Nam Phú Quốc đón tương lai thịnh vượng với những dự án “vàng”

Hành trình “lột xác” của Nam đảo Ngọc

Trên hành trình tỏa sáng của Nam Phú Quốc, trước hết phải kể đến sự tiên phong của Tập đoàn Sun Group. Tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản, kinh nghiệm và uy tín của Sun Group đã đưa Nam Phú Quốc từ một vùng biển đảo giàu tiềm năng nhưng còn “say ngủ” trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hạng sang. Quan trọng hơn, danh tiếng đó đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Những thương hiệu đình đám của nghỉ dưỡng thế giới đều đang hiện hữu ở Nam đảo, từ các đơn vị quản lý quốc tế như AccorHotels, JW Marriott cho đến bậc thầy “phù thủy” Bill Bensley - nhân vật gắn liền với danh xưng “ông hoàng resort” .

Khu nghỉ dưỡng 5 sao ++ JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là một thành công điển hình cho lời “tiên tri” về việc Nam Phú Quốc sẽ sớm có tên trên bản đồ du lịch quốc tế. Được đích thân Bill Bensley thiết kế, chỉ sau một năm đi vào vận hành, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới”.

Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội cũng chẳng hề kém cạnh. Được thiết kế bởi Darkhorse Architecture (Úc), khu nghỉ dưỡng siêu sang này vừa được vinh danh khu nghỉ dưỡng 5 sao có thiết kế nội thất xuất sắc nhất trong lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Award 2018. Với lợi thế vị trí đắc địa tại dải đất hai mặt biển hiếm hoi trên thế giới, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên cùng ý tưởng kiến trúc nội thất độc đáo và mới mẻ, khu nghỉ dưỡng chỉ vừa khai trương đầu tháng 4/2018 này đã xuất sắc “ẵm” giải thưởng BĐS lớn và uy tín bậc nhất trong lĩnh vực BĐS tại Việt Nam, nằm trong hệ thống giải thưởng BĐS lớn nhất châu Á. Và chỉ nay mai thôi, những giải thưởng quốc tế danh giá khác sẽ còn tiếp tục xướng tên các dự án đẳng cấp ở Nam Phú Quốc.

Ngoài ra, không thể không kể tới tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park với tuyến cáp treo dài nhất thế giới, thiên đường vui chơi giải trí biển với các trò chơi đầy hấp dẫn như dù kéo, lái cano, chèo thuyền Kayak, lặn ngắm san hô… Kể từ khi đi vào hoạt động đầu tháng 2/2018, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến trải nghiệm cáp treo và khu giải trí sôi động này. Đây cũng chính là động lực tăng trưởng mới cho du lịch đảo Ngọc. Không dừng ở đó, Sun Group vẫn đang tiếp tục kiến tạo những dự án đình đám mới để hoàn chỉnh hệ sinh thái nghỉ dưỡng siêu sang tại Nam đảo.

Theo quy hoạch tổng thể đến năm 2030, thị trấn An Thới thuộc Nam đảo sẽ trở thành một trong 3 khu đô thị lớn nhất đảo Ngọc, cùng với Dương Đông và Cửa Cạn. Do đó, Nam Phú Quốc đang hoàn thiện từng ngày để trở thành tâm điểm của nghỉ dưỡng hạng sang châu Á và thế giới. Đó cũng chính là lý do khiến các chuyên gia BĐS đã tiên đoán Nam Phú Quốc sẽ sớm trở thành một Bali, hay Sentosa, Maldives...

Đánh giá này càng được khẳng định khi “người khổng lồ” Sun Group mới đây hé lộ thông tin đang kiến tạo một dự án bề thế và hoành tráng ngay dưới chân cáp treo Hòn Thơm.

Tương lai thịnh vượng

Không khó để dự đoán về tương lai “vàng” của du lịch Phú Quốc khi lượng khách đổ về đây ngày càng lớn, trong đó có vai trò quan trọng từ “cú hích” của siêu quần thể tỷ đô ở Nam đảo.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tính lũy kế 5 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc đạt 1.3 triệu lượt, tăng 42.8% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng 70.6%. Lượng khách lưu trú tại Phú Quốc 6 tháng đạt 300.321 lượt, tăng 10,3 % so với cùng kỳ. Doanh thu 513,5 tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ. Con số này sẽ còn gia tăng khi Nam Phú Quốc trở thành tâm điểm của du lịch hạng sang. Chỉ riêng một năm trở lại đây, du khách có xu hướng chọn Nam Phú Quốc thay vì chọn thị trấn Đông Dương như trước.

Tới đây, du khách đến Nam đảo sẽ không chỉ được hòa mình vào làn nước biển trong vắt đến tận đáy, đặt chân lên những bờ cát trắng mịn, ngắm nhìn đại ngàn hoang sơ và cả những vách đá kỳ vỹ, tận hưởng dịch vụ 5 sao quốc tế trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà còn được thỏa thuê mua sắm, dạo chơi trên một bến cảng đầy tươi trẻ mang tên Sun Premier Village Primavera. Những kiến trúc mang phong cách Amalfi, Địa Trung Hải nằm ngay khu vực chân cáp treo Hòn Thơm này sẽ là nơi mà bất cứ du khách nào cũng phải ghé qua khi đến Phú Quốc.

Với siêu phẩm mới này, Sun Group sẽ kiến tạo nên một “bến cảng phồn hoa” đậm chất Ý ở Nam đảo, tiếp tục khẳng định tầm nhìn và tư duy duy mỹ của mình. Giữa màu xanh vô tận của biển trời, núi đồi sẽ là những sắc màu rực rỡ, đầy sức sống của các shophouse được thiết kế tinh tế trên nhiều cao độ. Đan xen giữa những shophouse kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp vẫn là cây cỏ, hoa lá tươi tốt, là những con đường nội khu khang trang uốn lượn… Sự phồn hoa, sung túc luôn tràn ngập ở nơi này.

Bởi thế, giới đầu tư ngay lập tức đã dự đoán rằng, shophouse tại Sun Premier Village Primavera sẽ là dòng sản phẩm ấn tượng bậc nhất Phú Quốc, tạo thêm niềm tin chắc chắn về tương lai “vàng” của Nam đảo. Và khi đó, những dòng khách khổng lồ tiếp tục đổ về Nam Phú Quốc, họ sẽ dành nhiều ngày để khám phá cho “đã” thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng thượng lưu so Sun Group kiến tạo. Dòng khách đến ga đi cáp treo Hòn Thơm sẽ tận hưởng cảm giác như đang ở nước Ý hoa lệ, chiêm ngưỡng nét kiến trúc đặc trưng và hòa mình vào không khí sầm uất của bến cảng phồn hoa…

Cứ nhìn lượng khách du lịch tấp nập đổ về Amalfi hàng năm chỉ để chiêm ngưỡng lối kiến trúc hoa mỹ, khung cảnh ngoạn mục với những vách đá dựng đứng hai bên và làn nước xanh thẳm, đủ để hình dung về tương lai của Sun Premier Village Primavera. Sự thịnh vượng từ đó được lan tỏa, đem đến một mùa xuân mới cho Nam Phú Quốc, và đồng thời là sự giàu sang cho những nhà đầu tư – chủ nhân shophouse biết “chọn mặt gửi vàng”./.

