Nhà đầu tư “hái quả ngọt” khi Phú Quốc chính thức là thành phố đảo

“Qủa ngọt” cho nhà đầu tư Phú Quốc.

Mấy tháng nay, nhà đầu tư Phú Quốc đã thấp thỏm chờ đợi “thời điểm lịch sử”khi Phú Quốc chính thức được công nhận là thành phố đảo đầu tiên của cả nước và là thành phố trẻ nhất cả nước.Ở vị thế mới Phú Quốc sẽ chính danh đứng ngang hàng với các thành phố du lịch của khu vực Đông Nam Á thay vì nằm trong “chiếc áo hẹp” - điểm đến du lịch –như trước đây.

Hơn ai hết, các nhà đầu tư hiểu rõ việc “bỏ vốn” vào nơi sắp lên thành phố sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tài sản!Anh Hồ Tấn Nhật Hào (sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh) đã đặt mua 2 căn shophouse tại phân khu Rosada, dự án đô thị đảo Meyhomes Capital Phú Quốc. Là người đã có thâm niên hơn 5 năm tại thị trường này, anh Nhật Hào cho biết: thời gian gần đây thị trường Phú Quốc diễn ra quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Những nhà đầu tư lướt sóng đã thoái lui, nhường chỗ cho những người có thực lực về tài chính và tầm nhìn dài hạn. Họcũng là những người đặt trọn niềm tin vào việc Phú Quốc sẽ sớm lên thành phố.

Dòng vốn đầu tư vào thị trường Phú Quốc hiện đang sự dịch chuyển khá mạnh mẽ. Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng không còn sức hấp dẫn như trước đây do gặp các vấn đề về thủ tục pháp lý, du lịch giảm sút (do tác động tiêu cực từ dịch covid 19)...Dòng vốn đang dịch chuyển sang bất động sản đô thịdo sản phẩm này có pháp lý vững (đất ở được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài), cơ hội tăng giá cao do sắp lên thành phố và sự khan hiếm.

Phú Quốc lên thành phố, bất động sản đô thị được săn đón (ảnh 3D dự án Meyhomes Capital Phú Quốc)

Cũng sở hữu 2 căn shophouse tại đô thị đảo Meyhomes Capital Phú Quốc, anh Đặng Minh Phong (một nhà đầu tư và kinh doanh tại thành phố Cần Thơ)chia sẻ: Điều kiện sống lý tưởng cùng các chính sách thông thoáng, năng động được áp dụng tại thành phố đảo đầu tiên trong cả nước sẽ giúp Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng và lợi thế sẵn có, từng bước trở thành một trung tâm du lịch - thương mại - công nghệ cao của khu vưc. Chắc chắn nơi đây sẽ diễn ra nhịp sống sôi động, nhộn nhịp và phồn vinh. Anh đã mua 2 shophouse mặt đường lớn để phục vụ việc mở thêm văn phòng và mở rộng lĩnh vực gia đình anh đang kinh doanh ra thị trường Phú Quốc

Phú Quốc sẽ thu hút những cư dân trẻ

Theo Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (có hiệu lực thi hành từ 1/3/2021), TP Phú Quốc hiện có diện tích tự nhiên hơn 589 km2, dân số hơn 179.480 người. Sau khi thành lập, TP Phú Quốc chỉ còn 9 đơn vị hành chính cấp xã thay vì 10 như hiện nay. Trong đó, 2 phường đầu tiên sẽ là Dương Đông và An Thới.

Dự kiến sức hút từ thành phố trẻ sẽ thu hút khoảng 18 vạn người dân di cư từ đất liền ra đảo (con số dự kiến đến 2030). Trong đó sẽ có một lượng lớn những công dân trẻ, năng động cùng số lượng nhân sự chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Phú Quốc. Con số này dự kiến sẽ tăng cao do Phú Quốc đang là 1 trong những địa phương đầu tiên được áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoàivới thời hạn tạm trú lên tới 30 ngày và cấp thẻ tạm trú đến 10 năm thay vì chỉ có thời hạn 5 năm như trước đây cho những nhà đầu tư ngoại có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

Đô thị cao cấp Meyhomes Capital Phú Quốc tại trung tâm phường An Thới

Thống kê của UBND huyện đảo Phú Quốc: Trong giai đoạn 2010 - 2019 địa phương này đạt tốc độ tăng trưởng GDP lên tới trên 38%/năm, cao gấp 6 lần mức bình quân chung của cả nước. Trong cơ cấu GDP của Phú Quốc hiện nay, lĩnh vực du lịch - dịch vụ chiếm tới 70%, tương ứng với con số đó là 70% dân số trên đảo (kể cả lao động nhập cư) đang làm việc trong các lĩnh vực phi nông nghiệp (chủ yếu là dịch vụ du lịch và các ngành nghề liên quan).

Lý giải việc bất động sản đô thị Phú Quốc bất ngờ tăng sức hút, nhiều chuyên cho rằng: trong gần 5 năm qua, các nguồn vốn đầu tư đều rót vào bất động sản nghỉ dưỡng mà “bỏ quên” bất động sản đô thị. Trước việc huyện đảo chuẩn bị lên thành phố, dòng sản phẩm này càng trở nên khan hiếm. Theo thống kê, toàn đảo có tới 25 dự án đô thị đăng ký đầu tư nhưng hiện mới có 3 dự án đô thị cao cấp đã vàđang triển khai xây dựng.

Meyhomes Capital Phú Quốc là 1 trong số đó. Dự án nằm ở vị trí lõi trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính mới An Thới, trên “con đường tỷ đô” và kế cận trục DT975. Nhà đầu tư được sở hữu sổ đỏvĩnh viễn. Đây cũng là khu đô thị thông minh được trang bị các giải pháp nước sạch thông minh tinh khiết cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời thân thiện

Với những ưu đãi đặc biệt khi Phú Quốc lên thành phố, các nhà đầu tư vào bất động sản đô thị đảo đang chờ ngày hái quả ngọt.

