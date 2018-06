Ra mắt 2 tòa căn hộ đầu tiên dư án Vinhomes New Center – Hà Tĩnh

Vinhomes New Center nằm trong quần thể KĐT mới Hàm Nghi tọa lạc tại đường Hàm Nghi, phường Thạch Linh – tuyến đường huyến mạch của thành phố Hà Tĩnh. Dự án kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A và các cơ quan hành chính trọng yếu, trường học, bệnh viện…đồng thời nằm trên cùng tuyến đường với TTTM Vincom Hà Tĩnh sầm uất.

Trong đó, hai tòa căn hộ C1 và C2 có chiều cao 25 tầng, được xây dựng trên diện tích 1,95 ha. Các căn hộ được bố trí linh hoạt từ 1 - 3 phòng ngủ, diện tích từ 26,97 m2 đến 72,28 m2, đáp ứng nhu cầu các nhóm khách hàng đa dạng từ các cặp vợ chồng trẻ tới gia đình có nhiều thành viên. Các căn hộ đều được thiết kế theo phong cách hiện đại với công năng hợp lý và có tầm nhìn thoáng rộng bao quát thành phố Hà Tĩnh.

Bên cạnh hệ thống căn hộ tiện nghi, Vinhomes New Center cũng tiên phong mang tới Hà Tĩnh mô hình sống lý tưởng. Lần đầu tiên, khách hàng tại thành phố Hà Tĩnh sẽ được tận hưởng cuộc sống hiện đại, đồng bộ chuẩn Vinhomes với đầy đủ tiện tích ngay tại nơi ở bao gồm: nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, không gian thương mại tại khối đế tòa nhà cùng các tiện ích nội khu đồng bộ như: bể bơi, quảng trường, sân tennis, sân cầu lông, sân người cao tuổi, khu tập gym ngoài trời, vườn BBQ, sân chơi sáng tạo, khu vui chơi dành cho trẻ em,...

Các căn hộ tại Vinhomes New Center được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện liền tường. Hiện nay, dự án đã thi công đến tầng 4 và dự kiến sẽ bàn giao và đi vào hoạt động vào tháng 8/2019. Đặc biệt, toàn bộ Khu Căn hộ Vinhomes New Center sẽ được Vinhomes trực tiếp quản lý vận hành với an ninh, kỹ thuật 24/7, chăm sóc cảnh quan, vận hành tiện ích công cộng… đảm bảo môi trường sống lý tưởng nhất cho cư dân.

Vinhomes New Center là điểm nhấn tiếp theo của Tập đoàn Vingroup tại Thành phố Hà Tĩnh, tiếp nối thành công của KĐT Vinhomes Hà Tĩnh, TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh, Khách sạn Vinpearl City Hotel Hà Tĩnh, Vinpearl Ocean Villa, Công viên nước Vinpearl Land Hà Tĩnh ­­­­­­­­­đã đi vào vận hành.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, quy hoạch, tiêu chuẩn quản lý 5 sao của thương hiệu Vinhomes, Vinhomes New Center hứa hẹn trở thành nơi an cư đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đổi thay diện mạo đô thị tại thành phố trẻ Hà Tĩnh./.

P.V