KN Cam Ranh chiến thắng 5 hạng mục quan trọng tại Propetyguru VietNam Property A

Đồng hành cùng thị trường bất động sản Việt Nam, giải thưởng Vietnam Property Awards vừa tổ chức thành công lễ trao giải lần thứ 5 tại khách sạn InterContinental Saigon vào ngày 23/08/2019. Sự kiện năm nay có sự tham dự của hơn 20 chủ đầu tư uy tín trên khắp cả nước. Trong đó, Khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng KN Paradise giành về giải thưởng quan trọng “Dự án Nghỉ Dưỡng Phức Hợp Tốt Nhất _ Best Integrated Resort Development”.

Khu Hill Resort 6 sao và Cầu Tình Yêu tại dự án KN Paradise

Ngoài giải thưởng Best Integrated Resort Development, KN Paradise còn nhận về 4 giải thưởng khác cho hạng mục resort 5 sao “Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh”. Các giải thưởng lần lượt là “Dự án Khách sạn tốt nhất _ Best Hotel Development”, “Thiết kế nội thất khu nghỉ dưỡng đẹp nhất _ Best Resort Interior Design”, “Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu nghỉ dưỡng đẹp nhất _ Best Resort Landscape Architectural Design” và “Dự án thân thiện môi trường nhất _ Best Green Development”.