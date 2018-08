Ra mắt phân khu cao cấp Flower Garden và chính thức mở bán tòa Rosa

KĐT Hồng Hà Eco City sở hữu quỹ đất lên tới 17ha tại Thanh Trì, Hà Nội, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 7.5 km, dễ dàng di chuyển tới khu vực trung tâm qua một trục đường chính: Giải Phóng - Lê Duẩn, cách các trường Đại Học như Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng và các bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Lão Khoa khoảng 4 km.

Hồng Hà Eco City được qui hoạch gồm 17 tòa nhà từ 17 tầng đến 34 tầng, mật độ xây dựng 30%, tỷ lệ giao thông thấp, ưu tiên quỹ đất công viên cây xanh. Trong đó, giải pháp đi bộ được ưu tiên với các đường tản bộ bao quanh công viên và hệ thống giao thông được quy hoạch giảm tối đa các phương tiện giao thông đi lại bên trong khu vực dân cư, giúp giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường sống. Các trường học, trường mầm non, trung tâm thương mại, nhà hàng, Shophouse, Gym/Spa, bể bơi trong nhà và ngoài trời,… được bố trí thuận tiện, không gian sinh hoạt công cộng gắn với các khu vui chơi ngoài trời, kết nối cộng đồng, đem lại các tiện ích tối đa cho cư dân tương lai.

Kế thừa những giá trị sống có được từ môi trường sinh thái rộng lớn, Flower Garden được phát triển là phân khu cao cấp trong tổng thể dự án Khu Đô thị. Sở hữu tọa độ vàng tại trung tâm dự án, Phân khu Flower Garden được thiết kế khép kín với hệ thống an ninh, hàng rào và barier kiên cố, tạo nên không gian riêng tư và đặc quyền cho cư dân. Phân khu gồm: tòa căn hộ khách sạn 5 sao Mandala Luxury Apartment, 07 tòa căn hộ chung cư được đặt tên theo các loài hoa do CBRE quản lý vận hành và tổ hợp 42 tiện ích nội khu khép kín, đẳng cấp chuẩn Hàn. Tất cả các tòa căn hộ trong phân khu Flower Garden đều được triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh, ứng dụng công nghệ mới, khoanh vùng và xử lý đám cháy theo từng khu vực, cửa ra vào căn hộ ngăn cháy trong 60 phút. Hệ thống an ninh bảo vệ 5 lớp 24/24, mỗi căn hộ một chỗ đỗ xe, kiến tạo không gian sống riêng biệt, đẳng cấp và an toàn.

Nằm trong phân khu Flower Garden, Rosa là tòa tháp 22 tầng với 200 căn hộ cao cấp được thiết kế thông minh, tối ưu công năng sử dụng, tất cả các phòng trong căn hộ đều có mặt thoáng để đón nắng và gió tự nhiên. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 75 – 117m2 với từ 2 – 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 lô gia đảm bảo căn hộ luôn thông thoáng với tầm nhìn rộng. Điểm vượt trội của các căn hộ ROSA là sự ứng dụng công nghệ smarthome, giúp gia chủ có thể kiểm soát và quản lý toàn bộ hệ thống điện trong từng căn hộ thông qua các thiết bị điện tử smartphone hoặc ipad, nội thất được lắp đặt với các trang thiết bị đến từ các thương hiệu uy tín: thiết bị vệ sinh của hãng Toto Nhật Bản, bếp, hút mùi Bartscher (Đức) và sàn gỗ công nghiệp cao cấp.

Hiện dự án đã thi công đến tầng 18, vượt tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao nhà vào tháng 6/2019.

Nhân dịp chính thức mở bán, 50 khách hàng đầu tiên có giao dịch thành công tại dự án sẽ được tặng ngay 01 Tivi trị giá 10.000.000 VNĐ, tặng thêm tiền mặt 10.000.000 VNĐ và bộ quà trị giá 3,2 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng phiếu bốc thăm may mắn cho toàn bộ khách hàng đăng ký đặt mua nhà trước và trong sự kiện mở bán với những quà tặng hấp dẫn như: 01 giải nhất là Iphone X trị giá 20 triệu, 02 giải nhì tủ lạnh trị giá 10 triệu,… và nhiều phần quà giá trị khác.

Tại thời điểm này, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt khi mua nhà. Khách hàng sẽ được CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho tới khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc 12-18 tháng. Đối với khách hàng đóng trước 90% sẽ được chiết khấu 4% trên tổng giá trị căn hộ (bao gồm VAT, phí bảo trì).

