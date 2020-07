Người mua nhà ở Bình Dương cầu cứu, Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra

Quảng cáo

Dự án chậm bàn giao, khách hàng lao đao

Báo Tiền Phong vừa đăng bài phản ánh liên quan đến việc nhiều dự án bất động sản (BĐS) ở Bình Dương thực hiện giao dịch mua bán mập mờ khiến người dân lao đao. Ngay sau đó, hàng loạt khách hàng ở các dự án đã gọi điện vào đường dây nóng của báo để cầu cứu trước nguy cơ vỡ nợ.

Theo đó, hai ngày qua, đường dây nóng của báo Tiền Phong liên tục nhận được cuộc gọi kèm tin nhắn với nội dung nhờ được hỗ trợ liên quan đến việc mua nhầm dự án bất động sản dẫn đến cuộc sống bị xáo trộn. Người dân cho rằng, họ đã vay tiền mua nhà ở, đất nền với hi vọng được an cư lạc nghiệp nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được giao nhà, đất. Do đó, hàng trăm khách hàng mua đất ở Bình Dương rơi vào cảnh bế tắc.

“Tôi là Nguyễn Quốc Chiến, là một trong số hàng trăm người khác mua căn hộ chung cư Thạnh Tân tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Theo hợp đồng của chủ đầu tư thì tháng 3/2018 phải giao nhà. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần thất hứa vẫn chưa giao nhà. Chúng tôi đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Chúng tôi liên hệ với chủ đầu tư thì họ tỏ thái độ thoái thác trách nhiệm, không chịu bồi thường cũng không giao nhà”, ông Chiến (một người dân nhờ báo Tiền Phong hỗ trợ).

Chung cư Thạnh Tân hẹn bàn giao từ đầu tháng 3/2018 nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa được giao

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Văn Thiện cho biết thêm: “Chúng tôi là các khách hàng mua Nhà ở chung cư Thạnh Tân, đến nay đã trễ hạn rất nhiều lần (từ 12/2018 đến nay), chủ đầu tư thi công rất ì ạch chậm chạp, chất lượng thi công kém, không công khai minh bạch tiến độ và chất lượng. Căn cứ tình hình thi công hiện nay thì chắc chắn còn chậm thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để những khách hàng là người thu nhập thấp ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, tránh tạo ra nhiều hệ lụy”.

Trong khi đó, một số khách hàng mua nhà ở, đất nền tại Khu nhà vườn Bình Thắng và Khu dân cư Minh Ngọc (TP Dĩ An) cũng nhờ được hỗ trợ khi trả đủ tiền theo quy định nhưng sau nhiều năm chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện giao giấy chứng nhận quyền sử dụng và giao nhà.

Khách hàng mua nhà ở khu dân cư Minh Ngọc nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận sau nhiều năm

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh tại Bình Dương nhiều dự án thực hiện giao dịch mập mờ, sau nhiều năm vẫn chưa giao đất, nhà ở cho người mua khiến khách hàng bức xúc.

Cụ thể, khu chung cư Thạnh Tân (TP Dĩ An, Bình Dương). Nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án này, tuy nhiên sau 3 năm chủ đầu tư vẫn chưa có động thái gì về việc bàn giao nhà. Được biết, dự án này do Công ty Thạnh Tân làm chủ đầu tư.

Cũng tại TP Dĩ An, nhiều khách hàng mua đất từ năm 2015 tại dự án Khu nhà vườn Bình Thắng do Công ty địa ốc ARECO làm chủ đầu tư, sau đó chuyển lại cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Dương thực hiện. Tới thời điểm hiện tại, sau nhiều lần làm việc với khách hàng, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến dự án này, Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, dự án có quy mô 6,63ha. Dự án chưa triển khai xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch định hướng tuyến đường sắt Dĩ An – Vũng Tàu, tuyến metro, do vậy dự án đang cần rà soát, nghiên cứu để đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra

Tại dự án Khu dân cư Minh Ngọc (toạ lạc tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Công ty cổ phần Minh Ngọc làm chủ đầu tư đã được Công ty Thiên Phú Hưng tiến hành mở bán 93 lô đất nền vào tháng 5/2014. Dù khách hàng đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng từ nhiều năm, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án chưa được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật.

Dự án khu dân cư Cầu Đò chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Còn tại TX Bến Cát, dự án khu dân cư Cầu Đò do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư đã thực hiện giao dịch mua bán nhưng đến nay vẫn chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Cụ thể, ngày 25/2/2020, Công ty Thuận Lợi đã có văn bản gia hạn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đã mua đất tại dự án KDC Cầu Đò. Theo đó, công ty xin gia hạn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến quý I-2021 đối với những khách hàng đã ký hợp đồng mua bán với công ty.

Ngoài ra, báo Tiền Phong nhận được đơn cầu cứu tập thể của 133 hộ dân là khách hàng mua đất tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư với tổng diện tích dự án 47.882,8m2.

Dự án đường sắt mở rộng tạm ngưng khiến khách hàng lao đao.

Theo đó, người dân trình bày, họ đã mua đất từ năm 2017 và đóng tiền theo quy định của chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay khách hàng vẫn chưa được giao đất. Lý do vì dự án đang bị cơ quan chức năng đề nghị tạm ngưng để xử lý những bất cập, tồn tại trước khi thực hiện dự án.

Nguồn tin của PV cho biết, Bộ Xây dựng sẽ lập đoàn kiểm tra tại Bình Dương vào tháng 10 tới. Nội dung kiểm tra của đoàn tập trung vào vấn đề chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Được biết, đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

