Lo sợ nhà đất bị ảnh hưởng, HoREA kiến nghị chưa đánh thuế

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và UBND TP. HCM về đề nghị chưa thí điểm thu thuế tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Trong công văn, HoREA đề nghị chưa nên thực hiện thí điểm đánh thuế tài sản trên địa bàn TP.HCM ở thời điểm hiện nay, mà nên đến sau năm 2020, và nếu thực hiện thì áp dụng đồng thời trên cả nước.

Theo HoREA, dự thảo thuế tài sản cần được xem xét tổng thể trong việc cấu trúc lại hệ thống và chính sách thuế một cách đồng bộ, để tránh tình trạng tận thu, hoặc thuế chồng thuế.

"Hiệp hội nhận thấy giá nhà, đất hiện đang cao so với thu nhập của người dân. Một trong những nguyên nhân là do chính sách thuế, chính sách thu tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất mặc dù không gọi là thuế, nhưng là một khoản nộp vào ngân sách nhà nước rất lớn. Thông thường, chiếm khoảng 10% giá căn hộ chung cư và chiếm khoảng 30% giá nhà phố, 50% giá nhà biệt thự. Do vậy, khi áp dụng sắc thuế tài sản thì phải đồng thời thay đổi chính sách thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm đi", HoREA phân tích.

Từ đó, giá thành, giá bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tăng theo, làm cho cuộc sống đắt đỏ hơn nữa và giảm sức cạnh tranh của TP, bởi các địa phương khác chưa thực hiện đánh thuế tài sản.

HoREA cho rằng, việc thực hiện cơ chế thí điểm đánh thuế tài sản mà chỉ áp dụng trên địa bàn TP.HCM có nghĩa là làm tăng nghĩa vụ nộp thuế và làm giảm thu nhập thực tế. Việc này sẽ gây tác động bất lợi trong các tầng lớp dân cư, có thể dẫn đến sự dịch chuyển về dân cư cũng như dòng vốn đầu tư đến các tỉnh, thành phố khác, và sẽ tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản TP.HCM.

Ngoài ra, theo HoREA, khi xây dựng luật thuế tài sản, thuế nhà, đất vào thời điểm sau năm 2020, thì cần phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cụ thể chưa nên đánh thuế đối với nhà cấp 4 trở xuống ở nông thôn, hoặc người chỉ có 1 nhà để ở, nhà có giá trị dưới 1 tỉ đồng ở đô thị, hoặc nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.

