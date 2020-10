Ngăn chặn nguy hiểm rình rập từ các lô gia, cửa sổ chung cư ở Hà Nội

Quảng cáo

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của Sở rà soát, kiểm tra các nội dung quy định liên quan đến an toàn sử dụng, an toàn sinh mạng con người cho các công trình, tòa nhà. Đây được cho là phản ứng kịp thời trước nhiều vụ trẻ em ngã từ các chung cư cao tầng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các phòng: Quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng, rà soát giải pháp thiết kế các công trình công cộng và nhà ở. Trong đó, đặc biệt lưu ý về quy cách thiết kế cầu thang, hành lang, lô gia, thiết kế cửa sổ, hệ thống vách kính ngoài nhà bảo đảm an toàn sử dụng, an toàn sinh mạng con người theo quy chuẩn về nhà ở và công trình công cộng; các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan trong quá trình thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng các công trình.

Chi cục Giám định xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng tập trung kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ việc thi công xây dựng các công trình bảo đảm tuân thủ theo đúng thiết kế, giấy phép xây dựng đã được phê duyệt; không nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình xây dựng chưa bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế có liên quan.

Theo đánh giá của Cục Trẻ em trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến trẻ em tử vong do rơi ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng. Điển hình là sáng 31/8/2020, một bé gái 6 tuổi tử vong do rơi xuống đất từ tầng 12 của toà chung cư tại ngõ 264 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thực hiện Luật trẻ em năm 2016, Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng để phòng, ngừa tai nạn thương tích do ngã ở trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em phòng, chống tai nạn thương tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc rơi ngã gây tử vong cho trẻ em tại các chung cư, nhà cao tầng. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh việc thiếu trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân dẫn đến các vụ tai nạn, thương tích gây tử vong trẻ em.

Đơn vị này đề nghị, trong quá trình thực hiện và giải quyết các vụ việc, đặc biệt là vụ việc nêu trên, đề nghị thông tin về Cục Trẻ em.

Hiểu Minh