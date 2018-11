Rome By Diamond Lotus: 'Ốc đảo' nghỉ dưỡng trong kiến trúc sinh thái

Là thành quả giữa tâm huyết của Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation và Landmark, dưới bàn tay tài hoa của Kiến trúc sư Người Pháp Kevin Marks, Rome by Diamond Lotus tựa như một bản giao hưởng êm đềm giữa nhịp sống trong lòng thành phố hối hả và chật chội ngày nay. Hội tụ những giá trị ưu việt 3 tiêu chuẩn xanh chính phẩm Quốc Tế cùng 1 chuẩn an toàn của Mỹ, và mang đậm tinh hoa Châu Âu – là biểu tượng kiến trúc vượt thời gian, tượng trưng cho sự phồn vinh và thịnh vượng, Rome by Diamond Lotus là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, an cư giữa Quận 2. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Rome by Diamond Lotus như một bức tranh tuyệt đẹp dung hòa giữa lối kiến trúc cổ điển, mạnh mẽ đầy cuốn hút và mảng tường xanh tươi mát không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn bức tường xanh ngăn cách cư dân khỏi khói bụi và sự ồn ào của đô thị.

Tại Rome by Diamond Lotus chuẩn mực sống đẳng cấp dành cho cư dân còn được thể hiện qua các tiện ích hiện đại được bố trí trong toàn khu, như mạch chảy uốn lượn tạo nên không gian cảnh quan ấn tượng. Một khu vui chơi dành cho trẻ em trên khoảng sân tạo hình đồi, khu BBQ ngay bên cạnh, khu thể thao đa năng và nhiều tiện ích khác: siêu thị, nhà hàng, tiệm café,…Còn điều gì tuyệt vời hơn khi chậm rãi tản bộ trong vườn hồng khoe sắc, thả lỏng cơ thể lắng nghe mùi hương tinh dầu thiên nhiên thoang thoảng trong vườn địa đàng. Lúc này bạn sẽ hoàn toàn quên đi những lo toan đời thường để chạm đến sự bình yên giữa thiên nhiên.

“Ốc đảo” nghỉ dưỡng

Lấy cảm hứng từ đài phun nước Trevi ở thành Rome, Phúc Khang đã kiến tạo nên “The Paradise Island”- Vườn địa đàng đậm chất Ý với mong muốn mang đến những may mắn và hạnh phúc cho cư dân nơi đây. Từ những bước chân đầu tiên tại đây, cư dân sẽ choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ của khu vực sảnh chào với những hàng cột vươn cao cùng tầm nhìn hút mắt tận chân trời đầy hương thơm cỏ lạ. 16 tiện ích hàng đầu như: Yoga, Gym, shop, khu sinh hoạt cộng đồng,... sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cư dân sinh sống nơi đây. Sự ấn tượng về thiết kế tạo hình và câu chuyện truyền cảm hứng nơi đây đã giúp Rome by Diamond Lotus chinh phục bạn bằng những trải nghiệm phong cách sống thượng lưu khi đắm mình trong làn nước mát, thư giãn trong bể massage Roman Bath, thưởng thức tách trà thơm và lắng nghe bản tình ca du dương bên dưới bóng cây của vườn địa đàng. Mọi ưu phiền của cuộc sống sẽ tan biến, trả lại cho bạn phút giây bình yên thư giãn giữa hương thơm ngào ngạt của cỏ hoa đánh thức mọi giác quan của cư dân. Căn hộ Rome by Diamond Lotus – bản giao hưởng từ cuộc sống thượng lưu Giữ mạch cảm hứng từ phong cách Ý, Phúc Khang một lần nữa kiến tạo một phong cách sống mới đầy tinh tế, đến từng chi tiết tạo nên một tổ ấm xanh hoàn hảo cho chủ nhân mỗi căn hộ nơi đây. Mỗi căn hộ là một câu chuyện dẫn dắt ta đi khắp mọi miền trên nước Ý trứ danh từ chuyện tình lãng mạn Romeo & Juliet của thành Venice quyến rũ, đến “Thánh đường của nghệ thuật” Vatican và trở nên thời thượng với “Kinh đô thời trang đẳng cấp thế giới” Milan. Căn hộ Romeo & Julliet- Sự quyến rũ ngọt ngào của sắc đỏ tình yêu Casa D Arte- Căn hộ dành cho những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật Căn hộ La bella Figura thực sự là điểm đến của những tín đồ thời trang mê đắm sự sành điệu và thời thượng Thiết kế nội thất của các căn hộ Rome by Diamond Lotus đạt được sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, dung hòa nét tính hoa Việt Nam trong một không gian sang trọng với phong cách quý tộc Châu Âu. Tính thẩm mĩ được đề cao tối đa theo từng chủ đề xuyên suốt mỗi căn hộ nhưng vẫn thể hiện sự tỉ mỉ, gu cá nhân, quyền lực và sự giàu có của gia chủ đảm bảo sự hài hòa, cân xứng, liền mạch trong thiết kế. Không gian trong mỗi căn hộ tại đây cho dù đi theo chủ đề nào thì vẫn gây nên cảm giác kinh ngạc của sự hòa âm tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất, không chỉ mang đến sự tiện nghi cho gia chủ mà còn là một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Điểm đáng chú ý nhất trong phong cách nội thất căn hộ Rome by Diamond Lotus là những đường cong tuyệt mĩ, gờ chỉ dập nổi hay những hoa văn đầy mê hoặc ở các chi tiết nội thất như vách ngăn, bàn ghế, cửa, bàn ăn, tường phòng tắm...Chúng không quá cầu kì xa hoa ngược lại tạo sự thanh thoát gợi cảm bao trùm tất cả trở thành bản hòa ca của sự uy nghi, tráng lệ và sang trọng cho căn hộ. Rome by Diamond Lotus như một “kho báu” ôm trọn cả thế giới vào mình với sự hiện diện của mọi tinh hoa, là sự giao thoa của bình yên thư thái và sôi động sầm uất, xứng đáng là toà thành lý tưởng để an cư và tận hưởng cuộc sống đẳng cấp - nơi mà cư dân có quyền tận hưởng trọn vẹn và hãnh diện về cuộc sống của mình. Thông tin dự án, tìm hiểu thêm tại: Website: rome.diamondlotus.vn Hotline: (028) 730 01 345

