện. Các chỉ số chứng khoán được các chuyên gia dự báo sẽ có diễn biến lạc quan hơn trong quý cuối năm nay, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, các nhà đầu tư đang trong tâm lý thận trọng và tiếp tục quan sát, chưa vội đổ tiền trong giai đoạn này. Chưa kể, các nhà đầu tư không chuyên càng không dám liều lĩnh với kênh đầu tư này.

Đầu tư bất động sản: đất nền thu hút nhất

Theo một số chuyên gia, tại Việt Nam, đầu tư BĐS vẫn là kênh đầu tư an toàn, tỷ suất sinh lời ổn định trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, vàng, chứng khoán ngày càng kém hấp dẫn và khó gia nhập.

Chuyên gia của Savills Việt Nam đánh giá, với tiềm năng khổng lồ, triển vọng kinh tế vĩ mô và sự đầu tư không ngừng vào cơ sở hạ tầng, thị trường BĐS tại Việt Nam này đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều phân khúc BĐS khác nhau. Giá BĐS năm 2019 so với những năm trước đều tăng 5 - 10%, cá biệt có những nơi tăng 20 - 50%, do đó, nhiều nhà đầu tư vẫn không ngừng lựa chọn kênh này để đổ vốn.

Trong đó, đất nền được xem là kênh đầu tư hấp dẫn nhất, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định, đất nền là phân khúc gia tăng giá trị hàng đầu. Đặc biệt là đất nền ngoại thành và các tỉnh giáp ranh thành phố lớn.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tổng kết quý I/2019, so với quý IV/2018, giá rao bán đất trung bình tại quận Thủ Đức tăng 10%; quận 9 tăng 9%; còn giá rao tại Bình Chánh cũng tăng đến 11%. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây (từ 2014 - 2019), giá rao bán đất tại huyện Củ Chi của TP.HCM tăng đến 197%.

Những khu vực như Biên Hòa (Đồng Nai), Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai), Thuận An, Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đức Hòa (Long An), Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu), Chơn Thành, TP. Đồng Xoài (Bình Phước)… cũng ghi nhận biên độ tăng giá cao.

Trong đó, giá đất tại TP. Đồng Xoài (Bình Phước) đang có xu hướng tăng đều từ đầu 2017 đến nay. Riêng trong năm 2019, biên độ tăng giá tại thành phố trẻ này tăng từ 10 - 30% tùy vị trí, quy mô dự án. Đơn cử như dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. Vào đầu năm, dự án này có mức giá chỉ khoảng 745 triệu đồng/nền. Đến nay cũng đã được rao bán với giá trên 900 triệu đồng/nền. Hoạt động giao dịch thứ cấp diễn ra sôi động, một số nhà đầu tư đổ vốn vào dự án này trong những đợt mở bán đầu năm cũng đã sớm chốt lời với lợi nhuận từ ít nhất 20%, cộng với chiết khấu lớn của chủ đầu tư, lợi nhuận của nhiều khách hàng đạt 30 - 35% trong vòng chưa đến 1 năm.

Các chuyên gia cho biết, vị trí, quy hoạch, tiến độ, pháp lý hoàn thiện, giá hợp lý và tiềm năng vùng là những tiêu chí không thể bỏ qua nếu muốn đầu tư đất nền hiệu quả, thanh khoản tốt và sinh lời cao. Dự án Cát Tường Phú Hưng tại Bình Phước là một trong những dự án hiếm hoi tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM khi hội tụ những yếu tố vàng của một dự án đáng đầu tư. Vì thế, tại các đợt công bố mở bán đều nhanh chóng “cháy hàng”.

Cát Tường Phú Hưng tọa lạc tại trung tâm TP. Đồng Xoài, được quy hoạch và đầu tư đồng bộ trên tổng diện tích 92,7ha. Đây cũng là khu đô thị phức hợp – cảnh quan đầu tiên tại Bình Phước sở hữu đến 18 tiện ích độc đáo, mới lạ. Dự án hiện đã có sổ riêng (giấy CNQSDĐ) từng nền. Đặc biệt nhất phải kể đến chính là tiến độ hạ tầng vượt trội. Vì thế nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao vào khả năng gia tăng giá trị cũng như tính thanh khoản của dự án. Thực tế cho thấy, đến nay, những nhà đầu tư dự án này trong đợt đầu tiên đã có thể chốt lời ở mức lợi nhuận từ 20 – 30% tùy vị trí. Hiện dự án đang được chào bán với giá từ 999 triệu đồng/nền, kèm phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30-50%, phần còn lại thanh toán đều từ 24 – 36 tháng.

Dù là kênh đầu tư hấp dẫn, tuy nhiên các chuyên gia vẫn khuyến cáo rằng những nhà đầu tư “vốn mỏng” nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Bởi không phải dự án nào, chủ đầu tư cũng có khả năng làm hạ tầng nhanh, chất lượng, đảm bảo thanh khoản tốt trong ngắn hạn như dự án Cát Tường Phú Hưng. Vì thế các nhà đầu tư nên kiểm chứng các thông tin về quy hoạch, pháp lý một cách cẩn trọng, khảo sát thực tế “nghe tận tai, thấy tận mắt” để đánh giá chất lượng dự án trước khi quyết định đầu tư nhằm giảm thiểu mọi rủi ro.

Thanh Uyên