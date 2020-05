Lợi nhuận quý I tăng 89%, Hải Phát tích cực tái cấu trúc hệ thống

Quảng cáo

Cũng trong quý I, Hải Phát đã tích cực tái nhận diện thương hiệu, đồng thời thực hiện tái cơ cấu nguồn nhân lực, tối ưu hệ thống quản trị, hướng tới việc đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

“Bứt phá” từ kết quả kinh doanh quý I

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (MCK: HPX) đã công bố BCTC quý I năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 360 tỷ đồng tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong kỳ Hải Phát cũng thu về 62,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Kết quả lãi ròng quý I của HPX đạt gần 34 tỷ đồng tăng 89% so với quý I/2019.

HPX cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do trong kỳ công ty đã tập trung chủ yếu hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng tại các dự án Roman Plaza, dự án Khu đô thị mới Phú Lương và có lợi nhuận từ việc tái cấu trúc các đơn vị trong hệ thống.

Theo báo cáo của Quỹ Dragon Capital tại ngày 23/4, HPX đã hiện trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) với 3,09%.

Cũng tại ngày 23/4, thị giá HPX đạt 26.800 đồng/cp, tăng 14% so với giai đoạn đầu tháng 3, trong khi đó hầu hết các cổ phiếu trong danh mục VEIL đều giảm sâu trong cùng khoảng thời gian bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện tại, VEIL đang nắm giữ 17,45 triệu cổ phiếu HPX, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,59%.

Nguồn (VEIL) Top 10 danh mục VEIL Thay đổi nhận diện, tái cơ cấu nguồn nhân lực tăng cường đội ngũ lãnh đạo trẻ Quyết định đi chậm lại các kế hoạch đề ra, ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng dịch, tận dụng thời cơ để tái nhận diện thương hiệu, thực hiện tái cấu trúc nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ cho lãnh đạo, CBNV là những phương án mà Hải Phát đã thực hiện trong thời gian qua để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Chia sẻ về quyết định thay đổi nhận diện thương hiệu trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng do dịch bệnh, đại diện Hải Phát cho biết, đây chính là lúc doanh nghiệp cần làm mới mình để thích nghi với bối cảnh hiện tại của thị trường. Chúng tôi kỳ vọng hình ảnh mới sẽ góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp, sẽ là một dấu mốc đánh dấu sự thay đổi đồng bộ cả về hình ảnh bên ngoài lẫn bộ máy bên trong.

Nhiều lãnh đạo cấp cao được bổ nhiệm đều là lớp lãnh đạo trẻ Minh chứng là trong thời gian qua, Hải Phát đã liên tục bổ nhiệm thêm nhiều lãnh đạo quản lý cấp cao và phần lớn lớp lãnh đạo kế nhiệm đều là lãnh đạo trẻ. Nói về sự thay đổi mang tính trẻ hóa của doanh nghiệp, ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Hải Phát cho biết: “Mỗi thay đổi ở Hải Phát đều mang tính chất kế thừa những giá trị cũ, mỗi thay đổi đều đang bước lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay đang đặt doanh nghiệp đứng trước nhiều thách thức cả về hệ thống quản trị cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài việc làm mới hình ảnh của mình, bước tiếp theo Hải Phát cần quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật cho đội ngũ cán bộ nhân viên; đồng thời đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hệ sinh thái thông qua nguồn nhân sự trẻ có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao. Với tài trí, sức trẻ, sự nhiệt huyết và thấu hiểu Công ty của đội ngũ lãnh đạo trẻ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như sự tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo trẻ.” Việc điều chỉnh mô hình tổ chức, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cấp cao sẽ góp phần quan trọng trong việc cải tổ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo phát huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của Hải Phát. Đại diện Hải Phát cũng cho biết, trong thời gian qua mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh nhưng Hải Phát vẫn đảm bảo và duy trì chế độ cho người lao động, không thực hiện cắt lương, giảm lương đối với bất kỳ một CBNV nào trong toàn hệ thống. Vừa tăng cường cải tổ hệ thống quản trị bằng đội ngũ lãnh đạo trẻ, vừa nỗ lực đưa ra những giải pháp công việc phù hợp để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Hải Phát đã cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp vì người lao động, vì sự phát triển lâu dài của Công ty không chỉ trong thời điểm hiện tại mà triết lý “Chúng ta phải sống với nhau bằng Tình trong cái đương nhiên của công việc” của Chủ tịch Đỗ Quý Hải đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hơn 16 năm hình thành và phát triển. Chính những nỗ lực đáng quý đó của toàn thể lãnh đạo, CBNV công ty đã góp phần đưa Hải Phát ngày càng phát triển, hội nhập và vươn lên tầm cao mới.

