Phú Quốc: Quy hoạch dài hơi - xu hướng tất yếu kiến tạo giá trị bền vững

Cơ hội thanh lọc bất động sản

Đầu tháng 8, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Các chuyên gia đánh giá, đây là cơ hội giúp Phú Quốc thiết lập ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản Phú Quốc vốn trải qua nhiều cơn sốt nóng, lạnh suốt thời gian qua.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng thị trường bất động sản tại Phú Quốc sẽ diễn biến thành hai chiều sau quyết định lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: "Nhà đầu tư lớn, bài bản, dài hạn họ sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi vì bản thân Phú Quốc không trở thành đặc khu thì đã là điểm du lịch rồi nên sẽ không có chuyện toàn bộ thị trường bị đóng băng sau quyết định này. Việc lùi thời hạn này có lẽ sẽ tác động nhiều nhất đến những nhà đầu cơ lướt sóng".

Nhìn lại cơn sốt đất nền tại Phú Quốc năm 2018, khi thông tin đảo Ngọc dự kiến sẽ thành đặc khu kinh tế, giá đất nền đã tăng chóng mặt lên tới 30-50% chỉ trong một thời gian ngắn. Các chuyên gia bất động sản cho rằng, cơn sốt đất nền tại các đặc khu kinh tế thời điểm trước chỉ là cơn sốt ảo do các nhà đầu tư cùng đổ xô đi "lướt sóng".

Đề xuất hoãn lên đặc khu sẽ giúp thị trường bất động sản tại Phú Quốc thanh lọc thị trường. Những dự án đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất nền không rõ về pháp lý vốn từng được giao dịch tràn lan nay sẽ không còn trong cơn sốt để giới đầu tư chạy theo. Thay vào đó là các dự án được đầu tư bởi các doanh nghiệp bất động sản lớn, có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng. Nổi bật lên tại thị trường Phú Quốc là hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng, giải trí tại Nam đảo vẫn liên tiếp nhận được sự quan tâm của giới đầu tư mặc cho những cơn sốt đất nóng, lạnh thay nhau đến và đi.

Nhà phố đô thị tại Nam Phú Quốc lên ngôi

Nếu biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse Nam Phú Quốc luôn là một từ khóa được giới đầu tư kiếm tìm mạnh mẽ trong thời gian trước đây thì nay xuất hiện thêm xu hướng mới mang tên nhà phố đô thị tại trung tâm thiên đường nghỉ dưỡng Nam đảo.

Chủ đầu tư Sun Group đã kiến tạo khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi với mong muốn mang tới cho cư dân đảo Ngọc một cộng đồng văn minh, sôi động cùng hệ thống tiện ích vượt trội. Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi bao gồm các căn nhà phố sở hữu lâu dài, có thể hình thành đơn vị ở, thay vì chỉ 50 năm và chỉ có chức năng kinh doanh, nghỉ dưỡng như một số dự án khác. Mỗi căn nhà là một tuyệt tác kiến trúc thấm đẫm hơi thở phóng khoáng miền Địa Trung Hải với những ô cửa sổ mái vòm mềm mại cùng màu sơn đa sắc ấn tượng. Được thiết kế 5 tầng với diện tích từ 100m2 đến 250m2, mặt tiền mỗi căn thoáng rộng giúp tôn vinh sản phẩm được trưng bày sau vách kính trong suốt, các căn nhà phố thuộc Sun Grand City New An Thoi hội tụ đầy đủ những lợi thế hấp dẫn để vừa ở và kinh doanh hiệu quả.

Không chỉ là vẻ ngoài quyến rũ của kiến trúc Phục Hưng, tại Sun Grand City New An Thoi, tinh thần Địa Trung Hải được thể hiện nhất quán trong các tiện ích như: hệ thống 4 công viên chủ đề âm nhạc, hoa trái, cây xanh, mặt nước cùng vườn hoa sắc màu, đường dạo bộ, sân chơi thể thao, khu chức năng định hướng phát triển y tế, giáo dục, thương mại, văn phòng.

Đặc biệt, Sun Grand City New An Thoi sở hữu vị trí đắc địa, tâm điểm kết nối chuỗi kỳ quan nghỉ dưỡng tại Nam đảo. Dòng khách thượng lưu tới vui chơi tại cáp treo Hòn Thơm hay hội hè tại “thị trấn” Địa Trung Hải sầm uất Sun Premier Village Primavera, nghỉ dưỡng tại Sun Premier Village Kem Beach Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay… sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm độc đáo vừa mua sắm, vừa khám phá nét văn hóa truyền thống của địa phương tại một cộng đồng văn minh như Sun Grand City New An Thoi.

Thực tế cho thấy, những dự án có tính pháp lý ổn định, quy hoạch bài bản trong hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Với dự án nhà phố tại đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi, Sun Group tiếp tục mang tới cho thị trường một sản phẩm bất động sản tin cậy, hội tụ đầy đủ những yếu tố giúp giá trị bất động sản không ngừng thăng hạng, đáp ứng mọi nhu cầu ở và kinh doanh của cư dân và nhà đầu tư thông thái.

