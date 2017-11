Lộ diện chủ nhân sở hữu bộ đôi “nhà sang - xe như ý” từ Vinhomes Imperia

Giai đoạn 1 của dự án được xây dựng và bàn giao đúng cam kết tiến độ

Tính đến nay, 81 căn biệt thự The Paris thuộc giai đoạn 1 của dự án đang tiếp tục được bàn giao thành công tới khách hàng. Các lô biệt thự còn lại cũng dần hoàn tất kết cấu tầng, sẵn sàng hoàn thiện ngoại thất. Bên cạnh đó, hạ tầng nội khu đang được dần hình thành, một số tuyến đường nội bộ phân khu The Paris đã được trải nhựa hoàn thiện. Hạng mục cảnh quan bao gồm cây đô thị và một công viên ven sông bắt đầu phủ xanh dự án. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, The Paris sẽ tiên phong thiết lập phong cách sống resort đẳng cấp mang thương hiệu Vingroup cho cư dân Hải Phòng.