Phất lên từ mua, bán nhà cũ

Nhanh có lãi...

Nếu như tại những đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Thủ đô Hà Nội, nghề mua nhà cũ, tân trang lại rồi bán đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh chuyên nghiệp. Thậm chí, có những công ty BĐS chỉ kinh doanh ở phân khúc này. Thời gian gần đây, tại TP. Đà Nẵng bên cạnh sự sôi động của thị trường BĐS, thì việc mua bán nhà cũ cũng đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Không ít người đã phất lên nhờ việc mua bán nhà cũ.

Cao Thanh H. một người chuyên mua bán nhà cũ khá nổi tiếng ở quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), chở người viết đi lòng vòng một lúc 2 căn nhà đang chào bán và 1 căn nhà mới vừa bán xong. Dừng chân trước một ngôi nhà 2 tầng, khá khang trang, với nước sơn còn mới ở gần chợ Mân Thái. H. hí hửng khoe căn nhà này được vợ chồng anh mua với giá 3,5 tỷ đồng, sau đó đã bán lại. Chủ căn nhà này là người gốc Huế, vào Đà Nẵng định cư đã khá lâu, do làm ăn đổ bể nên đành phải bán nhà.

Sau khi bỏ ra số tiền 3,5 tỷ đồng, H. còn đầu tư thêm khoảng gần 200 triệu đồng nữa để tu sửa lại ngôi nhà. Trong đó, chủ yếu là phần sơn cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà. Tu sửa xong, chủ đầu tư đã rao bán trên mạng với giá 4,5 tỷ đồng... Mới đây, H. đã “đẩy” được ngôi nhà trên với giá 4,5 tỷ đồng, chỉ bớt mấy triệu đồng cho người mua gọi là “lấy phước”. Không cần mất quá nhiều công sức, chưa đến gần 1 tháng vợ chồng H. đã bỏ túi gần 800 triệu đồng một cách rất nhẹ nhàng.

Nghề mua bán nhà cũ đang khá phát triển tại Đà Nẵng.

Chưa hết, “chuyên gia” mua bán nhà cũ này còn giới thiệu một căn nhà cũ khác trên đường Phó Đức Chính cũng ở quận Sơn Trà. Anh ta tự tin giới thiệu, căn nhà này 3 tầng, diện tích đất 100 m2, diện tích sử dụng gần 300 m2... thời điểm mua có giá 6,2 tỷ đồng. Chưa cần phải tu sửa, nhưng nay đã có người trả đến 7 tỷ đồng, song H. vẫn chưa gật đầu. Bởi, theo lý giải của anh ta, do thị trường BĐS ở Đà Nẵng đang vào “cơn sốt”. Vả lại vị trí của căn nhà rất đẹp, khi nằm gần với đường Vương Thừa Vũ sắp được thông tuyến, nên kiểu gì giá cũng sẽ còn lên nữa...

Cũng phất lên từ nghề buôn bán nhà cũ có Nguyễn N. N. quê gốc từ Quảng Bình, vốn là giám đốc của một công ty cổ phần có vốn nhà nước. Tuy nhiên, thấy việc buôn bán nhà cũ làm ăn được N. đã bỏ công việc đang ổn định, để đi buôn nhà cũ. N. chia sẻ, thời gian đầu bỏ việc, nhiều người thắc mắc sao giám đốc không làm mà bỏ về đi buôn nhà cũ. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm N. đã phất lên trông thấy.

N. cho biết, cứ trung bình 1 tháng là giao dịch mua bán một căn nhà. Tính ra, căn ít, căn nhiều cũng lời khoảng 200 triệu đồng. Mới đây nhất, anh ta vừa bán một căn nhà, trong kiệt trên đường Nguyễn Phước Nguyên với giá 1,7 tỷ đồng. Trước đó, N. mua căn nhà này chỉ với giá hơn 1,3 tỷ đồng...

Thực tế, thời gian gần đây tại TP. Đà Nẵng việc mua những căn nhà cũ với giá rẻ, sau đó sửa chữa rồi bán lại đang là kiểu đầu tư ngắn hạn, nhưng mang lại lợi nhuận cho nhiều người. Phần nhiều các căn nhà được mua đi bán lại chủ yếu nằm ở trong các con kiệt, với mức giá khá “mềm”, nên được nhiều người lựa chọn. Việc kinh doanh này càng thuận lợi hơn khi gần đây, thị trường BĐS Đà Nẵng đang lên “cơn sốt”. Giá các lô đất nền tăng cao nên nhiều người có nhu cầu thực tế về nhà ở phải lựa chọn phương án mua nhà.

... nhưng phải có “nghề”

Có thể nói, cũng như ở các đô thị lớn nghề mua bán nhà cũ ở Đà Nẵng đang khá ăn nên làm ra. Tuy nhiên, xâm nhập vào nghề này cũng không phải là loại hình dễ kinh doanh. Để có thể thành công, đòi hỏi nhà đầu tư phải có “nghề”.

Minh chứng cho sự thất bại này là Nguyễn Văn C. Theo đó, C. đã mua lại một căn nhà cấp 4 trên địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ của một gia đình quân nhân với giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi mua xong nhà, C. đã đổ tiền vào để sửa chữa. Chủ đầu tư đã bỏ ra khoảng 500 triệu đồng nữa để nâng cấp ngôi nhà lên thành 2 tầng có 1 sàn trên lợp tôn... rồi rao bán với giá 1,3 tỷ đồng, song qua 2 tháng đến nay vẫn chưa “đẩy hàng” đi được.

Theo nhiều người trong nghề, C. đã phạm những sai lầm nghiêm trọng khi quyết định đầu tư vào căn nhà này. Trước hết, việc lựa chọn vị trí quá xa, với việc căn nhà nằm trên địa bàn phường Hòa Phát, gần với cầu vượt Hòa Cầm, sẽ khiến nhiều khách hàng e ngại. Sai lầm thứ 2, là chủ đầu tư đã đổ vốn vào khá nhiều, buộc phải nâng giá bán lên cao. Với mức giá 1,3 tỷ đồng sẽ rất khó để người mua lựa chọn, khi ở khá xa với trung tâm Đà Nẵng. Chưa kể đến việc kéo dài thời gian sửa chữa cũng đã khiến C. mất đi cơ hội kinh doanh, khi đồng vốn quay vòng chậm.

Ngoài những yếu tố chủ quan trên thì nghề mua bán nhà cũ cũng thường xuyên gặp phải những khó khăn từ khách quan khác. Xung quanh những chuyện không may từ việc buôn bán nhà cũ, Nguyễn N. kể câu chuyện, cuối năm 2017 anh ta có đầu tư một căn nhà kiệt trên đường Nguyễn Tất Thành, nằm trên địa bàn quận Thanh Khê với giá 950 triệu đồng. Cũng như những ngôi nhà khác, mua xong nhà N. cũng tiến hành sửa chữa lại để bán. Tuy nhiên, khi N. đang sửa nhà thì ngay phía bên phần đất trống đối diện thì người ta cũng khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ rất to.

Với tâm lý kiêng kỵ của nhiều người, tránh mua nhà phía trước đối diện có nhà thờ, nên mặc dù đã dẫn rất nhiều khách vào xem nhà. Nhưng, xem nhà xong, thấy phía trước có ngôi nhà thờ to vật vã nên ai cũng lặng lẽ rút lui. Báo hại cho N. đầu tư gần cả tỷ đồng, nhưng sau đó trầy trật lắm mới bán lại ngôi nhà rất rẻ với giá chỉ 760 triệu đồng, chấp nhận một phen lỗ vốn. Chưa kể việc mua bán nhà cũ còn gặp khó khăn từ ngay chính những... hàng xóm.

Bởi, có không ít người lắm điều thường quá quan tâm vào công việc người khác, khi xì xào bàn tán ngay sau lưng người mua. Nào là căn nhà này đổi chủ phải mấy lần rồi. Hay, khiếp mới mua có mấy trăm triệu đồng, giờ đã đòi bán cả tỷ.... Những lời bàn tán này cũng sẽ tác động đến tâm lý của người mua.

Có thể nói, với nghề mua bán nhà cũ đang khiến nhiều người dễ làm giàu. Tuy nhiên, không phải ai nhảy vào cũng sẽ làm được. Giám đốc một sàn giao dịch tại Đà Nẵng đã đưa ra lời khuyên với các nhà đầu tư.

Theo đó, để tìm được ngôi nhà ưng ý, dễ mua dễ bán phải đầu tư nhiều thời gian, chịu khó khảo sát và lặn lội vào mọi ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm cơ hội. Đặc biệt, phải biết cách giao dịch với chủ nhà để có được mức giá rẻ để có lời. Đồng thời, nên ưu tiên đầu tư vào các căn nhà có diện tích không quá lớn, phù hợp với nguồn vốn cũng như vừa túi tiền đối với những khách hàng tiềm năng mua lại căn nhà này để an cư. Thông thường căn nhà càng nhỏ giao dịch càng nhanh. Và đương nhiên các nhà cũ phải có pháp lý rõ ràng, không có mâu thuẫn hay tranh chấp.

Theo Thời báo Ngân hàng