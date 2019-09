Sai Gon Sky thổi bùng sức nóng trên thị trường chung cư TP Vinh

Quảng cáo

Sai Gon Sky – Tổ ấm thông minh, yên bình giữa phố

Sai Gon Sky được định vị là một trong số ít chung cư thuộc phân khúc cao cấp tại TP Vinh. Không chỉ sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm” tại Phường Đội Cung, Sai Gon Sky mang đến những căn hộ thông minh SMART HOME cùng tiện ích nội khu đa dạng như khuôn viên rộng rãi, khu vui chơi, nhà trẻ, siêu thị, bãi đỗ xe, phòng sinh hoạt cộng đồng…, mang đến cho những chủ nhân bầu không gian mở trong lành, thư giãn.

Tôn trọng triết lý phát triển bền vững, xây dựng chốn an cư thịnh vượng trường tồn, chủ đầu tư đã chăm chút từng tiểu tiết của chung cư Sai Gon Sky với các vật liệu cao cấp và bền đẹp như bê tông với cường độ chịu nén 400 MPa (cao hơn 50 MPa so với cường độ thường) đạt chỉ tiêu của Trung tâm kiểm định thuộc Sở Xây dựng, gạch Tuynel cao cấp, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38 ly (dày hơn thông thường 2.02 ly), bể nước gia trát chống thấm bằng gốc xi măng đạt tiêu chuẩn dành cho sinh hoạt… Đặc biệt dòng sơn sinh thái Graphenstone được ưa chuộng tại hơn 70 quốc gia cũng được ứng dụng vào dự án, kiến tạo nên cuộc sống xanh, sống an lành theo đúng xu hướng chung của thế giới. Đây cũng là dự án đầu tiên và duy nhất tại TP Vinh sử dụng hệ thống thang máy Schindler cao cấp chuyên sử dụng cho các công trình nổi tiếng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Dòng sơn sinh thái Graphenstone vừa được ứng dụng cho Trường Đại học Công nghiệp Vinh, mang đến kết quả mỹ mãn về thẩm mỹ cũng như tác dụng thanh lọc không khí Là một trong những khách hàng đầu tiên đặt chỗ chung cư Sai Gon Sky, anh Huy Hoàng (Yên Thành) cho biết anh rất ấn tượng với không gian mở tại đây: “Tại những thành phố đang phát triển như Tp Vinh, việc sở hữu một ngôi nhà mặt đất có khuôn viên rộng rãi với tầm tài chính vừa phải như chúng tôi là rất khó khăn. May mắn là tôi đã tìm được Sai Gon Sky để hai con tôi có chỗ vui chơi, chạy nhảy mỗi ngày sau khi đi học về, để tuổi thơ con không chỉ là những buổi học trên lớp hay giết thời gian với tivi, máy tính…” Ngập tràn ưu đãi nhân mở bán chính thức Trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng thời gian qua và nhân dấu mốc Sai Gon Sky đã đảm bảo đủ điều kiện mua bán, đại diện Đơn vị phân phối chính thức dự án - Công ty CPDV & Địa ốc Đất Xanh Nghệ An tiết lộ sẽ tổ chức Sự kiện mở bán chính thức chung cư cao cấp Sai Gon Sky vào ngày 22/9/2019 tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên với nhiều quà tặng và ưu đãi.

Thông báo số 2504/SXD-QLN từ Sở Xây dựng Nghệ An kết luận Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung đã đảm bảo đủ điều kiện được bán chung cư Sai Gon Sky Khi tham gia sự kiện này, ngoài được lựa chọn và đặt mua những căn “hoa hậu” thuộc dự án chung cư cao cấp Sai Gon Sky với giá chỉ từ 750 triệu/căn, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 55 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm thực tế quá trình xây dựng dự án và tiếp nhận thông tin chính thức từ chủ đầu tư. Với những khách hàng chưa đủ điều kiện tài chính để đặt mua căn hộ chung cư Sai Gon Sky sẽ nhận hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cùng phương thức thanh toán linh hoạt.

Sai Gon Sky với khuôn viên rộng rãi ngay dưới chân tòa nhà và sở hữu nhà trẻ được thiết kế hiện đại Ngay từ ban đầu, chủ đầu tư Sai Gon Sky xác định đây là dự án trọng điểm, cần phải tập trung để nhanh chóng hoàn thiện công trình, đẩy nhanh tốc độ bàn giao cho khách hàng. Cập nhật tiến độ hiện nay, phần móng đã nghiệm thu theo đúng chất lượng cam kết và đang chuẩn bị đổ sàn tầng 2. Được biết, chủ đầu tư đang huy động toàn lực để đẩy nhanh công việc và với tình hình hiện tại, Sai Gon Sky sẽ vượt trước tiến độ và có thể tiến hành bàn giao cho khách hàng trước tháng 10/2020. Sở hữu những ưu thế vượt trội mọi người mua đều ao ước cùng các chính sách mua bán hấp dẫn, Sai Gon Sky đang là tâm điểm thổi bùng sức nóng chung cư tại TP Vinh, được đông đảo khách hàng xem là sự lựa chọn lý tưởng để an cư ngay tại trung tâm thành phố.

P.V