Nhiều đô thị bỏ hoang, đề xuất thu hồi dự án 'khủng'

Nhà khách tỉnh nép mình trong dự án BT 'khủng'

Kết luận của Thanh tra Bộ TN&MT chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Bắc Giang, trong đó, có dự án xây dựng khu nhà khách tỉnh theo hình thức BT (Xây dựng – chuyển giao) khi hàng nghìn m2 đất "vàng" không thực hiện cho thuê đúng quy định.

Dự án 2.900 tỷ tại Bình Định của con ông Bắc Hà bị đề xuất thu hồi

Sáng 1/8/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định đã đề xuất lên UBND tỉnh Bình Định xem xét việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) do liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và một doanh nghiệp khác thực hiện với tổng vốn khoảng 2.900 tỷ đồng, với lý do chủ đầu tư cam chậm trễ trong việc thực hiện. Được biết chủ đầu tư dự án này thuộc về hai con của ông Trần Bắc Hà. (XEM CHI TIẾT)