Nơi cân bằng cuộc sống, nơi “Nhà” là trung tâm

Cân bằng cảm xúc, trọn vẹn hạnh phúc

Có đôi khi trong cuộc sống bân rộn, ta vô tình lãng quên những niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày: tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, sự quan tâm chăm sóc của người thân, quên rằng có một mái ấm chở che vẫn luôn rộng mở chờ ta mỗi ngày. Thế nhưng cuộc sống cân bằng là khi mọi công việc, các mối quan hệ xã hội, gia đình và chính những cảm xúc nội tâm được hài hòa. Đó cũng là một trong những điều CĐT Bắc Hà quan tâm nhất khi kiến tạo 6th Element – Tây Hồ Tây. Đây là dự án sở hữu không gian sống xanh hài hòa với thiên nhiên, mỗi cư dân tìm được sự bình an trong tâm hồn, một hạnh phúc trọn vẹn, nơi “Nhà” phải là trung tâm. 6th Element lưu giữ những điều tuy giản đơn nhưng quý giá vô cùng.

Không gian xanh gắn kết cộng đồng



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của môi trường sống xanh với sức khỏe con người. Các nhà nghiên cứu Canada cho biết người sống gần cây xanh sẽ cảm thấy khỏe hơn, lợi ích của cây xanh mang lại cho con người tương đương với tăng 10.000 đô la thu nhập hàng năm hoặc trẻ hơn 7 tuổi. Do đó, ngay giữa trung tâm đô thị tấp nập, có được không gian xanh khép kín như tại 6th Element là niềm mong ước của không ít những người đã và đang sở hữu căn hộ chung cư.

Không gian xanh trong lành tại 6th Element

Với mật độ xây dựng 39.5%, số lượng cư dân dự kiến chỉ 4000 người, mỗi cư dân tại 6th Element sẽ được tận hưởng nhiều hơn 2m2 không gian cây xanh trong lành. CĐT đã ưu tiên khoảng 50% diện tích dự án dành riêng cho cây xanh, sân vườn và khu tiện ích khép kín. Những mảng xanh không chỉ giúp người dân phục hồi sức khỏe thể chất mà còn thư giãn tinh thần. Đó cũng là không gian giao tiếp, kết nối cộng đồng thân thiện, tạo nên nét văn hóa, bản sắc đô thị riêng. Sẽ thật ý nghĩa khi giá trị sống của mỗi cá nhân được hòa chung cùng cộng đồng cư dân văn minh tại 6th Element.

Tiện ích đẳng cấp tận hưởng cuộc sống tiện nghi

Tại 6th Element, những giá trị sống quý báu được trân trọng và hiện thực hóa qua hệ thống 55 tiện ích đẳng cấp, hiện đại: trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại sầm uất, 3 bể bơi, sân chơi trẻ em, vườn hoa, đường dạo bộ xanh mát,… Tiện ích nổi bật phải kể đến là thư viện Co-Working - The Art of Book, cho những phút giây thư giãn, đắm mình vào những trang sách thú vị khám phá cuộc sống, cũng là không gian làm việc yên tĩnh khi cư dân cần một nơi để tập trung cao độ . 6th Element sở hữu hầm rượu đẳng cấp – nơi cư dân có thể gửi những chai rượu quý của mình và cùng gia đình, bạn bè thưởng rượu trong không gian nhà hàng sang trọng. Vườn trên không skybar có view ngắm cảnh tuyệt đẹp là nơi giao lưu lý tưởng, gắn kết cộng đồng cư dân 6th Element.

Thiết kế căn hộ hợp lý, nội thất cao cấp tiêu chuẩn 5 sao

Kiến tạo không gian sống hoàn hảo, chung cư 6th Element đã thể hiện điều này một cách trọn vẹn. Kiến trúc hai tòa tháp xây dựng theo hình chữ H, tất cả các căn đều có mặt thoáng, chiều sâu mỗi căn 7.3m giúp căn nhà đón được ánh sáng và gió trời tự nhiên. Các căn hộ được thiết kế hợp lý từ 2 – 5 phòng ngủ với diện tích từ 59.8 -196,4m2. Ngoài ra, căn hộ 1+1 PN 59.8m2 đang được các chuyên gia nước ngoài đặc biệt ưa chuộng. 6th Element là dự án chung cư xứng tầm đẳng cấp, được trang bị nội thất cao cấp: hệ thống tủ bếp Đông Dương, cửa Eurowindow, điều hòa Multi, âm trần tại phòng khách và hàng loạt thiết bị đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Koler, Grohe,...