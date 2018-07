'Phá bỏ cả tòa nhà 8B Lê Trực': Sở Xây dựng nói gì?

Xung quanh ý kiến của Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc đơn vị thi công về việc "muốn phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực thì phải phá bỏ cả tòa nhà nhưng rất lãng phí tài sản xã hội, mà hiện nay chưa có văn bản nào cho phép phá bỏ cả tòa nhà", trao đổi với PV ông Trần Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, việc triển khai phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực đã được UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND quận Ba Đình xử lý.

"Công ty Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc chỉ là bên thi công, việc phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2 cần phải nghiên cứu kỹ, có ý kiến của bên tư vấn thiết kế", ông Trung nói.

Mới đây, Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc - đơn vị thực hiện tháo dỡ phần vi phạm của công trình 8B Lê Trực (giai đoạn 1) có văn bản cung cấp hồ sơ thiết kế phá dỡ giai đoạn 2 do cty TNHH tư vấn Đại học Xây Dựng là đơn vị thiết kế tòa nhà được mời thiết kế phương án phá dỡ giai đoạn 2 lập và đề nghị xử lý dứt điểm giai đoạn 2 phá dỡ hạng mục vi phạm của công trình này.

Theo đó, trên cơ sở thiết kế phương án phá dỡ giai đoạn 2 (từ tầng 18 đến hết tầng 17) của Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây Dựng. Đặc biệt là những ý kiến của các chuyên gia, kỹ thuật chỉ rõ, tại nóc tầng 18 theo thiết kế có dầm treo cao 1,8m vượt nhịp 17m thiết kế để treo 2 cột công trình ở mặt đường Trần Phú. Do vậy phá dỡ dầm, sàn, cột, vách từ tầng 18 tới cao độ + 55,20m bằng cao độ sàn tầng 17 ảnh hưởng đến hệ kết cấu treo do không còn điểm treo (vì đã phá mất dầm treo trên nóc tầng 18) và muốn phá dỡ thì phải gia cố kết cấu trước khi phá dỡ.

Cụ thể là phải bổ sung 2 cột gia cường chống hàng cột ngoài trục D, từ tầng 3 xuyên qua tầng hầm xuống móng. Do Dầm treo bị phá dỡ, nên hệ treo không còn tác dụng. Vì vậy cần kiểm định khả năng an toàn chịu lực của 2 cột phía bên trên các cột được gia cường (từ tầng 3 tới tầng 17) do các cột thay đổi trạng thái chịu lực.

Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc cho biết, về lý thuyết để phá dỡ được từ tầng 18 đến hết tầng 17 phải gia cố 2 cột từ tầng 3 xuyên qua tầng hầm xuống móng. Trên thực tế để gia cố được 2 cột này thì phải đưa máy móc thiết bị vào bao gồm máy khoan bê tông, máy khoan cọc nhồi cỡ lớn. Nhưng công trình đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện rồi nên không có chỗ đỗ máy để thực hiện. Do vậy không thể gia cố được 2 cột dầm đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

Như vậy công trình này là kết cấu dầm treo (tương tự kết cấu cầu treo) nên không phải như một công trình kết cấu thường, hay như một đống gạch cứ dỡ từ trên xuống là được mà muốn phá dỡ phải gia cố 02 cột để thay cho dầm treo.

Dựa trên kết quả phân tích này, Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc nhận định việc phá dỡ giai đoạn 2 của công trình 8B Lê Trực nếu tiến hành thì phải phá bỏ cả tòa nhà.

"Việc phá bỏ cả tòa nhà rất lãng phí tài sản xã hội, chúng tôi được biết hiện nay chưa có văn bản, quy định nào cho phép phá bỏ cả tòa nhà", Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc cho hay.

Cũng tại văn bản lần này, một lần nữa, Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc đề nghị các cơ quan chức năng cho xử lý dứt điểm giai đoạn 2 nhà 8B Lê Trực theo hướng phù hợp.

"Nếu công trình không trình không làm ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng, đề nghị cho đo đạc toàn bộ số m2 sai phạm giai đoạn 2, yêu cầu chủ đầu tư mua lại bằng giá giao dịch bán căn hộ đã ký với người dân nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước...", đơn vị này đề xuất.

Trước đó, tháng 6/2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng có văn bản gửi Sở Xây dựng và quận Ba Đình về việc kiểm tra, đề xuất biện pháp giải quyết liên quan đến quá trình xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực.



Theo đó, sau khi xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Hạ tầng Phương Bắc (đơn vị được giao tháo dỡ phần vi phạm của tòa nhà 8B Lê Trực (giai đoạn 1), lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin, quá trình xử lý dứt điểm giai đoạn 2 và tháo dỡ cẩu trục tháp, vận thang lồng tại 8B Lê Trực.



Quá trình xem xét, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP và các yếu tố kỹ thuật và an toàn của công trình.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, từ t háng 10/2016, các đơn vị liên quan đã hoàn thành việc phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) tòa nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị liên quan của Hà Nội vẫn đang nghiên cứu phương án xử lý giai đoạn 2 của tòa nhà 8B Lê Trực. Điều đáng nói, gần hai năm qua, các sở ngành và đơn vị thiết kế vẫn chưa đưa ra được thiết kế phá dỡ giai đoạn 2. Được biết, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái. Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng. Công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m nếu làm đúng giấy phép. Thực tế chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

