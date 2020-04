Khởi công 'siêu dự án' tái định cư cho gần 30 nghìn dân giải toả làm sân bay Long Thành

Quảng cáo

Ngày 20/4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Lộc An- Bình Sơn thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Phối cảnh trường học trong khu tái định cư Lộc An- Bình sơn

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nằm phía Bắc sân bay Long Thành, dọc theo tuyến đường tỉnh 769 và tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 282ha, được chia làm 3 phân khu với hơn 5 ngàn lô tái định cư, đáp ứng chỗ ở cho 26.500 đến 29.500 người thuộc các hộ dân phải di dời do bị giải tỏa trắng giao đất cho cho dự án sân bay Long Thành. Các lô tái định cư ở đây được chia theo diện tích khác nhau, cụ thể với các kiểu nhà liên kế mỗi lô có diện tích từ 125-250m2; nhà liên kế vườn mỗi lô diện tích 250-300m2. Riêng tại phân khu 3 còn có thêm các lô tái định cư diện tích 80m2 dành để xét cho các hộ phụ.

P hương tiện tập kết thu công dự án

Theo kế họach, sẽ có 5 gói thầu xây dựng được thực hiện thi công ngay trong tháng 4 này gồm: 4 tuyến đường D1, D18, N23, N39 và gói thầu xây dựng tuyến thoát nước. Việc xây dựng trước 4 tuyến đường chính này để có thể tổ chức thi công đồng loạt nhiều gói thầu tiếp theo trong khu vực. Các tuyến giao thông này cũng định hình các phân khu của khu tái định cư. Theo tiến độ, 5 gói thầu đầu tiên khởi công trong tháng 4 sẽ hoàn thành vào tháng 10/2020.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, sang tháng 5 dự kiến khởi công tiếp 16 gói thầu xây dựng khác, trong đó các gói thầu quan trọng sẽ phải tập trung xây dựng nhanh như: xây dựng và lắp đặt hệ thống chiếu sáng; lắp đặt hệ thống điện và trạm biến áp; xây dựng hệ thống cấp nước toàn khu tái định cư; gói thầu xây dựng và thiết bị Trạm xử lý nước thải, giai đoạn 1 (công suất 4000m3/ngày đêm). Trong khu tái định cư sẽ có một số khu vực được ưu tiên triển khai sớm nhằm đáp ứng bố trí cho khoảng 700 hộ theo yêu cầu của huyện Long Thành để giao đất xây dựng cho các cá nhân, tổ chức trước. Dự kiến đến khoảng tháng 7/2020 các hộ dân nhận tái định cư có thể vào xây dựng nhà và các công trình.

Về xây dựng các công trình xã hội như: trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm văn hóa theo kế hoạch, dự kiến các công trình này được khởi công vào tháng 8/2020. Tuy nhiên, để đáp ứng việc học cho con em của người dân trong khu tái định cư sẽ có 3 trường học được ưu tiên xây dựng sớm gồm: 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.

