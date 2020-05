Nhà liền trường học - nhu cầu thiết yếu của các gia đình trẻ

Quảng cáo

Trên nhiều diễn đàn về chăm dạy trẻ, việc đưa đón con đi học đã trở thành “nỗi niềm to lớn” của các bậc phụ huynh. Không ít cha mẹ thường xuyên phải xoay như chong chóng giữa công việc với việc đưa đón con đến trường. Nhất là với những người làm hành chính, giờ học, giờ tan trường của trẻ không khớp với giờ làm, giờ tan ca của bố mẹ khiến nhiều gia đình loay hoay, bức bách thậm chí dẫn đến cãi vã trong việc đưa đón con.

Nhà gần trường - “giải pháp thảnh thơi”

Chọn nhà gần trường là một giải pháp an toàn và thảnh thơi mà nhiều gia đình trẻ chọn lựa. Họ không phải tốn nhiều thời gian hay kinh phí để đưa đón con trẻ, thậm chí còn giúp con trẻ có thói quen tự lập đến trường.

Vì thế, rất nhiều gia đình chọn mua nhà tại các đô thị sở hữu trường học nội khu, đảm bảo được sự an toàn của con mỗi ngày đến lớp, trong đó các khu đô thị Vinhomes với hệ thống trường Vinschool luôn thu hút sự quan tâm rất lớn.

Ở phía Tây Hà Nội, Vinhomes Smart City đang là tâm điểm khi sở hữu tất cả tiện ích trong nội khu như trường phổ thông liên cấp Vinschool cùng với hàng loạt trường công lập khác ngay cạnh.

Là hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam, Vinschool được các bậc phụ huynh trên khắp cả nước tin tưởng với hơn 27.000 học sinh đang theo học ở tất cả các cấp từ mầm non tới hết phổ thông. Tại Vinschool, các giáo viên được đào tạo theo chương trình sư phạm của Hoa Kỳ, các môn học theo chuẩn của chương trình phổ thông quốc tế Cambridge. Hơn thế, học sinh học tại Vinschool không chỉ được trang bị kiến thức mà còn mang theo hành trang kỹ năng cuộc sống, khả năng tư duy, lãnh đạo để trở thành công dân toàn cầu ưu tú.

Phân khu Sapphire Parkville được các phụ huynh quan tâm vì ngay sát Vinschool

Đặc biệt, khi chọn sống tại phân khu Sapphire Parkville của đại đô thị, đồng nghĩa với việc các phụ huynh chọn cho con mình môi trường học tập tốt nhất và rèn luyện sự tự lập khi có thể tự đi học mỗi ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối qua hệ thống camera an ninh thông minh 24/7, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp.

Không những thuận tiện cho việc đi học, trẻ em sống ở đây còn được phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất khi tận hưởng không gian sống xanh với bộ ba công viên liên hoàn rộng tới 18,3 ha cùng hàng loạt các tiện ích hồ bơi xanh mát, thảm cỏ picnic, sân tập tennis, bóng rổ, bóng chuyền,... Bên cạnh đó, phân khu Sapphire Parkville được thụ hưởng tất cả tiện ích của đại đô thị Vinhomes Smart City: toà nhà văn phòng, khu thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec… trở thành chốn an cư lý tưởng của những gia đình hiện đại.

Khách hàng được chủ đầu tư hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ với thời gian vay kỷ lục lên tới 35 năm, được ân hạn nợ gốc tới khi nhận được nhà. Chính sách ưu việt này giúp khách hàng an cư mà không cần lo lắng về tài chính.

Từ 3/4/2020, chủ đầu tư đưa ra chương trình ưu đãi đặc biệt "Vinhomes siêu khuyến mãi" giúp hiện thực hoá giấc mơ sở hữu nhà Vinhomes và xe VinFast. Khách hàng khi mua nhà Vinhomes sẽ được nhận voucher mua xe ô tô VinFast lên đến 200 triệu đồng cùng chính sách hỗ trợ vay mua nhà 35 năm & ô tô VinFast 15 năm, không cần trả vốn và lãi lên đến 36 tháng với chương trình hỗ trợ tài chính vay mua nhà lãi suất 0% và ân hạn vốn gốc.

