Phú Hồng Thịnh khẳng định vị thế, uy tín trong làng BĐS Bình Dương

Đặc thù của Tỉnh Bình Dương trước đây do chưa có quy hoạch khu công nghiệp tập trung nên có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hình thành ngay trong lòng các khu dân cư mà cho tới thời điểm hiện nay đã bộc lộ những hạn chế như dây chuyền công nghệ lạc hậu dẫn đến năng lực sản xuất hạn chế và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi nhu cầu về nhà ở của một bộ phận không nhỏ cán bộ công nhân viên chức, công nhân lao động tập trung về Bình Dương làm việc và lập nghiệp ngày càng cao. Đó là lý do mà lãnh đạo tỉnh Bình Dương có chủ trương vận động di dời các nhà máy xí nghiệp còn đang hiện diện trong lòng các khu dân cư về các khu công nghiệp tập trung.

Công ty Phú Hồng Thịnh luôn bám sát chủ trương của tỉnh, mạnh dạn đề xuất xin mua lại các công ty trên, ứng vốn để các doanh nghiệp gặp khó khăn đầu tư xây dựng lại nhà xưởng trong các khu công nghiệp tập trung, sau đó xin chuyển mục đích sử dụng đất, cải tạo lại mặt bằng để phát triển thành các dự án bất động sản với các tiêu chuẩn về kết nối giao thông, hạ tầng điện nước đúng chuẩn đô thị hiện đại của nhà nước và chính quyền địa phương.

Với phương châm “Uy tín, hiệu quả, nhanh chóng”, Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh luôn có kế hoạch kinh doanh bài bản, rút ngắn thời gian trong mọi công đoạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Theo đó, trong vài năm trở lại đây, Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh đã triển khai thành công liên tiếp hơn 10 dự án nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Những khu đất trước kia là khu nhà xưởng cũ, bãi container với xe đầu kéo ra vào thường xuyên, điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông đã dần dần thay da đổi thịt. Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai đầu tư theo chủ trường di dời các nhà máy, các dự án của Phú Hồng Thịnh đã khiến khu vực Thuận An, Dĩ An đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Nhiều khu dân cư mới mọc lên, đường xá được đầu tư đấu nối với các tuyến đường huyết mạch, thông thoáng, kèm theo hệ thống chiếu sáng hiện đại, cấp thoát nước đồng bộ và các tiện ích dân sinh khác như trường học, chợ, bệnh viện khiến cho bộ mặt đô thị mang một diện mạo hoàn toàn mới. Khu vực Dĩ An, Thuận An là khu vực tập trung các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương, cũng là nơi tập trung công nhân các nơi về sinh sống và làm việc nên nhu cầu về nhà ở rất cao. Đồng thời, khu vực này là vị trí chuyển tiếp về địa lý giữa TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương nên đang mang đến cơ hội to lớn để cư dân có thể ổn định và phát triển cả về văn hóa, xã hội lẫn kinh tế. Các dự án của Phú Hồng Thịnh đã và đang là lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh lành mạnh góp phần đóng góp thặng dư cho xã hội, công ty Phú Hồng Thịnh luôn chú trọng chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty để mọi người yên tâm làm việc, cống hiến, điển hình là việc hàng loạt căn nhà được xây dựng để dành trao tặng cho những cán bộ công nhân viên hết lòng gắn bó với công ty. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, công ty Phú Hồng Thịnh còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tài trợ các chương trình tri ân chiến sĩ hải quân, hải đảo; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; bảo trợ cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Để có được những thành quả như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban nghành từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã và đang dành cho công ty Phú Hồng Thịnh. Thêm vào đó, sự đồng hành tin tưởng của khách hàng cũng là nguồn động lực to lớn giúp cho Phú Hồng Thịnh luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn sóng gió để ngày càng một lớn mạnh hơn.

Sáng 18/11, chỉ sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng, công ty Phú Hồng Thịnh đã chính thức bàn giao quyền sử dụng đất cho các khách hàng của dự án Phú Hồng Thịnh 9 và Phú Hồng Thịnh 10, vượt cam kết ban đầu. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín của công ty Phú Hồng Thịnh trên thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương. Hai dự án PHT 9 với 348 lô và PHT 10 với 272 lô đất, một trung tâm thương mại, một trường học được kết nối trực tiếp với dự án PHT 6 tạo nên một tổng thể khu đô thị rộng lớn, hiện đại với đầy đủ các tiện ích nội khu. Chính sự kết nối này đã góp phần làm tăng thêm giá trị của toàn dự án, làm tăng cao tính thanh khoản cho các khách hàng đầu tư, đem lại sự hài lòng cho những cư dân chọn Phú Hồng Thịnh làm nơi an cư lập nghiệp.

Thanh Quang