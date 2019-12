Nơi mọi ô cửa đều nhìn ra miền xanh bao la

Chỉ vài bước chân từ S1.09 tới biển hồ nước ngọt trải cát trắng

Với vị trí kế cận Hồ Ngọc Trai – Tâm điểm của Vinhomes Ocean Park, khách hàng chỉ cần sải bước chân từ The Sapphire 1 đã có thể chạm tới miền xanh bát ngát này.

Nằm tại trung tâm phân khu The Sapphire 1, S1.09 được ưu ái tọa lạc ở tọa độ vàng, kế cận tòa S1.08. Cả 2 tòa này sở hữu tiện ích nội khu và liền kề trường học Vinschool, tạo thành 1 cụm 2 tòa riêng tư trong tổng thể dự án. Tòa S1.09 một mặt hướng về phía hồ Ngọc Trai trung tâm rộng 24.5ha, một mặt hướng về cảnh quan nội khu. Đây chính là “bí kíp” làm nên sức hút mạnh mẽ của tòa tháp.

Vào tâm điểm những ngày Hà Nội “ngập” trong chỉ số ô nhiễm nguồn nước – không khí ở mức cảnh báo, sự ra đời của The Sapphire 1 nói chung, tòa tháp S1.09 nói riêng là những thông tin được mong chờ hơn cả. Giờ đây, không cần “chạy trốn đến một nơi xa”, chỉ cách chân cầu Vĩnh Tuy 7 phút di chuyển, một Thành phố mới đang vẫy gọi những cư dân tới trải nghiệm cuộc sống sinh thái bao la và nhiều tiện ích đắng cấp, thời thượng.

Bể bơi ngoài trời ngay dưới chân 2 tòa Sapphire S1.08 và S1.09

Ở phần khối đế liên thông với tòa tháp S1.08, cư dân được thụ hưởng đầy đủ tiện ích bao gồm: đường dạo bộ, cây xanh, sân thể thao, ghế nghỉ thư giãn. Đặc biệt, nhờ vị trí kế cận với trường học Vinschool, các phụ huynh có thể an tâm vì khoảng cách từ nhà tới trường gần hơn bao giờ hết.

“Không phải chỉ an tâm khoản đưa đón vì nhà gần trường, các khách hàng của chúng tôi còn đánh giá cao ưu điểm này vì con cái của họ có thể tự tin đi bộ tới trường ngay trong 1 môi trường xanh, an toàn. Quãng đường từ nhà tới trường không chỉ được bảo an tuyệt đối mà còn như đi giữa công viên xanh”, anh Nguyễn Quang Đức bổ sung thêm.

Cũng từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích điểm nhấn của cả đại đô thị bao gồm: biển nước mặn nhân tạo 6.1ha mang tên Lagoon, bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec và Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall quy mô lớn chuẩn bị được khởi công xây dựng. Đại học Quốc tế VinUni ngay cửa ngõ đại đô thị cũng đang hoàn thiện bên trong, sẵn sàng đón khách tham quan từ 15.01.2020 và xúc tiến cho kỳ tuyển sinh đầu tiên.

Với tiến độ xây dựng nhanh chóng hiện tại, bắt đầu từ Q4/2020 cư dân có thể nhận bàn giao căn hộ S1.09. Ở thời điểm đó tuyến xe bus VinBus cũng đã được vận hành, hứa hẹn trở thành phương tiện di chuyển thân thiện với cư dân, giúp cư dân tương lai kết nối thuận tiện với mọi nơi trong Thành phố./.