Kiến trúc Amalfi tuyệt mỹ sẽ xuất hiện ở Nam Phú Quốc

Sức hấp dẫn bên bờ Địa Trung Hải

Business Insider từng bình chọn Amalfi là một trong 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất hành tinh. Trang RoutePerfect.com cũng xếp hạng thị trấn Amalfi là một trong 10 điểm đến yêu thích của giới siêu giàu bên cạnh làng chài Portofino (điểm đến nghỉ dưỡng của những siêu sao số 1 như Tom Cruise, Beyonce, Julia Robert…) và làng Bellagio.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Richard Wagner vì quá mê mệt vẻ đẹp thị trấn Amalfi đã chọn nơi đây làm bối cảnh cho vở nhạc kịch bất hủ Parsifal. Người đàn bà đẹp Sophia Loren cũng phải giữ cho mình một villa tuyệt mỹ ở Amalfi có tầm nhìn hướng thẳng ra Địa Trung Hải làm điểm nghỉ dưỡng.

Đã từ lâu, thị trấn Amalfi dẫu bé nhỏ nhưng đã được đặt cạnh Rome, Milan, Florence trên bản đồ du lịch nước Ý bởi sức hấp dẫn và vẻ đẹp của thị trấn bên bờ Địa Trung Hải này. Amalfi không chỉ được thiên nhiên ưu ái những bãi biển mang sắc lam tuyệt mỹ, những con đường quanh co uốn lượn, những dãy núi dựng đứng bao quanh biển cả… Amalfi còn chinh phục du khách bởi lối kiến trúc độc đáo, những ngôi nhà, biệt thự đa sắc màu tựa lưng vào núi, hướng ra đại dương. Cũng phải nói ngay rằng, từ thuở sơ khai, Amalfi đã là một vùng đất hưng thịnh, giàu có, sầm uất bởi vốn dĩ nó đã là cửa ngõ giao thương đường biển của Địa Trung Hải.

Tái hiện kiến trúc Amalfi ở Nam Phú Quốc

Bất cứ ai đã một lần đặt chân đến Amalfi và Phú Quốc đều ngỡ ngàng nhận ra, hai hòn đảo cách nhau cả vạn dặm nhưng lại có vô số điểm tương đồng. Nếu Amalfi sở hữu những bãi biển xanh mướt mát hướng thẳng ra Địa Trung Hải thì Nam Phú Quốc cũng chẳng kém cạnh bởi những bãi biển xanh trong vắt, cát trắng mịn hướng thẳng biển Đông và Vịnh Thái Lan. Nếu Amalfi đẹp như tranh vẽ với dãy núi dựng đứng, những cung đường quanh co uốn ượn… Thì Nam Phú Quốc, ngay dưới chân Cáp treo Hòn Thơm mang kỷ lục thế giới, là một kiệt tác của thiên nhiên với biển xanh, những vách núi kiêu hãnh, gập ghềnh…

Không biết có phải từ sự tương đồng đầy thú vị này hay không nhưng giới thạo tin bất động sản đang truyền tai nhau về một dự án mang tên Sun Premier Village Primavera tràn ngập màu sắc Địa Trung Hải. Theo đó, ngay dưới chân Cáp treo Hòn Thơm, thị trấn An Thới, Nam Phú Quốc, nơi có ga đi tuyến cáp treo dài nhất thế giới sẽ hình thành một bến cảng phồn hoa, sung túc, náo nhiệt và tươi trẻ. Bến cảng đó sẽ sống động và rực rỡ với những shophouse hiện đại được thiết kế mang đậm cảm hứng Amalfi.

Có người sẽ tự hỏi, làm sao lại có niềm tin mãnh liệt về một bến cảng phồn hoa mới sẽ sớm xuất hiện ở Nam đảo Ngọc? Nếu còn băn khoăn, thì hãy nhìn vào những “con số biết nói” về tốc độ tăng trưởng du lịch của Phú Quốc thời gian qua.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, chỉ riêng đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Phú Quốc đón 99.655 lượt khách, tăng 119.2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 5.243 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, khách du lịch đến Phú Quốc đạt trên 1.3 triệu lượt, tăng 42.8% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng 70.6%. Trong đó, nếu như các năm trước, du khách chủ yếu tập trung ở khu vực Bắc đảo thì từ năm 2017 đến nay, du lịch Phú Quốc chứng kiến cuộc “đổ bộ” của du khách xuống khu vực phía Nam đảo.

Sức hút của khu vực Nam đảo Phú Quốc thời gian gần đây là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng không phải ngẫu nhiên, mọi ngả đường đều đổ về Nam Phú Quốc. Vẻ đẹp thiên nhiên với những bãi biển tuyệt mỹ như Bãi Kem, Bãi Dài, Bãi Trường…cộng với quần thể tỷ đô do Sun Group đầu tư là một trong những nhân tố hàng đầu đánh thức tiềm năng du lịch Nam đảo như Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village Kem Beach Resort, Cáp treo Hòn Thơm với kỉ lục Cáp treo dài nhất thế giới được Guinness công nhận.

Nam Phú Quốc với những dự án lớn của Sun Group vốn đã là "vòng xoáy" thu hút đầu tư trên thị trường địa ốc suốt thời gian qua, thì nay lại càng hot hơn bao giờ hết khi có thông tin về một bến cảng được truyền cảm hứng thiết kế từ vẻ đẹp của thị trấn Amalfi thơ mộng…

Khi bến cảng phồn hoa này được hoàn thiện, vẻ đẹp tràn đầy năng lượng, quý phái và kiêu hãnh của Địa Trung Hải, Amalfi được tái hiện, những khu shophouse đẹp như tranh vẽ ngay chân Cáp treo Hòn Thơm sẽ là một miền đất hứa của giao thương, du lịch và của thịnh vượng, giàu sang.

