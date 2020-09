Nóng vụ nhà riêng lẻ có 4 tầng hầm, loạt dự án triệu đô xin chuyển nhượng

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kiểm tra vụ cấp phép nhà riêng lẻ 4 tầng hầm



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra phản ánh, giải quyết kiến nghị của các hộ dân khu nhà ngõ 15 phố Sơn Tây, về việc UBND quận Ba Đình cấp phép công trình nhà ở riêng lẻ tại lô B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) cao 5 tầng nổi có đến 4 tầng hầm cho ông Lê Công.

UBND quận Ba Đình cấp phép công trình nhà ở riêng lẻ có đến 4 tầng hầm gây xôn xao.

(Xem chi tiết)



Rầm rộ rao bán quyền được mua căn hộ NƠXH ở Hà Nội Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng chỉ đạo UBND quận Ba Đình kiểm tra, rà soát làm rõ nội dung báo Tiền Phong phản ánh về việc công trình nhà ở riêng lẻ cấp phép “lạ” cao 5 tầng nổi nhưng có tới 4 tầng hầm ở phố Sơn Tây gây xôn xao dư luận. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Ba Đình cung cấp thông tin cho báo Tiền Phong theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Biên bản kết quả bốc thăm căn hộ tại dự án NTHOME Phương Canh được rao bán công khai trên mạng.

(Xem chi tiết)



Ngột ngạt cao ốc đua nở ở 'thành phố trong rừng' Đà Lạt Nhiều người vừa bốc thăm trúng quyền mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội (NƠXH) NTHOME Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty xây dựng NHS và Công ty TNHH Sơn Dương, Công ty CP đầu tư BĐS Bắc 9 làm chủ đầu tư đã lập tức rao bán để kiếm tiền chênh. Trong khi, tại nhiều dự án khác người mua nhà phải mất tiền "lót tay" cho môi giới.

Những ngôi nhà ống mọc lên nhan nhản nhiều nơi, xen cấy vào khuôn viên các khu biệt thự cổ, thậm chí những tòa cao ốc, khách sạn cao tầng xây trên đất công cộng khiến bộ mặt đô thị Đà Lạt trở nên nhếch nhác.

Hàng loạt ngôi nhà cao tầng kiểu nhà ống đua nhau mọc lên, ken dày trên nhiều tuyến phố ở TP Đà Lạt.

(Xem chi tiết)



6 dự án BĐS triệu đô ở Hà Nội xin điều chỉnh, chuyển nhượng Sự phát triển nóng, đô thị quá nóng khiến TP Đà Lạt từng được ví là “Tiểu Paris” của Đông Dương, được định dạng là “thành phố trong rừng và rừng trong thành phố” mê hoặc lòng người trở nên lộn xộn, mất bản sắc.

UBND TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cho chủ đầu tư 6 dự án bất động sản (BĐS) quy mô từ vài trăm triệu USD đến hàng tỉ USD được điều chỉnh, chuyển nhượng một phần dự án.

Dự án Thành phố thông minh khởi công nhưng vẫn chưa triển khai.

(Xem chi tiết)



Cảnh báo thủ đoạn lừa bán 'gói thầu ảo' ở dự án sân bay Long Thành Đầu tiên là dự án trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây do công ty TNHH THT làm chủ đầu tư xin đề nghị chuyển nhượng 3 dự án thành phần. Dự án này có diện tích sử dụng 207 ha, với vốn đầu tư hơn 314 triệu USD và được cấp phép từ năm 2008. Dự án khu đô thị thành phố thông minh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội làm chủ đầu tư xin phép thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu dự án và khởi công cuối năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án do liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo Corpration (Nhật Bản) đầu tư phát triển với tổng mức đầu tư 4,138 tỷ USD. Đây cũng là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay…

Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, lợi dụng tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và thi công các gói thầu liên quan Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thời gian gần đây nhiều đối tượng đã vẽ ra các gói thầu ảo, hợp đồng kinh tế ảo có giá trị lớn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành đang được thi công.

(Xem chi tiết)



Vĩnh Phúc chỉ đạo 'nóng' khu nghỉ dưỡng xây chui trên đất ruộng

“Tất cả các hoạt động trên đều là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tiền của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia dưới danh nghĩa đặt cọc, góp vốn đảm bảo nội dung hợp tác kinh doanh”, Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo.

Hàng loạt công trình, hạng mục bên trong khu nghỉ dưỡng sinh thái Hidden Hill Resort xây dựng không phép từ đất chưa chuyển đổi.

(Xem chi tiết)



Chưa lên quận, các huyện ven TPHCM đã dính nhiều sai phạm đất đai, xây dựng Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo TP Phúc Yên lập hồ sơ xử lý các vi phạm về xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến khu nghỉ dưỡng sinh thái Hidden Hill Resort (xã Ngọc Thanh) theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm phải chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra để xử lý.

Thanh tra TPHCM kết luận có nhiều nhà dân và dự án lớn mắc sai phạm, xây dựng không phép tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, trong đó phải kể đến là dự án Khu dân cư Amazing City tại xã Tân Nhựt do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huỳnh Thông làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư An Hạ (tại xã Phạm Văn Hai) của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhựt Thành; dự án Khu dân cư Phi Long 5 và dự án Khu dân cư Hải Yến (tại xã Bình Hưng) cùng do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long làm chủ đầu…

Khu dân cư Amazing City tại xã Tân Nhựt dính hàng loạt sai phạm.



Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa cao, đồng thời 2 huyện vùng ven này đều nằm trong “tầm ngắm” lên quận. (Xem chi tiết)

Hà Nội điểm tên loạt doanh nghiệp bất động sản chây ì nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 208 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020 là gần 300 tỷ đồng, trong đó có 144 đơn vị công khai lần đầu với số tiền nợ gần 109 tỷ đồng và 64 đơn vị công khai lại với số nợ hơn 191 tỷ đồng.

Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Long Giang đứng đầu danh sách với số nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020.

(Xem chi tiết) Trong đó, Công ty CP cầu 12 – Cienco1, Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Long Giang; Công ty CP Vinaconex 21, Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội... là những doanh nghiệp đứng đầu danh sách công khai chây ỳ nợ hàng tỷ đồng tiền thuế.

Ninh Phan