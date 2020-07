Lý do khiến biệt thự biển thu hút giới đầu tư

Quảng cáo

Sau thời điểm giãn cách xã hội do Covid-19, thị trường ghi nhận sự lên ngôi của những bất động sản "safe house" - nơi mà gia chủ có thể đến ở trong thời gian cách ly mà vẫn an toàn. Trong đó, các biệt thự biển theo mô hình "second home" (ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai) thu hút nhiều nhà đầu tư vì đảm bảo không gian biệt lập.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng – Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, nhu cầu sở hữu dòng sản phẩm “second home” có thể cho thuê, kinh doanh và nghỉ ngơi trong thời gian bố trí được đang có xu hướng tăng lên, do tính đa dụng của nó. Các dự án này thường tọa lạc tại nơi có cảnh quan đẹp, vị trí thuận lợi, tích hợp các tiện ích giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Thực tế, loại hình biệt thự biển từ trước đến nay luôn đắt giá và khả năng thanh khoản tốt hơn những bất động sản cùng loại nhưng ở vị trí khác. Bởi ngoài tính khan hiếm, chúng sở hữu những lợi thế mà hiếm có loại hình nào có thể cạnh tranh được. Cải thiện sức khoẻ Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng âm thanh của sóng biển có khả năng thay đổi các mô hình sóng trong não, đưa con người vào trạng thái bình tĩnh và thư thái. Thư giãn theo cách này có thể giúp hồi sinh tâm trí và cơ thể của bạn. Không khí biển còn tích hợp các ion âm lành mạnh làm tăng khả năng hấp thụ oxy của chúng ta. Những ion âm này giúp cân bằng mức độ serotonin - một hormone liên quan đến thần kinh. Đây là lý do chúng ta thường cảm thấy tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn sau một ngày bên bờ biển. Một lợi ích sức khoẻ khác của việc sống trong một biệt thự biển là gia chủ có thể thoải mái nằm phơi nắng trên bãi biển bất cứ khi nào mình muốn. Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D, giúp củng cố hệ xương và tăng cường hệ miễn dịch. Nghiên cứu gần đây về chủ đề này cho thấy vitamin D cũng có thể ngăn ngừa sự phát triển và lây lan của các loại ung thư khác nhau, bao gồm một số bệnh ung thư da. Trên hết, biển được xem như là một hồ bơi trị liệu khổng lồ nhờ những lợi ích với sức khoẻ của con người. Nước muối giúp chữa lành vết thương, giảm nhiễm trùng và thúc đẩy giảm đau. Hàm lượng magiê trong nước biển đủ để làm dịu thần kinh của chúng ta, điều này giải thích tại sao tắm biển rất thư giãn. Nước biển chứa tất cả 89 nguyên tố đã biết có trong cơ thể chúng ta, bao gồm osmium, vàng, vanadi, kẽm và iốt. Tắm trong nước biển sẽ mở lỗ chân lông và giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bằng hệ thống bạch huyết, rất có giá trị trong việc loại bỏ chất lỏng bị mắc kẹt quanh đùi, đầu gối và mắt cá chân. Nghiên cứu cũng cho thấy tắm trong nước biển làm tăng độ đàn hồi của da, và cải thiện làn da. Gắn kết với thiên nhiên

Không có gì ngăn giữa ngôi biệt thự của bạn trên bãi biển và đại dương lấp lánh, bức tranh toàn cảnh chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Các kiến trúc sư biết tầm quan trọng của điều này, đó là lý do tại sao rất nhiều ngôi nhà bên bờ biển đều có cửa sổ lớn và mặt tiền rộng.

Thiết kế mở với ban công rộng và tầm nhìn hướng biển gắn kết con người với thiên nhiên. (Ảnh: Biệt thự biển The Tropicana – NovaWorld Ho Tram) Khung cảnh thiên nhiên kích thích chủ nhân dành nhiều thời gian cho những hoạt động ngoài trời hơn là gắn với không gian bên trong 4 bức tường. Điều này đặc biệt có ích khi gia đình bạn có những đứa trẻ đang tuổi phát triển. Khoản sinh lời đáng kỳ vọng Nếu chỉ muốn sử dụng để nghỉ ngơi một vài lần trong năm, biệt thự biển có thể tạo ra cơ hội thu nhập quanh năm từ cho thuê. Theo khảo sát xu hướng mua "second home" do Savills công bố cuối năm 2018, cứ ba người thì có một người cho biết sinh lời tốt từ việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình. Khảo sát tại 5 thị trường lớn cho thấy tỷ suất sinh lời trung bình ở mức 6,4% một năm. Giá nhà nghỉ dưỡng trung bình là 291.000 USD, giá cho thuê trung bình 21.000 USD một năm.

Tại Việt Nam, các thị trường du lịch nghỉ dưỡng lớn luôn gắn với biển. Một khảo sát do VnExpress thực hiện hồi năm ngoái cho thấy, có đến gần 80% người trả lời cho biết, nếu mua ngôi nhà thứ hai, họ sẽ chọn mua ngôi nhà ở vùng biển. Đặc biệt, trong xu hướng "du lịch tại chỗ" hậu Covid-19, những bãi biển cách các thành phố lớn 2-3 giờ lái xe đang thu hút sự chú ý.

Biệt thự biển khan hiếm tại Hồ Tràm thu hút sự chú ý của giới nhà giàu. (Ảnh: Biệt thự biển The Tropicana – NovaWorld Ho Tram) Trước những giá trị vượt trội của dòng sản phẩm này, dù chi phí đầu tư cao và tiêu chuẩn khắt khe; nhiều doanh nghiệp BĐS lớn vẫn lựa chọn biệt thự biển tại các địa phương du lịch tiềm năng để phát triển. Đơn cử như khu vực Hồ Tràm, nơi đây được Savills bình chọn là "điểm sáng mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển" khi quy tụ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tỷ đô từ những nhà phát triển dự án tầm cỡ. Bên cạnh một loạt các khu du lịch nghỉ dưỡng như Edenia Resort, biệt thự Lagoona Bình Châu, khu nghỉ dưỡng The Hamptons Hồ Tràm; Hồ Tràm hiện đang đón nhận chỉ khoảng 100 căn biệt thự biển khan hiếm thuộc phân kỳ The Tropicana của Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram. Những ngôi biệt thự cạnh biển mang đậm kiến trúc miền nhiệt đới giữa hệ sinh thái nguyên sơ rừng, biển Hồ Tràm. “Trước xu hướng sở hữu biệt thự biển của giới thượng lưu, dự án hướng biển tại các vùng giáp ranh thành phố lớn như Hồ Tràm ngày càng thu hút tệp khách hàng giàu có. Với số lượng giới hạn, đáp ứng nhu cầu về lối sống nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và là tài sản giá trị xuyên thế hệ… đã đưa biệt thự biển tại NovaWorld Ho Tram vào bộ sưu tập nghỉ dưỡng đáng giá của người thu nhập cao” - đại diện Novaland chia sẻ.

An Thy