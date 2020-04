Mê mẩn khu nhà trên núi có ao đầy cá, vườn trĩu quả

“Tổng thể cả khu nhà là 3.000m2. Từ năm 2005, chú ruột mình là nhà điêu khắc Khúc Quốc Ân tự tay quy hoạch, xây dựng giai đoạn đầu căn nhà sàn và nhà ba gian cho đại gia đình đến an dưỡng, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do nhiều lý do, sau đó khu nhà để không từ năm 2011 đến năm 2017. Sau một thời gian dài bỏ không, vợ chồng mình về đây trùng tu lại”, chị Nhàn tiết lộ.