Nghỉ dưỡng siêu sang 6 sao với Regent Residences Phu Quoc

BIM Group – mối duyên với những thương hiệu danh tiếng thế giới

Ở các nước phát triển, du lịch nghỉ dưỡng đã có bề dày lịch sử phát triển thành công nhưng ở Việt Nam, lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng còn khá mới. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam, để có thể phát triển một khu du lịch nghỉ dưỡng thành công thu hút được khách du lịch trong nước và quốc tế, các nhà phát triển bất động sản cần có sự hợp tác chiến lược với các thương hiệu quốc tế và từ đó học hỏi kinh nghiệm quản lý, vận hành... Tuy nhiên, để có thể hợp tác với các thương hiệu lớn, đòi hỏi các nhà phát triển bất động sản phải có tầm cỡ, quy mô đủ lớn.

BIM Group là một trong số ít chủ đầu tư có kinh nghiệm dày dạn trong việc hợp tác cùng các thương hiệu quản lý và phát triển bất động sản danh tiếng trên thế giới như InterContinental Hotels Group, Frasers Hospitality Pte Ltd, The Ascott Limitted… Việc hợp tác của BIM Group với Frasers Hospitality Pte Ltd mang tới khu căn hộ cao cấp Fraser Suites Ha Noi nằm ngay trung tâm quận Tây Hồ, khu vực có không gian yên tĩnh và sang trọng nhất Hà Nội với tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95%.

BIM đã hợp tác chặt chẽ với ông hoàng trong giới nghỉ dưỡng là InterContinental Hotels Group. Sự hợp tác này giúp BIM Group hướng tới các thị trường nước ngoài. BIM Group đã cho ra mắt hàng loạt các siêu dự án như khách sạn 5 sao đầu tiên tại Lào - Crowne Plaza Vientiane (đã đi vào hoạt động), InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort (sắp đi vào hoạt động) và sắp tới sẽ là kế hoạch phát triển khách sạn Holiday Inn đầu tiên tại Lào.

Không chỉ thế, BIM Group cũng là đối tác chiến lược của The Ascott Limited, một trong những tập đoàn quản lý vận hành căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới, đã có vị thế trên thị trường bất động sản Việt với việc sở hữu hàng nghìn phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng…

Riêng tại Phú Quốc, từ năm 2005, ngay sau khi quy hoạch tổng thể với định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phê duyệt, BIM Group đã gắn bó và chung tay vào sự thay da đổi thịt mạnh mẽ của đảo Ngọc trong hàng chục năm qua.

Với tâm huyết góp phần đưa Phú Quốc trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế, BIM Group khá thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng định hướng cho dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina với 155 ha trải dài hơn 1km bờ biển bãi Trường, bãi biển cát trắng dài nhất đảo Ngọc và nổi tiếng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất.

Hợp phần đầu tiên của Dự án là khu nghỉ dưỡng InterContinenal Phu Quoc Long Beach Resort dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay. Là dự án căn hộ nghỉ dưỡng mang thương hiệu InterContinental đầu tiên tại châu Á cho phép sở hữu cá nhân với số lượng hạn chế và chính sách vượt trội, chia sẻ 40% doanh thu, dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư, và hiện đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao.

Đầu năm 2017, BIM Group tiếp tục tung ra hợp phần thứ 2 là Phu Quoc Waterfront với 144 căn nhà phố có thể kinh doanh thương mại và boutique hotels. Dự án nhanh chóng “cháy hàng” trong vòng 2 tháng đưa ra thị trường.

Tiếp nối những thành công trên, gần đây nhất, BIM Group đã ký thoả thuận với Regent Hotels & Resorts để triển khai hợp phần thứ 3 là khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc với đa dạng loại hình biệt thự hạng sang, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Regent Residences Phu Quoc - Sự độc đáo và khác biệt

Regent Residences Phu Quoc – với sự hợp tác của BIM Group và thương hiệu Regent Hotels & Resorts được đánh giá sẽ tái thiết tiêu chuẩn 6* của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Hiện, theo quy định của Việt Nam, tiêu chuẩn 5 sao dành cho các khách sạn yêu cầu đủ các tiêu chí cơ bản như: có tối thiểu 100 phòng, chỗ gửi xe đủ cho 50% tổng số phòng, có các phòng ăn Á - Âu, các phòng tiệc, bar; dịch vụ 24/7 và trải thảm chất lượng cao toàn bộ buồng ngủ, hành lang, cầu thang. Nhưng trên thực tế, những khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Regent đem đến những dịch vụ độc đáo hoàn hảo, những trải nghiệm đẳng cấp vượt qua tiêu chuẩn 5 sao.

Ông Ralf Ohletz, Chủ tịch mảng thiết kế và ý tưởng của Regent Hotels & Resorts nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt trong kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng không chỉ xây một khách sạn đẹp mà chính là phải tạo ra sự khác biệt, cho khách hàng được những trải nghiệm thú vị và cảm thấy được hưởng thụ".

Ra mắt lần đầu tiên năm 1970, thương hiệu Regent nổi lên như một biểu tượng của thiết kế vượt thời gian và kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp. Hơn 40 năm hoạt động, Regent Hotels & Resorts tự hào là thương hiệu khách sạn Châu Á đầu tiên thành công ở các thị trường khắt khe như Châu Âu và Châu Mỹ. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Regent thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như giới chính khách và doanh nhân. Với mức giá trung bình từ 500 – 600$/đêm, mức giá tương đối cao và được đánh giá là thường chỉ cung cấp cho một nhóm khách hàng thượng lưu nhưng trong suốt 47 năm, công suất phòng trung bình trên tất cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Regent luôn đạt ngưỡng rất cao.

BIM Group kỳ vọng đưa chuẩn nghỉ dưỡng Việt Nam vươn lên xứng tầm khu vực và thế giới

Với tổng diện tích 15 ha bao gồm 76 căn biệt thự và 42 căn sky villas, 120 phòng khách sạn , ngay từ giai đoạn đầu phát triển, Regent Residences Phu Quoc đã được vinh danh tại hạng mục xây dựng và thiết kế khách sạn tại lễ trao giải International Property Awards (IPA) 2017 vào tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan. Các căn biệt thự có màu sắc kiến trúc Việt độc đáo với diện tích mặt nước lớn, tạo cảm giác thư thái, mang tới không gian nghỉ dưỡng khoáng đạt riêng biệt. Regent Residences Phu Quoc sẽ là nơi mà Regent và BIM Group kỳ vọng đưa chuẩn nghỉ dưỡng Việt Nam vươn lên xứng tầm xa hoa thế giới.

Các căn biệt thự được thiết kế theo màu sắc kiến trúc Việt

P.V