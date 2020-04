Quận Ba Đình ứng trước 17 tỷ đồng để tiếp tục phá dỡ nhà 8B Lê Trực

Quảng cáo

UBND quận Ba Đình cho biết, việc tháo dỡ giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực là thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội và đến nay đã cơ bản đầy đủ các thủ tục.

Theo đó, UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực; quyết định thành lập các Tổ công tác phục vụ cưỡng chế, làm việc với Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam để xây dựng biện pháp, dự toán kinh phí thực hiện tháo dỡ giai đoạn 2.

Nguồn kinh phí tạm tính để phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực là khoảng 17 tỷ đồng, tạm ứng từ ngân sách quận.

UBND quận Ba Đình cũng đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép chỉ định thầu đơn vị thi công tháo dỡ là Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam.

Theo kế hoạch, việc phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực sẽ bắt đầu từ vách kính mặt tiền, thiết bị điện, nước, nội thất, tường gạch, sàn bê tông cốt thép… Sau khi hoàn thành phần việc phá dỡ tầng 18, cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án phá dỡ tầng 17.

Dự kiến lắp đặt xong thiết bị thi công vào ngày 12/5 và gần một tuần sau sẽ phá dỡ tầng 18.

Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Chí Trung cho biết, việc rào chắn một đoạn đường Trần Phú không ảnh hưởng đến giao thông. Khi lực lượng thi công lắp xong cẩu tháp và đảm bảo an toàn cho người dân qua lại, phường sẽ tháo dỡ rào chắn. “Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình cưỡng chế cũng đã được triển khai", lãnh đạo phường nói.

