Không còn là mơ ước, Việt Nam sắp có Đại Đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế

Đô thị “xanh và thông minh” – xu hướng bất động sản thời đại 4.0

Ngay từ khi được khởi công vào năm 2012, Sejong tại Hàn Quốc đã được xác định là một đô thị hành chính tích hợp các công nghệ hiện đại nhất vào các dịch vụ công. Cơ sở hạ tầng đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng thành phố thông minh tại Hàn Quốc, đó chính là hệ thống giao thông thông minh . Bến xe thông minh nằm trong mô hình thành phố thông minh ở thành phố Sejong của Hàn Quốc sử dụng hệ thống pin chạy bằng năng lượng mặt trời trên mái với những màn hình hiển thị về thời gian xe bus sẽ đến cũng như cửa bằng công nghệ cảm biến giúp hành khách có thể lên xe một cách an toàn. Có 5 thứ mà người ta sẽ không thể thấy trên những đường phố tại Sejong, đó là cột điện, rác, tường rào, biển quảng cáo và chỗ đỗ xe hơi bên lề đường vì tất cả các hệ thống dây cáp điện, khí đốt, viễn thông liên lạc và hệ thống thu gom, xử lý rác đã được lắp đặt ngầm dưới lòng đất. Đồng thời, ơ Sejong, các bậc bố mẹ có thể giám sát hoạt động đi lại của con mình và cha mẹ già thông qua các thiết bị nhận dạng tần sóng radio. Dự kiến vào năm 2030, dự án thành phố thông minh Sejong trị giá 20 tỷ USD sẽ được hoàn tất với dân số là 800.000 người. Đó sẽ là một thành phố tự duy trì, hoạt động tuần hoàn với các tiện ích được kết nối với nhau và với từng con người

Điện thoại thông minh đang dần trở thành vật bất ly thân với hầu hết tất cả mọi người, đây cũng là lý do vì sao tất cả các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ đều phát triển bùng nổ trên Internet. Đã đến lúc Thành phố cũng được nâng cấp IQ, để trở nên thông minh hơn, phục vụ con người tốt hơn.

Kể từ cuối năm 2014, số lượng thuê bao di động toàn cầu đã vượt qua dân số toàn thế giới, đạt mốc 7,4 tỉ, cao hơn 1,8% so với dân số toàn cầu là 7,2 tỷ người. Trong tương lai gần, con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khoảng 30%, lên đến 9,1 tỷ vào năm 2021. Riêng tại Việt Nam, Tại Việt Nam, số thuê bao di động là 124,7 triệu so với dân số 92,7 triệu người (theo Tổng cục Thống kê Việt Nam). 95% dân số trong độ tuổi 15 – 54 đều sở hữu một chiếc điện thoại di động.

Thay đổi toàn bộ cách thức vận hành của nền kinh tế, trở thành nhân tố số một chi phối cả thế giới, chính là cuộc cách mạng 4.0 cùng với những ứng dụng công nghệ mới mẻ của kỷ nguyên kỹ thuật số và ngôn ngữ không biên giới Internet vạn vật (Internet of Things).

Là một phiên bản nâng cấp nhiều lần với các đô thị phức hợp chuẩn mực, Vinhomes Smart City không chỉ có đầy đủ hạ tầng cảnh quan và tiện ích hoàn hảo, mà còn được phát triển xoay quanh 4 trục giá trị: An ninh thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh. Định hướng nền tảng của hệ sinh thái công nghệ này là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật để mang lại cuộc sống an toàn hơn, tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn và hiện đại hơn cho cư dân.

Cụ thể, Vinhomes Smart City quản lý an ninh an toàn thông minh với hệ thống camera đa lớp dày đặc tích hợp trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động cảnh báo đối tượng tình nghi trong KĐT cùng hàng loạt các tính năng tân tiến khác giúp mang lại cuộc sống an toàn mức cao cho cư dân. Bên cạnh đó là hệ thống thang máy thông minh kiểm soát phân tầng (cư dân hoặc khách ở tầng nào chỉ lên được tầng đó), tự động nhận diện khuôn mặt và mở thang cho khách qua Intercom hoặc Smartphone. Hệ thống PCCC thông minh cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn qua Smartphone cùng hệ thống giám sát chất lượng ko khí, cảnh báo ô nhiễm môi trường, và hệ thống giao thông thông minh giúp cập nhật tình trạng giao thông thành phố và đại đô thị qua phần mềm cư dân trên điện thoại cũng là những tính năng đặc biệt chưa từng có tại các đại đô thị trước đây.

Thành phố này cũng được vận hành thông minh với trung tâm điều hành tập trung 24/7 ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong việc giám sát, vận hành đại đô thị chuyên nghiệp giúp phát hiện & xử lý sự cố nhanh chóng kịp thời. Hệ thống chuông hình thông minh trong căn hộ sử dụng kỹ thuật số giúp kết nối cư dân với nhau không cần qua điện thoại. Cư dân cũng có thể đỗ xe thông minh với tính năng tìm chỗ trống qua ứng dụng điện thoại, tự động nhận diện biển số xe.

Cư dân Thành phố này được cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, tiện ích trong đại đô thị, cập nhật thường xuyên tình trạng môi trường (chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm…), và cư dân dễ dàng đặt lịch sử dụng tiện ích, thanh toán phí dịch vụ và các khoản phí sinh hoạt khác qua App điện thoại. Không chỉ vậy, với App cư dân thông minh, cư dân dễ dàng chi tiêu, mua sắm không dùng tiền mặt, thay vào đó chỉ cần mang theo điện thoại là đã có thể thanh toán cho hầu hết các tiện ích dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup và các cửa hàng liên kết trong đại đô thị.

Vingroup sẽ ứng dụng và cung cấp có thu phí theo nhu cầu khách hàng các công nghệ và sản phẩm công nghệ cao tân tiến nhất trên thị trường như gói Smarthome cao cấp sử dụng hệ thống cảm biến và điều khiển thiết bị thông minh bằng giọng nói hoặc Smartphone. Đặc biệt, còn nghiên cứu và đưa vào áp dụng vòng đeo tay thông minh giúp theo dõi vị trí, đường đi, ghi lại dữ liệu vận động, giấc ngủ, nhịp tim.v.v…cùng nút bấm khẩn cấp khi gặp sự cố giúp trẻ em/người lớn tuổi dễ dàng được theo dõi an toàn bởi thành viên trong gia đình.

Với những chỉ số IQ vàng như vậy, Vinhomes Smart City là giấc mơ đến rất gần với những người Việt hiện đại, yêu thích công nghệ và khoa học./.