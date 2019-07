Novotel Phu Quoc Resort được bầu chọn là khu nghỉ dưỡng tốt dành cho gia đình

Quảng cáo

Việc Novotel Phu Quoc Resort liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: giành 5 giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2016 (Khách sạn có thiết kế kiến trúc đẹp nhất, Khách sạn có thiết kế nội thất đẹp nhất, Dự án thân thiện với môi trường, Dự án khu thương mại tốt nhất (Khách sạn) và Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất); Vietnam’s Best Hotel Development 2017 của Dot Property Vietnam Awards dành cho đơn vị khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam; “Khách sạn tốt nhất năm” tại lễ trao giải The Guide Awards 2016 – 2017; “Vietnam’s Best Hotel Development 2017” của Dot Property Vietnam Awards dành cho đơn vị khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam; “Khu nghỉ dưỡng của năm” tại The Guide Awards 2018; Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất 2018 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam bình chọn; “Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất” Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018… khẳng định đóng góp to lớn của Tập đoàn CEO trong việc phát triển ngành dịch vụ – du lịch, bất động sản tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Lee Pearce – Tổng quản lý Khách sạn Novotel Phu Quoc Resort nhận giải Leading Family Resorts 2019 từ Ban Tổ chức,

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Phu Quoc Resort nằm bên bãi Trường, một trong những cồn cát đẹp bậc nhất của đảo ngọc Phú Quốc. Là sự kết hợp giữa nét kiến trúc đương đại cùng cấu trúc làng chài truyền thống, Novotel Phu Quoc Resort sở hữu vẻ đẹp của thiên nhiên còn mang đậm nét hoang sơ, phóng khoáng, tạo nên không gian thưởng lãm tự nhiên thú vị. Điểm khác biệt của Novotel Phu Quoc Resort là những khoảng xanh tràn ngập và thiết kế hướng biển đón gió trong lành. Với mật độ xây dựng thấp dưới 20%,Novotel Phu Quoc Resort đem đến cho du khách cảm giác được hòa mình vào sự tươi mát của cỏ cây, hoa lá và không gian mặt nước.

Novotel Phu Quoc Resort cũng được Tổng cục Du lịch công nhận là cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn cao nhất nhờ không gian nghỉ dưỡng cùng tiện ích đẳng cấp.

Được quản lý và vận hành bởi Accor - một trong những Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đến từ Pháp, đây là khu nghỉ dưỡng biển mang thương hiệu Novotel đầu tiên, khách sạn Novotel lớn nhất trong hệ thống Accor tại Việt Nam với tổng cộng 400 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Tất cả các phòng đều được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với những trang thiết bị cao cấp nhất, mang tới sự tiện nghi cho du khách suốt thời gian lưu trú. Nằm trong khu nghỉ dưỡng có ba nhà hàng sang trọng, trong đó The Food Exchange phục vụ ẩm thực quốc tế cùng nhiều món ăn địa phương, Nhà hàng Hải sản Phú Quốc và Tropicana mang đến cho thực khách các món đặc sản mang đậm hương sắc Việt Nam và hải sản địa phương. Đồng thời, Novotel Phu Quoc Resort còn có nhiều tiện ích dành cho giải trí khác như In Balance Spa, Trung tâm Gym, Sân Tennis, Khu vui chơi trẻ em, Giải trí trên bãi biển, Vietnamese Cooking Class, 4 hồ bơi lớn với diện tích mỗi hồ gần 500 m2 cùng một hồ bơi dành cho trẻ em...

Với mật độ xây dựng thấp, Novotel Phu Quoc Resortmang đến những khoảng xanh tràn ngập và thiết kế hướng biển đón gió trong lành.

Chỉ mất 10 phút di chuyển từ sân bay quốc tê Phú Quốc, du khách sẽ được chào đón bởi không gian thoáng rộng cùng những tiện ích đa dạng của Novotel Phu Quoc Resort. Làlựa chọn hoàn hảo cho một kì nghỉ trọn vẹn dành chodu khách trong và ngoài nước tại Đảo Ngọc, một trong những Resort đẹp nhất tại Việt Nam, không khó hiểu khi Novotel Phu Quoc Resort được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho gia đình năm 2019. Nhà hàng Food Exchange mang đến hương vị ẩm thực Á – Âu hoặc thuần Việt quê nhà. Bên cạnh Novotel Phu Quoc Resort, tại khu tổ hợp Sonasea Villas & Resort, Tập đoàn CEO còn sở hữu 2 khu nghỉ dưỡng đã đi vào vận hành là Novotel Villas và Best Western Premier Sonasea Phu Quoc. Cung cấp gần 1500 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cho thị trường du lịch, Tập đoàn CEO hiện là nhà đầu tư lớn nhất bãi Trường, là 1 trong 3 nhà đầu tư lớn nhất Phú Quốc.

Best Hotels & Resorts Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Tạp chí du lịch Wanderlust Tips dựa trên kết quả tổng hợp các đánh giá và bình chọn khách quan từ các độc giả hạng sang của Wanderlust Tips. Giải thưởng nhằm vinh danh các khách sạn và resort trên khắp thế giới vì những nỗ lực và thành tựu của họ nhằm mang đến kỳ nghỉ tuyệt vời cho du khách. Năm 2019,18 hạng mục giải thưởng được trao cho 10 cá nhân xuất sắc và 18 thương hiệu chất lượng Quốc tế.

PV