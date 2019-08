MLAND Vietnam phân phối chính thức dự án Sun Grand City New An Thoi

Buổi lễ ký kết được diễn ra tại Gem Center, qua đó khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Chủ đầu tư Sun Group và đơn vị phân phối MLAND Vietnam, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới trong việc phân phối các dự án tiếp theo của Sun Group tại New An Thoi.

Phú Quốc và cuộc săn tìm nhà phố ở những khu đô thị kiểu mẫu

Phát triển theo mô hình của Hội An hay Singapore, những khu đô thị hiện đại ngày nay bên cạnh thiết kế phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, còn chú trọng hơn vào thẩm mĩ thiết kế đồng bộ, đồng thời quy hoạch ưu tiên cho thương mại dịch vụ. Quy hoạch khoa học giúp du khách thuận tiện trong lộ trình nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí.

Tại Phú Quốc, một khu đô thị đảo kiểu mẫu được xem là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh New An Thoi thịnh vượng đang dần hình thành mang tên Sun Grand City New An Thoi. Đây chính là khu đô thị hiện đại đầu tiên được đầu tư bài bản và đồng bộ sắp sửa hình thành tại Nam đảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và giới đầu tư.

Sun Grand City New An Thoi tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối hệ sinh thái vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng của Sun Group tại Bãi Kem, Mũi Ông Đội và khu phức hợp Địa Trung Hải, Ga đi Cáp treo Hòn Thơm và cũng là “cửa ngõ” giao thông huyết mạch nối liền thị trấn Dương Đông, sân bay Phú Quốc đến thị trấn An Thới. Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị liền kề biển được quy hoạch trên diện tích 35ha tại thị trấn An Thới. Dự án được quy hoạch với đầy đủ các tiện ích cảnh quan trên 21.000 m2 như công viên trung tâm Seta Park với quảng trường âm nhạc Scala Piazza, công viên Pino, công viên Limoni, công viên ven sông Riva cùng hệ thống an ninh và khu vực phát triển trường học, bệnh viện... Không chỉ mang đến một không gian mang đậm hơi thở phóng khoáng, gần gũi thiên nhiên của vùng đất Địa Trung Hải, các căn nhà phố, nhà phố liên kế tại Sun Grand City New An Thoi còn được thiết kế thông minh, linh hoạt giúp tối đa công năng kinh doanh cho các chủ sở hữu. Các căn nhà phố với nhiều phân khu sở hữu vị trí, không gian cảnh quan khác nhau, có nhiều mức giá đa dạng phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là các dịch vụ cho khách du lịch. Một bước chân – Vạn điểm đến MLAND Vietnam, thành viên của mạng lưới MLAND Realty, hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, phân phối và tiếp thị bất động sản cao cấp. Tại Việt Nam, MLAND đã có mặt tại các địa phương: Hà Nội, Tp. HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Nha Trang.

Năm 2018 MLAND Vietnam đã tham gia phân phối thành công hơn 50 dự án bất động sản trên toàn quốc. Hiện MLAND Vietnam đang phân phối các dự án của Tập đoàn Sun Group như: Sun Premier Village The Eden Bay, Sun Premier Village Primavera, Sun Premier Village Kem Beach Resort, Boutique Shophouse Melodia và gần đây nhất chính là Sun Grand City New An Thoi. MLAND Vietnam tự hào mang đến cho khách hàng những dự án đẳng cấp, sang trọng và hoàn hảo của Chủ đầu tư Sun Group.