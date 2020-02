Năm 2020, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM tiếp tục khan hiếm

Quảng cáo

Quyết tâm tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Sau một năm trầm lắng do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra, kiểm tra, rà soát pháp lý hàng loạt các dự án trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM đang lên kế hoạch triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp bất động sản với hy vọng thị trường bất động sản năm 2020 sẽ có nhiều khởi sắc.

Thống kê cho thấy, trong năm 2019, số dự án đủ điều kiện mở hàng tại TP.HCM “vượt qua” vòng phê duyệt giảm mạnh, chỉ 47 dự án thay vì vài trăm dự án như những năm trước. Nguồn cung năm 2019 chỉ đạt khoảng 24,514 căn (bằng 64% năm 2018) và chứng kiến kịch bản “leo thang” giá căn hộ ở tất cả các phân khúc. Theo báo cáo từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (HoRE), biến động giá chào bán mới căn hộ trung cấp trong năm 2019 tăng từ 15-20%, cá biệt có dự án tăng đến gần 40%. Phân khúc căn hộ hạng sang cũng thiết lập mặt bằng giá mới với giá chào bán lên đến 250 - 300 triệu đồng/m2.

Opal Boulevard – một trong những dự án hiếm hoi hoàn thiện pháp lý bán hàng vào cuối năm 2019 và hiện đang có tiến độ xây dựng rất tốt.

Không nằm ngoài dư chấn đó, khu Đông Bắc vốn là thị trường sôi động cũng trở nên trầm lắng suốt thời gian dài. Thời điểm 2-3 năm về trước, các dự án căn hộ được chào bán mới liên tục, đặc biệt “điểm nóng” đổ dồn về dọc theo trục đại lộ Phạm Văn Đồng tạo nên một thị trường vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giao dịch căn hộ trên trục đường này chủ yếu diễn ra ở thị trường thứ cấp. Dự án mới “vắng bóng”, một số dự án nằm trên trục đường này mở bán một vài năm trước 2019 đến nay đều đã tăng khoảng 60%-70% giá trị, ví dụ như các dự Opal Riverside, Opal Garden, 4S, Flora Novia …

Đơn cử như dự án Opal Riverside, Opal Garden của chủ đầu tư Đất Xanh trước đây giá mở bán trung bình khoảng 25 triệu đồng/m2, thì nay đang được giao dịch ở thị trường thứ cấp khoảng 40-42 triệu đồng/m2. Cũng trên trục đường này, theo nguồn tin từ giới môi giới bất động sản, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ tung ra thị trường dự án mới Opal Skyview với mức giá lên đến 3000-3500 USD/m2.

Khu Đông Bắc thành phố - nơi “chọn mặt gửi vàng”

Năm 2020 tiếp tục được dự báo là một năm nhiều thách thức đối với thị trường bất động sản TP.HCM. Nguồn cung mới có thể vẫn ở trong tình trạng khan hiếm không chỉ khiến doanh nghiệp giảm đi cơ hội kinh doanh, mà còn có thể kéo theo việc mặt bằng giá bất động sản khó có thể điều chỉnh giảm. Theo đó, người mua nhà có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, không chỉ do vấn đề tài chính mà còn do không có nhiều sản phẩm tốt để lựa chọn. Đặc biệt, người mua nhà trong thời điểm này tỏ ra hết sức cẩn trọng, chỉ “chọn mặt gởi vàng” những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, dù để an cư hay đầu tư.

Xu hướng lựa chọn các căn hộ của chủ đầu tư uy tín, có đầy đủ tiện ích, kết nối giao thông thuận tiện đang là xu hướng hiện nay của nhiều gia đình Trước sức ép mặt bằng giá mới tăng cao, người mua nhà gần như không có cơ hội tìm mua các căn hộ ở trung tâm thành phố với mức giá hợp lý. Thay vào đó, đang có xu hướng chấp nhận và dịch chuyển việc lựa chọn các dự án tại trung tâm các quận huyện hoặc thành phố đô thị vệ tinh, miễn là các dự án này được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, cùng với đầy đủ tiện ích, có kết nối giao thông thuận lợi. Thị trường đón nhận xu hướng tích cực “đổi nhà phố sang nhà chung cư”, đặc biệt là những gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ vì tiện ích đa dạng, sạch sẽ và an ninh được đảm bảo trong các dự án chung cư được xây mới trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận, sự vươn mình mạnh mẽ khi triển khai và hoàn thiện hàng loạt công trình giao thông trong thời gian qua và trong năm 2020 đã và sẽ biến khu Đông Bắc trở thành điểm đầu tư lý tưởng. Nhiều dự án căn hộ tại khu vực này đã nhanh chóng “mọc lên” vừa để đón đầu xu hướng, vừa bổ sung sự lựa chọn cho người mua nhà trong lúc nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Dự án khu căn hộ cao cấp Opal Boulevard do Tập đoàn Đất Xanh phát triển, nằm trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng với giao thông thuận tiện, thiết kế thông minh, không gian sống rộng rãi và tiện ích nội ngoại khu hiện đại. Là một trong những dự án hiếm hoi có pháp lý hoàn chỉnh trên thị trường hiện nay, Opal Boulevard được xây dựng gồm 2 tòa tháp, mỗi tòa tháp cao 36 tầng với 1.463 căn hộ và 22 căn thương mại dịch vụ. Với giá tham chiếu chỉ từ 33 triệu đồng/m2, Opal Boulevard có nhiều loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt nhất là căn hộ diện tích rộng với 3 phòng ngủ, phù hợp cho nhu cầu của gia đình đông người hoặc có nhiều thế hệ cùng chung sống. Khách mua sản phẩm có thể lựa chọn các Phương thức thanh toán (PTTT) linh hoạt: PTTT theo thời gian, PTTT theo tiến độ xây dựng, hoặc PTTT ưu đãi chỉ 1%/tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư Opal Boulevard còn liên kết với ngân hàng để tài trợ cho khách hàng gói hỗ trợ tài chính mua nhà, theo đó, chủ đầu tư hỗ trợ trả thay khách hàng 100% lãi vay, người mua không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào (tiền lãi và gốc) cho đến khi nhận thông báo bàn giao nhà.

