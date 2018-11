Rome by Diamond Lotus-Tinh hoa cổ điển trong kiến trúc sinh thái

Nguồn cảm hứng bất tận từ tinh hoa cổ điển

Kiến trúc La Mã đã tạo nên những “chuẩn mực” giúp các thế hệ tiếp theo tiếp tục sử dụng, và như Max từng nói : “Không có Hy Lạp và La Mã sẽ không có Châu Âu ngày nay”.

Chính vì vậy, những tinh hoa cổ điển của kiến trúc La Mã cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận để đội ngũ Phúc Khang dâng tặng khách hàng công trình di sản mới tại Quận 2- Rome by Diamond Lotus: “Chúng tôi không có ý định mang một công trình Phương Tây đặt giữa Tp.HCM mà chúng tôi chắt lọc các giá trị dâng tặng khách hàng một không gian xanh mát theo tiêu chuẩn cao, đầy đủ tiện ích phục vụ lối sống thượng lưu bằng hình thức cổ điển, khúc chiết, tinh tế của đặc trưng kiến trúc di sản thế giới phương Tây được phối hợp đặt để hài hòa trong tổng thể khu vườn nhiệt đới cách tân nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp với môi trường, khí hậu Sài Gòn, và các tiện ích đẳng cấp như một Resort.”

Từ ánh nhìn đầu tiên, Rome by Diamond Lotus tạo ấn tượng mạnh mẽ với cư dân và khách tham quan bởi hàng cột La Mã uy nghi, mang đến cho kiến trúc tòa nhà một sức sống vững chãi, vượt thời gian. Một trong những di sản nữa của kiến trúc La Mã lưu lại trong Rome by Diamond Lotus chính là các thiết kế mái vòm tinh tế kết hợp thêm các vật liệu như nhôm, kính,... dung hòa tính cổ điển và hiện đại. Khu sân thượng được kết thúc bằng vòm cong Roman cách điệu hình vương miện với điểm nhấn là chum trên đỉnh tòa nhà như một viên Ngọc Lục Bảo đính trên đỉnh vương miện, tạo nên một tổng thể hài hoà, bề thế và hoành tráng, toát lên phong thái vương giả quí tộc, mang lại cảm giác tự hào cho các cư dân sống trong toà nhà.

Các giải pháp phân khu chức năng, bố cục không gian sắp xếp trong một công trình đa chức năng linh hoạt, hợp lý thể hiện sự giao thoa phong cách kiến trúc Châu Âu và “tinh thần phương Đông”, qua đó thiết lập “Lõi tiện ích xanh- lõi văn hóa cộng đồng” tại các khu vực tiện ích chung của Rome by Diamond Lotus như: vườn BBQ, sân chơi trẻ em, rừng nhiệt đới,.....góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân Rome by Diamond Lotus.

Rome by Diamond Lotus - Tinh hoa cổ điển trong kiến trúc sinh thái

Là sản phẩm nằm trong Chuỗi công trình xanh chính phẩm Quốc tế - Diamond Lotus của Phúc Khang, Rome by Diamond Lotus không chỉ thừa hưởng những giá trị ưu việt của dòng Diamond Lotus đồng thời tích hợp thêm những quy định khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn PCCC với hơn 100 năm hình thành và phát triển. Để đạt được chứng chỉ PCCC của UL đồng nghĩa với việc dự án phải thỏa mãn được hai vấn đề quan trọng: tối ưu hóa việc ngăn ngừa xảy ra cháy nổ và xử lý tốt khi sự cố cháy nổ diễn ra. UL sẽ tham gia với Phúc Khang ngay từ lúc lên kế hoạch, Rome by Diamond Lotus phải được tính toán kiểm định vật liệu xây dựng giúp hạn chế tối thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn bất ngờ xảy ra như: tường và sàn, nội thất… phải chống cháy, giảm khói. Đồng thời, các biện pháp kiểm tra giám định các tiêu chí an toàn định kì trong quá trình vận hành căn hộ để đảm bảo các thiết bị PCCC.

Rome by Diamond Lotus là thực chứng cho thấy những nỗ lực nhằm mang tới sản phẩm bất động sản xanh ngày càng tốt hơn tới thị trường, là bước phát triển có tính đột phá tạo nên một khái niệm mới cho Chuỗi căn hộ xanh chính phẩm Quốc tế Diamond Lotus khi là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiêu chuẩn hiện đại của kiến trúc sinh thái với triết lý kiến trúc chọn lọc của tinh hoa cổ điển đã tạo nên định nghĩa mới, góp phần vào sự đa dạng lựa chọn bất động sản cho khách hàng.