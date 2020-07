Khám phá xứ sở thần tiên Novaworld Hồ Tràm Wonderland

Novaworld Hồ Tràm Wonderland khoác lên mình các sản phẩm second home có "phiên bản giới hạn" cùng với lối thiết kế theo kiến trúc phong cách Châu Âu cổ điển. Điểm nhấn là Tòa Lâu Đài nằm ngay trung tâm dự án, dự kiến chỉ có khoảng 270 sản phẩm bao gồm 140 căn biệt thự biển, 125 căn nhà phố thương mại ven biển; cùng khu tiện ích vui chơi giải trí biển; khu lưu trú với cụm khách sạn 4 sao, hứa hẹn sẽ là vùng đất diệu kỳ để KHÁM PHÁ - TRẢI NGHIỆM - LƯU GIỮ những khoảnh khắc, niềm vui bất tận cho bạn và gia đình. Wonderland Hồ Tràm là một trong những phân khu của đại đô thị giải trí du lịch nghỉ dưỡng NovaWorld quy mô hơn 1000ha được tập đoàn Novaland phát triển nằm tại địa phận Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng quan về dự án

Wonderland NovaWorld Hồ Tràm, tọa lạc ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu với chủ đề chính là “Xứ sở thần tiên – thanh âm sống động & màu sắc rực rỡ miền nhiệt đới”. Nhà phát triển dự án chính là Tập đoàn bất động sản uy tín vững mạnh, đẳng cấp quốc tế hàng đầu Novaland.

Dự kiến dự án có quy mô trên 5000 ha. Bên trong có rất nhiều loại hình sản phẩm như: Khu lưu trú nghỉ dưỡng (phân khu riêng biệt) gồm: Biệt thự nghỉ dưỡng (140 căn); Tổ hợp Khách sạn 4* do Marriott vận hành (250 phòng); Khu toà nhà thương mại mặt đường chính (8 căn); Khu thương mại dịch vụ (phân khu mở) gồm: Khu phố thương mại liền kề: 125 căn; Khu dịch vụ tiện ích: Công viên, quảng trường trung tâm; Khu vui chơi giải trí biển.

Những tiện ích “1 0 2” Novaworld Hồ Tràm Wonderland

Những dịch vụ tiện ích nổi bật chỉ có ở Wonderland Novaworld Hồ Tràm như: Công viên Wonderland trung tâm phân khu chính; Tổ hợp khách sạn 4 sao vận hành bởi Mariot; Khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; Hồ cảnh quan; Công viên bờ biển; Hồ bơi trong khu Khách sạn; Clubhouse mặt biển; Khu thương mại dịch vụ, shophouse…; Khu Shophouse mua sắm tại phân kì Wonderland; Công viên trung tâm Wonderland; NovaWorld Hồ Tràm Wonderland - Nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng 2; Quay ngược kí ức tuổi thơ cùng NovaWorld Hồ Tràm…

Tất cả các dịch vụ của Wonderland Novaworld Hồ Tràm đều được đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiếp thu phản hồi của từng người dân nhằm làm hài lòng cả những vị chủ nhân khó tính nhất.

Lý do nên chọn Novaworld Ho Tram Wonderland đầu tư :

Với đa dạng các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố nghỉ dưỡng (second home) NovaWorld Ho Tram sẽ dẫn dắt xu hướng đầu tư Bất Động Sản và tạo phong cách sống mới cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng phía Nam. Di chuyển thuận tiện chỉ từ 90 phút từ TP. HCM và 60 phút từ sân bay Quốc tế Long Thành.

Tiềm năng sinh lời hấp dẫn từ đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển đẳng cấp quốc tế gắn liền với cơ sở lưu trú, dịch vụ bổ sung cao cấp. Ngoài ra Hồ Tràm còn được thiên nhiên ưu đãi với hơn 300 ngày nắng/năm, 30 km đường bờ biển đẹp, cảnh rừng rất nguyên sơ.

Dự án là khu phức hợp bao gồm: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp trải dài theo cung đường ven biển từ Lộc An - Bình Châu. Dự án được chia làm 10 giai đoạn phát triển, khai thác thế mạnh thiên nhiên của Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa địa thế rừng và biển liền kề, tạo nên chuỗi du lịch giải trí đa dạng và trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ, đặc sắc cho du khách.NovaWorld Hồ Tràm Wonderland - Nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng 3.

Một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí mang nhiều tâm huyết của nhà phát triển Bất động sản uy tín Novaland cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, quy hoạch, đơn vị quản lý, vận hành Quốc tế.

Theo nhận định từ Bà Ngọc Trầm giám đốc phân tích thị trường của ABC Property với quy hoạch NovaWorld Ho Tram sẽ khai thác thế mạnh của thiên nhiên là Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa địa thế rừng và biển liền kề để tạo nên chuỗi tiện ích du lịch giải trí đa dạng, Khu nghỉ dưỡng với những trải nghiệm mới lạ, đẳng cấp. Trong mỗi phân kỳ, sẽ được phát triển dựa trên một ý tưởng, một chủ đề xuyên suốt cùng với chuỗi tiện ích đa dạng. NovaWorld Ho Tram sẽ mang tất cả tinh hoa “thế giới” về với Hồ Tràm tăng khả năng sinh lợi nhuận đặc biệt Wonderland nằm trong những phân kỳ đầu tiên nên có giá bán hấp dẫn.

Đối tác đặc biệt đồng hành phân phối dự án là The One Corp khi Novaland với quỹ đất sở hữu vô cùng lớn, với gần 5.000 ha sẽ giúp đảm bảo cho nguồn cung luôn đa dạng và liên tục. Tạo điều kiện để duy trì phát triển, hợp tác lâu dài, bền vững giữa Novaland và The One Corp. Hiện tại Aqua City cùng Novaworld Hồ Tràm đang là sản phẩm hot trên thị trường được The One Corp phân phối

The One Corp cũng đang mở rộng nhiều trung tâm giao dịch ở các vị trí trọng điểm của TP. HCM cũng như một số tỉnh thành lân cận, điều này giúp cho các khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin, cũng như được trải nghiệm thực tế tại dự án.

