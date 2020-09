Lý do bất động sản Bình Dương liên tục tăng giá

Hơn 1.500 khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án Phố thương mại Casa Mall.

Liên tục thiết lập giá mới

Giá bất động sản Bình Dương hiện nay đã tăng khoảng 30 - 40% so với thời điểm 2018. Một số khu vực mức tăng giá cao gần gấp đôi. Biến động mạnh nhất là tại hai thành phố mới thành lập là Thuận An và Dĩ An với mức giá giao dịch có dấu hiệu vượt qua một số khu vực ngoài rìa trung tâm của TPHCM.

Tại Dĩ An, một dự án nhà phố hồi cuối năm 2018 được rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng/m2, đến năm 2019 đã lên 30 - 35 triệu đồng/m2. Sau khi địa phương này chính thức được chuyển lên thành phố từ tháng 2-2020, giá giao dịch lập tức tăng lên hơn 40 triệu đồng/m2.

Tại thành phố Thuận An, năm 2019 giá chào bán trung bình các dự án đất nền chỉ vào khoảng 20 - 25 triệu đồng thì nay đã lên mức 30 - 40 triệu đồng/m2. Những dự án nằm ngay trung tâm thành phố thuận tiện khai thác kinh doanh đã vượt ngưỡng 50 triệu đồng/m2. Nhiều dự án nhà phố xây sẵn giao thô trên thị trường thứ cấp có giá lên đến 70 triệu đồng/m2.

Riêng shophouse mặt tiền đường lớn giá gần 10 tỉ đồng/căn, tương ứng với mức giá đất từ 75-80 triệu đồng/m2. Đối với các sản phẩm diện tích nền nhỏ dưới 100 m2, phổ biến là 60-70 m2/căn, tỷ lệ tăng giá nhiều hơn, từ gấp rưỡi đến gấp đôi do khan hiếm hàng bán ra.

Một góc thành phố Thuận An đang phát triển rất nhanh. Bên cạnh hai thành phố lớn, các dự án bất động sản tại các đô thị vệ tinh như Tân Uyên, Bến Cát cũng ghi nhận mức tăng giá vượt trội. Đơn cử như dự án New Town 8 (Tân Uyên) giá bán khởi điểm vào năm 2018 chỉ từ 680 triệu đồng/nền, thì hiện đã tăng lên từ 850 - 970 triệu đồng/nền. Hay các dự án mở bán vào năm 2019 tại khu vực Bến Cát như The Eden City, phố thương mại Lộc Phát giá sang tay hiện nay cũng cao hơn giá gốc chủ đầu tư khoảng 150 triệu đồng. Những yếu tố giúp tăng giá Ông Nguyễn Hữu Tạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu, cho biết làn sóng dịch chuyển đầu tư từ TPHCM ra các vùng vệ tinh đang trở thành xu hướng chung của thị trường. So với các thị trường nằm ven TPHCM, Bình Dương chiếm ưu thế lớn về nhiều mặt, dư địa tăng trưởng còn nhiều và luôn ghi nhận mức thanh khoản ấn tượng. Đặc biệt, việc hàng loạt tập đoàn địa ốc đang phát triển dự án tại đây cộng với sự phát triển của hạ tầng giao thông là những yếu tố khiến nhà đầu tư kỳ vọng giá nhà, đất tại đây sẽ tiếp tục tăng cao. Nhìn ở góc độ khác, ông Tạo còn cho rằng bên cạnh lợi thế phát triển hạ tầng, Bình Dương còn là thủ phủ công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng năm thuộc trong top đứng đầu cả nước và là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao nhất cả nước, lên tới 80,1% (năm 2019). Mỗi năm thu hút một lượng lớn chuyên gia nước ngoài, lao động từ khắp nơi đến làm việc, sinh sống nên nhu cầu sở hữu nhà ở tại đây đang rất cao. Thông thường, nhu cầu mua tăng thì tất yếu giá bán sẽ được điều chỉnh tăng theo. Một lý do khác không kém phần quan trọng đẩy giá đất Bình Dương tăng cao là giá đất thô, đặc biệt là tại các thành phố như Thuận An, Dĩ An cũng đã ở mức 8 triệu đồng/m2. Để thực hiện dự án, chủ đầu tư phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn như chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư hạ tầng, chi phí bán hàng, marketing, truyền thông, chi phí vốn vay… Chưa kể, trừ đi phần diện tích làm hạ tầng và tiện ích công cộng thì chủ đầu tư chỉ còn khoảng 50% diện tích đất thành phẩm. Như vậy, chi phí giá thành ít nhất cũng từ 20 -22 triệu đồng/m2 thì chủ đầu tư mới huề vốn. Và để có lời thì mức giá bán ra phải đạt 25 - 30 triệu đồng/m2. Đây là nguyên nhân chính khiến mặt bằng giá nhà đất tại hai địa phương vừa lên thành phố là Thuận An và Dĩ An sẽ còn tăng mạnh vì các chính sách đất đai sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Phối cảnh Phố thương mại Casa Mall – dự án giàu tiềm năng tại trung tâm thành phố Thuận An Thực tế, số lượng dự án đất nền, nhà phố với giá tầm 20 - 25 triệu đồng/m2 tại khu vực trung tâm các thành phố của Bình Dương đang rất hiếm và luôn được nhiều người săn đón. Một trong những dự án vừa tung ra thị trường đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm là Casa Mall ở thành phố Thuận An. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 62, cách ngã tư Miếu Ông Cù chỉ 1km. Nhờ quỹ đất tích lũy từ khá lâu nên chủ đầu tư đưa ra mức giá bán chỉ từ 21 triệu đồng/m2 nên Casa Mall đã nhanh chóng hết sạch hàng chỉ sau 1 tuần ra mắt. Với những chuyển biến tích cực hiện nay, nhất là trong bối cảnh nguồn cung của thị trường TPHCM đang khan hiếm, tốc độ tăng giá bất động sản Bình Dương chưa dừng lại và không lâu nữa sẽ xác lập đỉnh giá mới. Một số chủ đầu tư còn cho rằng nhờ mật độ dân cư đông, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nên giá đất tại Thuận An, Dĩ An sớm muộn sẽ tiệm cận với khu vực Thủ Đức, quận 9 của TPHCM.

Mai Khôi