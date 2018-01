Mở bán chính thức biệt thự trên cao Flamingo Cát Bà Beach Resort

Dự án được mệnh danh là “Bản giao hưởng bốn mùa” cất lên từ đại dương, được thiết kế hài hòa trong một không gian đẳng cấp đậm chất nghệ thuật đỉnh cao mà Flamingo Group đã dày công tạo dựng.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, cảnh quan, hạ tầng đầu tư cũng như triết lý kiến trúc xanh đã trở thành thương hiệu của Flamingo Group, Lễ mở bán Flamingo Cát Bà Beach Resort chắc chắn sẽ là một dấu mốc quan trọng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế sôi động những ngày đầu năm 2018.

Flamingo Cát Bà Beach Resort chỉ cách Hà Nội gần 2 tiếng di chuyển, nằm trong vùng sinh quyển trong lành của thế giới, ôm trọn cảnh núi và vịnh Lan Hạ. Đây được coi là “vùng đất vàng” với những tiềm năng phát triển kinh tế vững mạnh, đón nhận hàng chục tỷ đô từ Chính phủ.

Được thừa hưởng thành công của tòa nhà Forest In The Sky tại Đại Lải, siêu tổ hợp Flamingo Cát Bà Beach Resort là tác phẩm kiến trúc khổng lồ với ba tòa nhà như ba khu rừng trên cao độc đáo: Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand. Bao quanh là núi, trước mặt là biển, ba tòa nhà như được chính thiên nhiên kiến tạo nên, thổi hồn bởi sinh khí và bàn tay sáng tạo của con người, để cho nơi đây trở thành một vùng đất hội tụ những gì tinh túy nhất.

Flamingo Cát Bà Beach Resort với nhiều loại hình biệt thự phong phú được “may đo” tỉ mỉ cho từng phong cách mỗi chủ nhân với diện tích từ 40m2 đến hơn 2000m2, quý khách sẽ được “phiêu du” cùng bản giao hưởng bốn mùa với thiết kế đặc sắc. Có lúc ngắm nhìn căn biệt thự như một vườn hoa nở rực rỡ, lại có lúc là dáng của vườn treo Babylon trên cao. Cả Flamingo Cát Bà Beach Resort thực sự là một khu rừng trên trời với 999 vườn cây và hoa nở độc nhất vô nhị bên bờ biển.

Đặc biệt, điểm nổi bật ở Flamingo Cát Bà Beach Resort chính là Siêu tổ hợp dịch vụ tiện ích khép kín trên cao 5 sao với quy mô hoành tráng xứng tầm thế giới. Tất cả đều được đầu tư tối đa với công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu, đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú,ẩm thực, tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe của các quý khách hàng.

Luôn tâm niệm giá trị cốt lõi “Tôn vinh gìn giữ quà tặng của thiên nhiên”, trong mỗi bước hoạt động, Flamingo Group đều mang trong mình sự trân trọng các giá trị môi trường, cảnh quan, thiên nhiên. Flamingo Group đã lấy chữ S làm cầu nối cho Flamingo Cát Bà Beach Resort đạt tiêu chí 5S: SKY (bầu trời); SUN (mặt trời); SAND (cát); SEA (biển); STAR (vì sao).

Ông Rajat Chhabra, Phó TGĐ Tập đoàn Flamingo Group chia sẻ: “Đối với chúng tôi, sự trân trọng thiên nhiên- sinh thái luôn được đặt làm trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển. Chúng tôi luôn nhấn mạnh, cần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái cho tương lai. Chúng tôi muốn phát triển những công trình không chỉ ở gần Hà Nội mà còn gần gũi với thiên nhiên. Một trong những khó khăn lớn nhất khi chúng tôi triển khai dự án tại Cát Bà là vấn đề bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã đầu tư hàng triệu đôla, để đảm bảo rằng môi trường thiên nhiên nơi đây được bảo vệ. Đó là mục tiêu trọng tâm của Tập đoàn Flamingo.”

Nhân dịp ra mắt dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort, quý khách có cơ hội nhận được hộ chiếu “All In Passport Diamond”, tận hưởng miễn phí không giới hạn từ 156 dịch vụ đẳng cấp 5 sao tại toàn bộ các dự án thuộc hệ thống tập đoàn Flamingo Group. Đặc biệt, cùng với đó là quà tặng đẳng cấp: xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷvô cùng sang trọng dành cho 100 khách hàng đầu tiên sở hữu biệt thự Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Sự kiện mở bán chính thức biệt thự trên cao Flamingo Cát Bà Beach Resort dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Huy Tuấn và giọng hát của Diva Mỹ Linh, cùng đoàn nghệ sỹ Ionah, chắc chắn sẽ mang tới cho các quý khách hàng những khoảnh khắc cảm xúc lặng đọng, tinh tế. Một điểm nhấn đầy chất thơ và phóng khoáng từ biển khơi, một đẳng cấp nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên chỉ có thể tìm thấy tại Thiên đường nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort.

P.V