MIKGroup – Thương hiệu duy nhất được đặt tên khán đài F1

Vì sao “ông lớn” bất động sản tham gia vào giải đua tỷ đô?

MIKGroup là Tập đoàn uy tín hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển bất động sản tại Việt Nam, đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án “đình đám” như: Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Valencia Garden tại Hà Nội; The Waterfront Saigon, Villa Park, Park Riverside, River Park, RioVista tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sol Beach House Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay,…

“Xuống tay” cho chặng đua F1 là một quyết định mang tính kinh doanh chiến lược của MIKGroup. Theo “ông lớn” này, một sự kiện danh giá diễn ra thường niên như F1 sẽ góp phần mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy đầu tư, hợp tác trong nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp Việt. Đây cũng là cơ hội giúp Việt Nam có thêm sản phẩm du lịch cao cấp mới, thu hút du khách quốc tế nhất là trong giai đoạn khó khăn do bệnh dịch thì sự kiện sẽ là đòn bẩy, động lực giúp ngành du lịch Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng và giữ vững lòng tin đối với du khách về một điểm đến an toàn, thân thiện.

Chia sẻ về lý do hợp tác, đồng hành cùng giải đua tỷ đô F1, đại diện MIKGroup cho biết: “Chúng tôi thực sự rất hân hạnh khi góp phần mang đến một môn thể thao tầm cỡ quốc tế, lần đầu có mặt tại Việt Nam. Sự kiện sẽ là cú hích lớn cho nền kinh tế đang trong giai đoạn “bị chững” do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của người dân đến môn thể thao này. Nó cũng đem lại cho Đông Nam Á một sự kiện thể thao đã bị đánh mất kể khi Malaysia kết thúc hợp đồng vào 2017.

Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo nên những công trình đẳng cấp và chất lượng vượt trội, đồng thời xây dựng nên một thương hiệu Việt bền vững, có uy tín trong khu vực và quốc tế, MIKGroup và VGPC có chung tầm nhìn khi chung tay quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại và thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến nói riêng, đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ quốc tế gắn liền với các sự kiện thể thao lớn và danh giá nhất thế giới”.

F1 - Cuộc đua của các thương hiệu đẳng cấp

Được mệnh danh là giải đua xe danh giá nhất hành tinh với kinh phí tổ chức và quy mô đầu tư lớn, Formula 1 - F1 luôn là sự kiện mà rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước mong muốn được hợp tác, đồng hành. Trước thềm mỗi mùa giải F1, người hâm mộ cũng như truyền thông thế giới luôn chờ đợi xem những tên tuổi mới nào sẽ “chen chân” vào khúc cua danh vọng trên đường đua Grand Prix, sánh vai với những thương hiệu gạo cội và tạo nên dấu ấn mới đậm nét trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Tuy nhiên trên thực tế không phải thương hiệu nào cũng có đủ điều kiện để trở thành đối tác hoặc nhà tài trợ của F1. Một thương hiệu có uy tín, tiềm lực tài chính mạnh, có sức ảnh hưởng, mang lại giá trị trên thương trường và là biểu tượng của sự phát triển, thịnh vượng mới có thể sánh bước cùng giải đua “đắt giá” bậc nhất này.

Kể từ khi có thông tin chính thức Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Chặng đua F1 Việt Nam Grand Prix 2020 đã có rất nhiều tên tuổi có “máu mặt” ghi danh đồng hành cùng F1. Việc đồng hành của “ông lớn” trong lĩnh vực Bất động sản MIKGroup - Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam - trong suốt giải đấu càng khẳng định thêm vị thế, uy tín của doanh nghiệp này. Nhiều năm qua, các dự án bất động sản cao cấp do MIKGroup phát triển đã giành nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước.

MIKGroup cho ra đời siêu dự án The Matrix One nằm tại khúc cua số 6, 7, 8 và 9.

Ngay bên cạnh đường đua F1 đầy sôi động, tại khúc cua số 6, 7, 8 và 9, MIKGroup cho ra đời siêu dự án căn hộ cao cấp The Matrix One. Tên của dự án cao cấp này cũng là thương hiệu duy nhất được đặt tên cho khán đài của Chặng đua F1 Việt Nam. Với vị trí đắc địa cùng những đặc quyền “có 1 không 2” bên cạnh F1, The Matrix One đang là dự án trở thành điểm nóng trên thị trường bất đọng sản và được khách hàng cũng như giới đầu tư đặc biệt quan tâm.