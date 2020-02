MIKGroup 'chơi lớn' khi đồng hành cùng Giải đua công thức 1 Việt Nam

Quảng cáo

Diễn ra từ ngày 3-5/4/2020, đường đua F1 Việt Nam sẽ là chặng đua thứ ba trong Giải vô địch thế giới FIA F1 lần thứ 22, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Australia), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực châu Á. Chặng đua công thức 1 Việt Nam – F1 Vietnam Grand Prix cũng là chặng đua mới duy nhất trong giải đua xe F1 thế giới năm 2020, có chiều dài 5.607m với 23 khúc cua, vừa mang dấu ấn đặc sắc của những đường đua nổi tiếng trên thế giới vừa vô cùng khác biệt.

Sự kiện Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 trên thế giới đăng cai tổ chức chặng đua F1, nằm trong hệ thống Giải vô địch thế giới Formula 1 FIA, đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu.

Tại sự kiện này, MIKGroup vinh dự là đơn vị đồng hành xuyên suốt giải đấu bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về việc hợp tác này, đại diện Lãnh đạo MIKGroup cho biết: “Chúng tôi rất hân hạnh được góp phần đồng hành, hợp tác cùng đơn vị đăng cai - Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) để mang đến cho người hâm mộ môn thể thao tốc độ tại Việt Nam những trải nghiệm thú vị nhất. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo nên những công trình đẳng cấp và chất lượng vượt trội, đồng thời xây dựng nên một thương hiệu Việt bền vững, có uy tín trong khu vực và quốc tế, MIKGroup và VGPC có chung tầm nhìn khi chung tay quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, phát triển và thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến qua chặng đua F1 Việt Nam. Bên cạnh đó, MIKGroup cũng hy vọng sẽ góp phần mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy đầu tư, hợp tác trong nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp Việt đồng thời là đòn bẩy, động lực giúp ngành du lịch Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng sau dịch bệnh, giữ vững lòng tin đối với du khách về một điểm đến an toàn, thân thiện”.

Được biết đến là Tập đoàn Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, MIKGroup đã đầu tư xây dựng hàng loạt dự án bất động sản cao cấp trên thị trường như: Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Park Riverside, Villa Park, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Imperia Smart City, The Matrix One cùng những khu đô thị mới đang được phát triển tại khắp các tỉnh thành... Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo nên những công trình đẳng cấp, chất lượng vượt trội, đồng hành cùng thịnh vượng của khách hàng, MIKGroup không chỉ chú trọng về chất lượng xây dựng, thiết kế, tiện ích trong mỗi dự án mà còn đem đến những trải nghiệm sống mới mẻ và thời thượng, giúp nâng tầm đẳng cấp sống cho người dân Việt Nam. Một trong những trải nghiệm mới mẻ ấy là cơ hội được chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn trình diễn tốc độ đỉnh cao của các tay đua nổi tiếng thế giới tại Chặng đua công thức 1 Việt Nam – F1 Vietnam Grand Prix.

Được biết, ngay bên cạnh đường đua F1 đầy sôi động tại khúc cua số 6, 7, 8 và 9, MIKGroup đã cho ra đời dự án căn hộ cao cấp The Matrix One. Với thiết kế ấn tượng, những cư dân ở đây sẽ có thể chiêm ngưỡng những màn đua một cách trọn vẹn nhất. Đây chính là lợi thế tuyệt vời mà không dự án BĐS cao cấp nào ngoài The Matrix One có được.

Giải đua F1 Việt Nam đang đến rất gần và MIKGroup sẽ phối hợp chặt chẽ cùng VGPC để mang đến cho các “tín đồ” đam mê tốc độ những màn phô diễn tốc độ đỉnh cao. Thành công của chặng đua F1 Việt Nam cũng là điểm sáng mới nhất đưa tên tuổi của Việt Nam và thủ đô Hà Nội lên bản đồ thể thao, du lịch thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu với các thương hiệu hàng đầu quốc tế.

Loan trần