Lạ kỳ: Chi 5 tỷ đồng xây ngôi nhà giống như du thuyền ở miền Tây

Kể về ý tưởng thiết kế căn nhà du thuyền này ông Năm cho biết, nhiều năm trước ông sinh sống và làm việc trên tàu ở Mỹ, thời gian sinh sống trên tàu lênh đênh trên biển đã để lại trong ông Năm nhiều ký ức nên khi về nước ông đã ấp ủ xây cho mình căn nhà này.

"Hồi trước tôi đi tàu biển rất thích, tôi ước mình cũng có một chiếc nhưng một chiếc tàu biển thì quá đắt tôi không thể nào có được. Nên khi về Việt Nam tôi đã quyết định lấy số tiền dành giụm bấy lâu ra tự làm cho mình một căn nhà hình du thuyền này" - ông Năm kể lại.

Căn nhà 3 tầng nằm trên 51 trụ bê tông cốt thép

Phòng của vợ chồng ông Năm có diện tích lớn nhất, bằng hai phòng thường, các phòng còn lại có diện tích bằng nhau và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, nhà còn 1 phòng khách và một phòng sinh hoạt tập thể.Phần trước nhà được thiết kế như mũi tàu. Toàn bộ khung cửa, cửa chính, cửa sổ, lan can cầu thang và lan can ban công đều được làm bằng inox chống rỉ sét. "Do tôi sống ở nước ngoài nên về đây tôi thiết kế nhà theo kiểu nước ngoài, phòng ngủ phía sau, phòng khách và phòng ăn phía trước", ông Năm giải thích.