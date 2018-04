Phòng cháy chữa cháy trở thành tiêu chí hàng đầu chọn mua nhà chung cư

Thước đo mức độ cao cấp của dự án chung cư?

Trước đây, khi đi mua nhà, khách hàng thường chỉ quan tâm tới cách bố trí bên trong căn hộ; thiết bị nội thất đi kèm… mà ít quan tâm tới hệ thống kỹ thuật chung hay thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án. Sau những sự cố cháy nổ gần đây, vấn đề này mới thực sự được nhìn nhận nghiêm túc.

Với trải nghiệm hơn 3 năm sống ở chung cư, anh Nguyễn Hồ Quang (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Hệ thống thiết bị được đầu tư ban đầu ở các dự án rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là hệ thống đó có được bảo trì, kiểm định định kỳ hay không. Điều này lại phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ quản lý mà chỉ khi ở rồi mới cảm nhận hết được. Vì thế, theo tôi, đi mua nhà rất cần tìm hiểu về chủ đầu tư. Chủ đầu tư quan tâm đến an toàn của khách hàng thì không chỉ đầu tư thiết bị tốt mà còn thuê đơn vị vận hành chất lượng”.

Theo quy định của Bộ Xây dựng, những tiêu chí về hệ thống kỹ thuật, mức độ an toàn, hệ thống thang thoát hiểm đều khá rõ ràng. Ví dụ, theo Tiêu chuẩn QCVN 06:2010/BXD, khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào căn hộ đến lối thoát nạn gần nhất là 40m khi cửa bố trí ở giữa các buồng thang bộ và 25m khi cửa bố trí ở hành lang cụt. Bên cạnh đó, số lượng thang thoát hiểm cho mỗi khối nhà, chiều rộng thang, thiết kế buồng đệm, thiết kế cửa chính căn hộ, hệ thống chữa cháy tự động trong căn hộ… chính là những tiêu chí quan trọng mà người mua nhà cần tìm hiểu rất kỹ.

Hinode City được đầu tư hệ thống PCCC hiện đại, chất lượng

Trước mối quan tâm chính đáng của khách hàng về hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại dự án, Chủ đầu tư này cũng cam kết hệ thống PCCC của Hinode City được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, có tham chiếu đến tiêu chuẩn Quốc Tế và thi công hệ thống theo đúng hồ sơ đã được cục PCCC thẩm duyệt. Thiết bị của hệ thống PCCC được sản xuất theo tiêu chuẩn NFPA (Tiêu chuẩn của hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ) - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Các thiết bị đạt chứng chỉ UL (Underwriters Laboratories), FM (FM Approvals).

Đây là hai công ty độc lập về khoa học an toàn, chứng nhận, kiểm định sản phẩm danh tiếng trên thế giới. Có được chứng chỉ của UL, FM đồng nghĩa với sản phẩm làm việc tin cậy, an toàn, hiệu quả và có tuổi thọ cao. Để trang bị hệ thống này, Chủ đầu tư chịu mức chi phí cao hơn gấp đến 2 lần so với thiết bị cùng hãng mà chưa có kiểm định. Với một dự án quy mô 2,8 ha như Hinode City, mức chi phí tăng thêm này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.