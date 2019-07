Khách hàng ‘cầu cứu’ vì sợ bị hành hung khi đến đòi tiền Alibaba

Quảng cáo

Lo sợ lại bị hành hung khi đến đòi tiền Alibaba

Sáng 26/7, ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, quê Nam Định) đến UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM nhờ cơ quan chức năng bảo vệ khi đến làm việc với Công ty Alibaba (theo lịch hẹn) để đòi lại tiền. Vì trước đó khi đến đòi lại tiền tại trụ sở Alibaba (120 -122 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh) ông này đã bị nhân viên Alibaba đánh và được công an phường đưa đi cấp cứu.



Ông Trần Thanh Phong đến UBND P. Hiệp Bình Chánh nhờ hỗ trợ.

Trao đổi với PV Tiền Phong ông Trần Thanh Phong cho biết: “Trước đó, năm 2017 tôi có mua 2 lô đất của Cty Alibaba ở Đồng Nai nhưng gần hết 1 năm tôi lên lấy tiền thì Cty bảo muốn lấy lại tiền thì phải mua thêm một lô đất khác thì mới thanh toán tiền. Cho nên, tôi phải mua thêm một lô đất ở Tân Thành City ở thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền 496 triệu. Từ tháng 8/2018 đến nay đã đóng được 90 % cho lô đất ở Tân Thành City”.

Trước đó, ông Phong có mua 1 lô đất tại dự án Tân Thành City của Alibaba ở Bà Rịa - Vũng Tàu và đã đóng trên 90%

“Nhưng tôi nghe Tân Thành City 1 bị chính quyền thị xã Phú Mỹ cưỡng chế phong tỏa tài sản rồi tôi có hẹn với Cty Alibaba để làm việc về việc chậm trễ bàn giao vì theo hợp đồng 6 tháng nhưng họ bảo bận không bàn giao được”, ông Phong cho biết thêm. Đồng thời, ông Phong ấm ức kể lại sự việc lại bị hành hung vào sáng ngày 22/7 vừa qua.

Theo ông Phong, chiều ngày 22/7 ông đến trụ sở Alibaba tại P. Hiệp Bình Chánh để đòi tiền bị nhân viên Cty này đánh, sau đó công an phường đã kêu xe cấp cứu chở ông đi bệnh viện.

Liên quan sự việc này, ngày 23/7 công an P. Hiệp Bình Chánh đã chuyển hồ sơ lên công an Q. Thủ Đức để tiếp tục điều tra. Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Q. Thủ Đức đã yêu cầu công an Q. Thủ Đức nhanh chóng điều tra vụ khách hàng tố cáo bị nhân viên Cty CP địa ốc Alibaba đánh trọng thương khi đến trụ sở cty này đòi tiền vào chiều 22/7.

Chính quyền cấp tốc đề nghị kiểm tra Alibaba

Được biết, lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh đã yêu cầu công an có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Cty Alibaba trong trường hợp nhiều khách hàng tập trung tại đây để giải quyết hợp đồng mua đất.

Cụ thể, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã có 2 công văn gửi UBND quận Thủ Đức đề nghị yêu cầu hỗ trợ kiểm tra Công ty địa ốc Alibaba có địa chỉ tại 120-122 đường Kha Vạn Cân.

Trước đó, ngày 5/7 UBND phường Hiệp Bình Chánh đã gửi công văn số 1422/UBND đến UBND Q. Thủ Đức đề nghị hỗ trợ kiểm tra tình trạng hoạt động của Cty CP địa ốc Alibaba.

Trao đổi với PV Tiền Phong ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, qua thông tin phản ánh về các hoạt động của Cty Alibaba trên các phương tiện thông tin, tuy các thông tin phản ánh hoạt động của Cty này xảy ra ở các địa phương khác nhưng cty lại đặt trụ sở tại địa bàn của phường Hiệp Bình Chánh và số lao động của Cty này tại trụ sở rất đông khoảng 1.700 người.

"Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phường và để có thông tin để trả lời cho người dân khi họ phản ánh thì phường đã làm liên tiếp 2 công văn đề nghị quận chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của Cty Alibaba", ông Tú nói.

