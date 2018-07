Long An: Xử phạt nhiều doanh nghiệp xây dựng dự án trái phép

Cụ thể, xử phạt hành chính 270 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (Trần Anh Long An).

Trong đó, phạt 120 triệu đồng về việc tổ chức thi công không có giấy phép xây dựng tại công trình chung cư thương mại Trần Anh tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Dự án khu dân cư xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa của Công ty Trần Anh Long An thi công không có giấy phép xây dựng



Phạt 75 triệu đồng với hành vi không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định (đối với công trình phải lập dự án) và không có giấy phép xây dựng của cơ quan thẩm quyền cấp tại dự án thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Phạt 75 triệu đồng với hành vi tương tự tại dự án thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư biệt thự tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Tương tự, Sở Xây dựng tỉnh Long An xử phạt 75 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Hiển Vinh Long An tại khu dân cư Hiển Vinh về việc công ty không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật không có giấy phép.

Trước đó, Sở XD tỉnh Long An cũng ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Doanh Phát về việc tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với dự án nhà ở công nhân tại xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hoà.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt ông Võ Thái Thông (nhân viên Công ty cổ phần tư vấn kinh doanh bất động sản Cát Tường Sài Gòn) 27,5 triệu đồng với lý do công khai không đúng các nội dung về dự án Khu dân cư thị trấn Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (Golden River Residence).

Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng đề nghị ông Võ Thái Thông và Công ty Cổ phần tư vấn kinh doanh bất động sản Cát Tường Sài Gòn tháo gỡ toàn bộ các thông tin không đúng đã đăng tải trước đó trên các trang mạng điện tử và các sàn giao dịch bất động sản liên kết. Đồng thời, điều chỉnh cho đúng với thông tin về tên dự án và tên chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giao Thanh tra xây dựng thực hiện thanh tra xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cát Tường và Ông Võ Thái Thông trong tổ chức kinh bất động sản không đầy đủ thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh, không đúng tên dự án, không ghi rõ chủ đầu tư dự án.Về tên gọi của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án, yêu cầu các chủ đầu tư thông tin đúng tên dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật Nhà ở.

Đình Du