Phan Thiết – thị trường ẩn chứa 'nhiều cơ hội'

Điểm đầu tư lý tưởng

Các chuyên gia nhận định, thời điểm hiện nay chính là “điểm vàng” để các nhà đầu tư có thể hiện thực mục tiêu tối ưu hóa dòng vốn của mình bằng cách xuống tiền với các sản phẩm bất động sản ven biển Phan Thiết.

Trước hết, giá đất ven biển Phan Thiết thời gian gần đây có sự tăng trưởng nhanh, tuy nhiên mức giá vẫn chỉ ở trong khoảng 20 triệu đồng/m2. Đây là mức giá khá “mềm” so với mức giá đất ven biển của một số địa phương khác như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang … Với mức giá còn khá rẻ như vậy, cơ hội để nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận nhờ vào sự tăng giá bất động sản trong ngắn hạn, trung hạn là hoàn toàn có cơ sở, đối chiếu so sánh giá đất ven biển của Đà Nẵng và Nha Trang cách đây hơn 4 năm trước (mức giá hơn 40 triệu đồng/m2).

Hiện nay, hàng loạt dự án mới có quy mô tầm cỡ bắt đầu được đầu tư xây dựng dọc ven biển Phan Thiết,…đặc biệt là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet có quy mô gần 1.000 ha do Tập đoàn Novaland phát triển với dòng sản phẩm second home nhà phố, Biệt thự nghỉ dưỡng… Nhiều chuyên gia nhận định, khi dự án này đi vào hoàn thành sẽ góp phần đưa Phan Thiết trở thành là “trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp”. Điều này sẽ góp phần tạo nên diện mạo hạ tầng du lịch và hạ tầng đô thị bề thế hoành tráng cho Phan Thiết để không thua kém bất cứ trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nào ở khu vực châu Á. Và khi ấy, mức giá hơn 20 triệu đồng/m2 vào thời điểm này sẽ chỉ là con số mang tính “ước lệ quá khứ”.

Nhiều lợi thế cộng hưởng với thời điểm chín muồi Thành phố Phan Thiết trong 2 năm trở lại đây được xem là điểm sáng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của cả nước. Về tiềm năng du lịch, Bình Thuận là một “thương hiệu” lớn với du lịch biển của Việt Nam. Bình Thuận có đường bờ dài gần 200 km, khí hậu quanh năm ấm áp, bãi biển Mũi Né (Phan Thiết) hoang sơ, đẹp trữ tình, được xem là “thủ phủ resort” với nhiều khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ được xây dựng. Không những vậy, Mũi Né còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp quyến rũ của những đồi cát tinh khôi. Trong những năm gần đây, du lịch Bình Thuận có sự bùng nổ mạnh mẽ. Trong 9 tháng năm 2019, Bình Thuận đón hơn 4,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 560 ngàn lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, tuy mới vào mùa cao điểm, nhưng tại khu vực du lịch cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né đã nhộn nhịp đón một lượng lớn khách du lịch. Theo báo cáo từ UBND thành phố Phan Thiết thì riêng tháng 10/2019, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Phan Thiết ước đạt 320 ngàn lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 33.694 lượt khách nước ngoài. Đây thực sự là một con số hết sức ấn tượng mà nhiều địa phương khác “mơ ước”. Triến lãm Novaland Expo diễn ra từ ngày 4-8/12 giới thiệu dòng sản phẩm second home tại NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết – Bình Thuận) thu hút đông đảo khách hàng quan tâm Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng bày tỏ sự thích thú với mảnh đất Bình Thuận, nơi có nắng ấm quanh năm cùng bờ biển xinh đẹp trải dài. Thủ môn mang áo số 23, người hùng trong trận gặp Thái Lan vòng loại World Cup ngày 19/11 vừa qua,chia sẻ: “Lâm rất thích biển, thường khi về Việt Nam thi đấu xong có cơ hội là lại đi biển để tắm cho thỏa thích. Biển Việt Nam mình rất đẹp, đặc biệt biển Phan Thiết là bãi biển đặc biệt có thể tắm quanh năm mà không sợ lạnh. Lâm cũng đang quan tâm tìm hiểu để sắm một ngôi nhà ở cạnh biển cho gia đình về nghỉ đông, và cân nhắc đến dự án NovaWorld Phan Thiet.” Tham dự triển lãm Novaland Expo ngày đầu tiên, chị Vân (TP.HCM) rất hào hứng khi lựa chọn một căn biệt thự hướng biển tại NovaWorld Phan Thiet. “Dự án đang có chương trình ưu đãi đến 5%, và còn cam kết mua lại sản phẩm sau 2 năm nữa, thấy cơ hội tốt quá nên tôi quyết định ngay”.

